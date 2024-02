Les démocrates remportent un siège à la Chambre alors que Hakeem Jeffries complote pour contourner le président Johnson pour obtenir l’aide à l’Ukraine

JEFFRIES : TOUTES LES OPTIONS LÉGISLATIVES SONT SUR LA TABLE : La pression est sur le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries (D-NY) pour trouver un moyen de contourner le président de la Chambre Mike Johnson (R-LA) pour soumettre le projet de loi d’aide étrangère de 95 milliards de dollars qui a été adopté par le Sénat 70 contre 29 à un vote à la Chambre, où il serait sûrement également adopté avec une large majorité bipartite.

« Il y a clairement plus de 300 membres de la Chambre des représentants, une majorité de démocrates et un nombre important de républicains, qui soutiendraient la législation sur la sécurité nationale, si elle recevait un vote favorable ou défavorable à la Chambre des représentants. Maison », a déclaré Jeffries sur CNN hier.

Le meilleur pari de Jeffries est une manœuvre législative rarement réussie, connue sous le nom de « pétition de décharge », qui nécessiterait qu’au moins quatre républicains se joignent aux 212 démocrates pour forcer un vote au sol sur les objections de Johnson. Jeffries aura bientôt une voix supplémentaire avec laquelle travailler en tant que démocrate Tom Suozziancien membre du Congrès, a remporté les élections spéciales à la Chambre des représentants à New York pour occuper le siège des expulsés. Représentant George Santos.

“Toutes les options législatives sont sur la table, et cela inclut certainement une pétition de décharge”, a déclaré Jeffries, ajoutant qu’une réunion du caucus démocrate prévue à cet effet apportera “une certaine clarté quant à la manière dont nous allons procéder”.

« Des conversations entre membres ont eu lieu ces derniers jours, des membres démocrates du caucus aux membres républicains de leur conférence, pour discuter de ce qui est possible si les dirigeants républicains de la Chambre continuent d’exécuter les ordres de l’ancien président. Donald Trump“, a déclaré Jeffries.

Johnson, quant à lui, est dans une boîte. S’il cède aux pressions pour permettre un vote sur le projet de loi, il risque de perdre la présidence. Représentant Warren Davidson (R-OH) a déclaré que les républicains de la Chambre appelleraient très sûrement à un vote pour quitter le fauteuil, ce qui ne nécessite qu’un seul membre de la Chambre pour l’initier.

“Plusieurs de mes collègues l’ont déjà promis – je pense que ce n’est pas une menace vaine”, Davidson dit CNN Manu Raju. “Je pense qu’il aurait clairement besoin que les démocrates soient capables de garder le marteau s’il se présentait directement avec un paquet du Sénat.”

RHÉTORIQUE ENVOLÉE : Les démocrates dirigés par Le président Joe Biden et leader de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY) a décrit la confrontation imminente autour de l’aide à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan comme mettant en jeu le sort même de la démocratie occidentale.

Schumer a qualifié la législation adoptée aux petites heures de mardi matin de « l’un des projets de loi les plus historiques et les plus conséquents adoptés par le Sénat, un projet de loi qui a un impact considérable non seulement sur notre sécurité nationale, pas seulement sur la sécurité de nos alliés, mais aussi sur la sécurité ». de la démocratie occidentale telle que nous la connaissons.

«Les Républicains du Congrès qui pensent pouvoir s’opposer au financement de l’Ukraine et ne pas être tenus responsables, l’Histoire les observe. L’Histoire regarde. L’histoire regarde », a déclaré Biden dans remarques de l’après-midi à la Maison Blanche. « L’incapacité à soutenir l’Ukraine en ce moment critique ne sera jamais oubliée. »

“Nous avons tous vu des histoires terribles ces dernières semaines : des soldats ukrainiens débarrassés des obus d’artillerie, des unités ukrainiennes rationnant leurs cartouches pour se défendre, des familles ukrainiennes inquiètes que la prochaine frappe russe ne les plonge définitivement dans l’obscurité, ou pire”, a déclaré Biden. dit. « Ce projet de loi bipartite envoie un message clair aux Ukrainiens, à nos partenaires et à nos alliés du monde entier : on peut faire confiance à l’Amérique, on peut compter sur l’Amérique et l’Amérique défend la liberté. Nous défendons fermement nos alliés. Nous ne nous inclinons jamais devant personne et certainement pas devant Vladimir Poutine.»

« Nous ne pouvons pas partir maintenant. C’est sur cela que Poutine parie», a-t-il ajouté. « Il a simplement dit cela catégoriquement. Soutenir ce projet de loi, c’est tenir tête à Poutine. S’y opposer, c’est faire le jeu de Poutine.»

“PAS UN DIME POUR L’UKRAINE” OU L’ALABAMA : Dans son plaidoyer pour l’adoption de la décision par la Chambre, Biden a fait appel aux intérêts paroissiaux des membres de la Chambre, soulignant qu’environ 50 des 60 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine seront dépensés aux États-Unis dans les districts clés du Congrès à travers le pays.

