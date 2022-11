Les démocrates renversent le siège de la Chambre au Nouveau-Mexique avec la victoire de Vasquez

SANTA FE, NM (AP) – Le challenger démocrate Gabe Vasquez a remporté l’élection au Congrès dans le 2e district du Nouveau-Mexique, battant la représentante sortante Yvette Herrell dans un district à majorité hispanique le long de la frontière américaine avec le Mexique.

Vasquez a souligné son héritage latino et une éducation le long de la frontière américaine avec le Mexique dans une famille d’immigrants de la classe ouvrière. Il a plaidé pour des solutions au changement climatique et à la conservation des terres publiques dans un district traditionnellement dominé par l’industrie du pétrole et du gaz naturel.

Vasquez a fait irruption dans la politique en tant que conseiller municipal de Las Cruces et a fait campagne pour le Congrès en faveur de l’accès à l’avortement et des droits des travailleurs. Il a dépeint son adversaire comme un extrémiste pour avoir voté contre la certification de Joe Biden en tant que président après les élections de 2020.

Les républicains contestent le nouveau contour du 2e district dans le cadre d’un plan de redécoupage des législateurs démocrates qui a divisé une région pétrolière politiquement conservatrice entre trois districts du Congrès.

Herrell a été vaincue alors qu’elle adoptait une plate-forme conservatrice de sécurité stricte aux frontières et de soutien sans entrave à l’industrie pétrolière. Le district s’étend de la frontière américaine avec le Mexique à travers les champs de pétrole du désert et des parties d’Albuquerque.

Herrell et Vasquez ont tous deux qualifié leurs adversaires d’extrémistes. Vasquez a bafoué les tabous politiques dans un État à forts courants catholiques en faisant campagne de manière agressive pour garantir l’accès à l’avortement.

Son adversaire a exprimé son soutien à l’interdiction de l’avortement avec des exceptions limitées. Le Nouveau-Mexique autorise l’accès à la plupart des procédures d’avortement.

À l’aise en espagnol lors de rassemblements et d’apparitions à la télévision, Vasquez a également soutenu les principales initiatives démocrates à Washington sur les dépenses d’infrastructure pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables, augmenter le salaire minimum américain et inscrire des protections contre l’avortement dans la loi fédérale.

The Associated Press