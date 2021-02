Télévision du Sénat / Bloomberg via Getty Images

Dans un rebondissement tardif, les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont demandé d’assigner au moins un témoin. Puis ils ont reculé.

Dans une tournure surprenante des événements, le Sénat a brièvement envisagé d’appeler des témoins lors du deuxième procès de destitution de Donald Trump.

Mais ensuite, ils ont décidé de ne pas le faire.

Samedi matin, les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont demandé le témoignage du représentant Jaime Herrera Beutler (R-WA) dans le cadre de leur argumentation selon laquelle l’ancien président avait incité à l’insurrection. Le Sénat a par la suite voté en faveur du débat sur la convocation de témoins, et brièvement, il a semblé que le procès pourrait s’étendre beaucoup plus longtemps.

Mais en quelques heures, un accord a été conclu dans les coulisses pour éviter ce résultat. L’équipe de Trump a convenu que le témoignage de Herrera Beutler correspondrait à ses déclarations publiques, et les démocrates ont accepté d’abandonner leur demande de témoins, ouvrant la voie à la conclusion du procès plus tard samedi.

Maintenant, l’issue du procès n’a jamais été sérieusement remise en question, puisque les démocrates ne se sont jamais approchés des 17 votes du Sénat républicain dont ils auraient besoin pour condamner Trump. (Par exemple, le chef de la minorité Mitch McConnell a annoncé qu’il voterait pour acquitter Trump samedi matin, mettant fin aux rumeurs du contraire.)

Cela signifie que la question du témoin concernerait principalement la tentative de déterrer davantage les faits sur ce qui s’est passé, ou viser à nuire au soutien politique de Trump (plutôt que d’avoir une chance réelle de le condamner). Mais en fin de compte, les dirigeants politiques des deux partis ont préféré que le procès se termine maintenant, plutôt que de le prolonger. Les démocrates espèrent revenir à l’agenda du président Biden, et les républicains veulent se concentrer sur les actions laides de Trump.

Les révélations de Herrera Beutler et l’appel téléphonique de Kevin McCarthy à Trump, ont brièvement expliqué

Herrera Beutler est devenue le centre d’attention soudain vendredi soir, après avoir a publié une déclaration racontant ce que le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-CA) lui a dit à propos d’un appel qu’il a eu avec Trump alors que l’insurrection du Capitole se déroulait le 6 janvier.

Selon Herrera Beutler, McCarthy lui a dit qu’il avait demandé à Trump d’annuler avec force l’émeute, et Trump a répondu: «Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus bouleversés que vous par l’élection.» Ce récit indique que même au moment où l’émeute se déroulait, Trump est resté sympathique aux émeutiers et réticent à les contenir.

Il y avait eu des rapports précédents selon lesquels McCarthy avait parlé à Trump le jour où un groupe de partisans du président de l’époque avait pris d’assaut le Capitole américain. Mais CNN a rapporté de nouveaux détails sur la question vendredi soir, et le rapport a incité Herrera Beutler – l’un des 10 républicains de la Chambre à voter en faveur de la deuxième destitution de Trump – à publier une déclaration confirmant le récit et appelant d’autres «patriotes» ayant les connaissances nécessaires à se manifester.

Pendant des semaines, l’attente largement répandue à Washington était que les responsables de la mise en accusation de la Chambre ne demanderaient pas de témoins, acceptant le désir bipartisan des chefs de parti d’obtenir le procès ce samedi.

Mais les responsables de la mise en accusation de la Chambre, dirigés par le représentant Jamie Raskin (R-MD), ont saisi cette révélation tardive et, samedi matin, ont révélé qu’ils demanderaient au moins un témoin – la représentante Herrera Beutler. Raskin a dit qu’il voulait assigner Herrera Beutler et toutes les notes contemporaines qu’elle avait, et obtenir son témoignage par Zoom pendant une heure ou moins dès qu’elle serait disponible.

Et Raskin a dit qu’il pourrait ne pas s’arrêter là. Il a dit que si d’autres «patriotes» se manifestaient effectivement, comme Herrera Beutler l’a demandé, il se réservait le droit de leur demander également un témoignage.

L’équipe de Trump était furieuse. «Nous devrions clore cette affaire aujourd’hui!» a déclaré son avocat Michael van der Veen. Il a laissé entendre que si la Chambre demandait un témoin, il voudrait «plus de 100 témoins» (bien que le Sénat devrait approuver ces demandes de témoins).

Mais bien que le Sénat ait d’abord semblé sympathique à la demande de Raskin – avec tous les démocrates et 5 républicains votant pour considérer les témoignages – dans les coulisses, ils étaient beaucoup moins enthousiastes à l’idée.

Les dirigeants du parti des deux côtés ont préféré mettre fin au procès rapidement, et après quelques heures de négociation, Raskin a accepté de reculer, à condition que la déclaration de Herrera Beutler soit enregistrée et que l’équipe de Trump ait stipulé que son témoignage correspondrait à cette déclaration. Et donc le procès se dirige vers sa conclusion.