« Et la façon dont cela fonctionne est que nous fournissons à l’Ukraine du matériel militaire à partir de nos stocks, puis nous dépensons notre argent pour reconstituer ces stocks afin que nos militaires y aient accès », a déclaré Biden. « Tandis que ce projet de loi envoie du matériel militaire en Ukraine, il dépense l’argent ici même aux États-Unis d’Amérique, dans des endroits comme l’Arizona où sont construits les missiles Patriot, en Alabama où sont construits les missiles Javelin, en Pennsylvanie, dans l’Ohio et au Texas où sont construits les missiles Patriot. des obus d’artillerie sont fabriqués.

Des législateurs tels que Le sénateur Tommy Tuberville (R-AL), qui a fièrement proclamé il ne votera pas pour « un centime pour l’Ukraine », et s’opposent aux milliards qui seraient dépensés pour reconstituer les stocks du Pentagone fabriqués en Amérique par les travailleurs américains. « Cela soutient non seulement les emplois et les communautés américaines, mais cela nous permet d’investir dans le maintien et le renforcement de notre propre capacité de fabrication de défense », a soutenu Biden.

CE QUI SE PASSE AUJOURD’HUI : Secrétaire à la Défense Lloyd Austin a été libéré du Centre médical militaire national Walter Reed hier à 15h30 et a repris ses fonctions à 17h00

« Sur les conseils de ses médecins, le secrétaire Austin récupérera et exercera ses fonctions à distance depuis chez lui pendant un certain temps avant de retourner travailler au Pentagone plus tard cette semaine. Il a un accès complet aux systèmes de communication non classifiés et classifiés nécessaires à l’exercice de ses fonctions”, a déclaré le Pentagone dans un communiqué. déclaration.

Austin a été réadmis à l’hôpital pour identifier et traiter un « problème de vessie », qui, selon les médecins, a été corrigé par des « procédures non chirurgicales » lundi. “Il a bien progressé et a pu sortir”, ont indiqué les médecins. “Le problème de vessie n’était pas lié à son diagnostic de cancer et n’aura aucun effet sur son excellent pronostic de cancer.”

Austin devrait prononcer son discours d’ouverture à 8 h 30 lors de la réunion d’aujourd’hui du Groupe de contact sur la défense en Ukraine, qui est passée d’une réunion en personne à une réunion virtuelle pour accueillir Austin.

L’Ukraine est toujours « dans le combat de sa vie » Sabrina Singhattaché de presse adjoint du Pentagone, a déclaré aux journalistes hier. « Certains des besoins les plus urgents de l’Ukraine à l’heure actuelle restent donc la défense aérienne et l’artillerie. »

« Les États-Unis n’ont pas proposé de plan de retrait présidentiel pour l’Ukraine depuis le 27 décembre, et comme le président l’a dit dans sa déclaration plus tôt dans la journée, le coût de l’inaction augmente chaque jour », a déclaré Singh.

L’UKRAINE FAIT ENCORE ! Le ministère ukrainien de la Défense s’est vanté aujourd’hui du nouveau naufrage dramatique d’un navire de guerre russe dans les eaux ukrainiennes au large des côtes de Crimée occupée. UN vidéo granuleuse en noir et blanc publié sur le site X du ministère montre le navire de débarquement amphibie César Kounikov alors qu’un drone s’approche de son côté bâbord, puis une autre vue montrant le navire qui gîte mal avant de couler.

“Un navire russe a été transformé en sous-marin”, selon le ministère Glounted sur le dernier coup embarrassant porté à la flotte russe de la mer Noire. “Les poissons de la mer Noire aimeront certainement la salade César.” Selon l’état-major ukrainien, le navire peut transporter 87 membres d’équipage.

C’est la deuxième fois en deux semaines que l’Ukraine affirme avoir coulé un navire russe en mer Noire. La semaine dernière, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des drones maritimes frappant la corvette russe armée de missiles. Ivanovets.

MAYORKAS MIS EN accusation : Dans le cadre d’une mesure législative largement symbolique, la Chambre a destitué le secrétaire à la Sécurité intérieure. Alexandre Mayorkas par un seul vote, 214-213, lors d’un vote historique qui a peu d’impact pratique, étant donné que les démocrates qui contrôlent le Sénat ont rejeté le vote comme une « impeachment simulée ».

« Il peut dire qu’il est le deuxième secrétaire de cabinet dans l’histoire des États-Unis à être destitué par le Congrès. Je pense que cela devrait dire quelque chose », a déclaré le président du Comité de la sécurité intérieure. Marc Vert (R-TN) a dit à CNN.

« Les Républicains de la Chambre n’ont réussi à produire aucune preuve que le secrétaire Mayorkas ait commis un crime. Les Républicains de la Chambre n’ont pas réussi à démontrer qu’il avait violé la Constitution. Les Républicains de la Chambre n’ont présenté aucune preuve de quoi que ce soit ressemblant à un délit passible de destitution », a déclaré le leader de la majorité au Sénat. Chuck Schumer (D-NY) a déclaré. “C’est un nouveau plus bas pour les Républicains de la Chambre.”

Trois républicains, représentants. Ken Buck (R-CO), Mike Gallagher (R-WI), et Tom McClintock (R-CA), a voté avec les démocrates contre la mesure.

«J’ai poursuivi pendant 25 ans. Je sais ce que sont un crime et un délit graves, et je sais que cela n’est pas admissible. C’est une différence politique », Buck dit CNN la nuit dernière. « Vous pouvez essayer de mettre du rouge à lèvres sur ce cochon. C’est toujours un cochon, et c’est une terrible mise en accusation. Cela crée un terrible précédent.

