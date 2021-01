Les démocrates remportent le Sénat – par la plus petite marge possible

Les démocrates remportent le Sénat – par la plus petite marge possible

Jon Ossoff, à gauche, et le révérend Raphael Warnock ont ​​tous deux remporté leurs courses respectives au Sénat. | Jim Watson / AFP via Getty Images

Les démocrates garderont l’avantage avec un Sénat divisé, ce qui leur donnera une chance de gouverner.

En remportant deux tours du Sénat le 5 janvier en Géorgie, les démocrates ont repris le contrôle du Sénat américain, mais à peine.

En remportant les sièges du Sénat géorgien – un exploit impressionnant que peu d’observateurs politiques pensaient probable après les élections de novembre – les démocrates se sont donné la moindre majorité au Sénat. Ils sont techniquement partagés 50-50 avec les républicains, le vice-président élu Kamala Harris servant de bris d’égalité pour les votes à la majorité simple. Mais surtout, ce sera le démocrate Chuck Schumer, et non le républicain Mitch McConnell, qui détiendra le titre de chef de la majorité.

La victoire de mardi renforce le contrôle du parti sur le Congrès alors que le président élu Joe Biden se prépare à prendre ses fonctions avec un programme politique ambitieux. Cela garantit que les démocrates seront au moins en mesure de décider des projets de loi qui seront présentés au Sénat, ainsi que de confirmer plus facilement les nominations au Cabinet de Biden et les candidats à la justice.



Chip Somodevilla / Getty Images Le président élu Joe Biden fait campagne avec Jon Ossoff, à gauche, et le révérend Raphael Warnock à Atlanta, en Géorgie, le 4 janvier.

Pourtant, les démocrates devront obtenir l’adhésion d’au moins 10 sénateurs républicains supplémentaires afin de franchir le seuil de 60 voix nécessaire pour adopter la plupart des projets de loi majeurs. Ils pourront peut-être contourner l’obstruction systématique factures de rapprochement budgétaire, mais obtenir un large soutien bipartisan pour adopter la plupart des lois sera inévitable.

Les démocrates du Sénat et Biden considèrent clairement que leurs premières priorités sont d’essayer de freiner la propagation de Covid-19 avec un soulagement et un financement supplémentaires pour la distribution de vaccins et une réponse fédérale et étatique plus coordonnée à la pandémie. La reprise économique est une autre priorité immédiate, qui pourrait inclure un ensemble d’infrastructures.

«Nous ressentons un grand sens des responsabilités et un grand sentiment d’urgence», a déclaré à Vox la sénatrice Debbie Stabenow (D-MI), présidente du Comité sénatorial de la politique démocratique et des communications, l’automne dernier. «Il y a tellement de choses qui doivent être reconstruites et réparées, mais il faut commencer par mettre nos bras autour de cette pandémie unique en une génération.»

L’infrastructure pourrait être l’une des rares opportunités de bipartisme; un certain nombre de républicains modérés sont prêts à travailler sur un tel projet de loi, mais d’autres républicains ont déjà commencé à soulever des inquiétudes concernant le déficit national et les dépenses supplémentaires après avoir eux-mêmes adopté une réduction d’impôt massive en 2017 qui a gonflé le déficit. Pourtant, Biden, qui a été sénateur pendant des décennies avant de devenir vice-président d’Obama, a une longue relation de travail avec McConnell au Sénat. Cela pourrait s’avérer être un atout pour sa présidence.

« Président élu Biden, l’une de ses forces est de tendre la main et de trouver un terrain d’entente », a déclaré Phil Schiliro, qui a été directeur législatif du président Barack Obama, à Vox. Schiliro a ajouté que Biden et McConnell «ont une expérience et une histoire communes au Sénat; ils ont un respect commun pour le Sénat, et je pense que c’est utile.

En réalité, le scénario le plus probable pour un Sénat étroitement divisé est une impasse plus partisane.

Ce que les démocrates veulent faire

Les démocrates s’accordent largement à dire qu’un nouveau paquet de secours et de réponse pour Covid-19 devrait être leur première priorité. Un nouveau projet de loi serait probablement inspiré de la loi HEROES adoptée par la Chambre, qui prévoyait 75 millions de dollars pour les tests et la recherche des contacts, des «équipes de frappe» pour relever les défis liés aux soins de longue durée et aux prisons, et un financement pour aider l’État et les collectivités locales à court d’argent Gouvernements.

Ensuite, les démocrates disent qu’ils veulent faire face à la stagnation de l’économie. Biden a publié un plan d’emplois verts de 2 billions de dollars, visant à créer des millions d’emplois grâce à des infrastructures vertes, à la rénovation des maisons et à la fabrication de voitures électriques, entre autres. La Maison Blanche de Biden peut travailler de différentes manières pour atteindre ces objectifs, mais il a besoin du Congrès pour le réaliser pleinement.

«En plus de lutter et de contenir le coronavirus, nous travaillerons de manière agressive pour créer des emplois et améliorer la crise du chômage causée par le président Trump», a déclaré à Vox le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, dans un communiqué au début de l’automne.



Tasos Katopodis / Getty Images Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, participe aux discussions en cours sur le projet de loi de secours Covid-19 le 15 décembre 2020.

Biden partage l’objectif général d’amener les États-Unis à zéro émission nette d’ici 2050, mais il s’est également fixé des objectifs plus agressifs, comme parvenir à une électricité 100% propre aux États-Unis d’ici 2035. Les démocrates de la Chambre ont également adopté une facture d’infrastructure de 1,5 billion de dollars en juillet. , qui pourrait être fusionné avec le plan climatique de Biden.

Les démocrates vont probablement pousser pour une composante climatique dans tout futur paquet d’infrastructure, mais les républicains peuvent rechigner à cette idée et pousser pour un projet de loi plus ciblé.

Les démocrates ont une longue liste de souhaits d’autres priorités, y compris des réformes anticorruption et une législation visant à élargir les droits de vote (qui, encore une fois, est le premier projet de loi qui sera adopté par la Chambre des États-Unis), des réformes de la police et une option publique pour élargir l’accès aux soins de santé ainsi qu’à la réforme de l’immigration et à la vérification universelle des antécédents des armes à feu.

Beaucoup d’entre eux devront être mis en veilleuse pour le moment, car les démocrates ont un capital politique limité – et la majorité la plus mince possible pour faire quoi que ce soit.

Les démocrates du Sénat et l’obstruction systématique

Une fois de plus, les démocrates sont en deçà de la majorité de 60 voix au Sénat, à l’épreuve de l’obstruction systématique, par 10 voix.

La dernière fois que les démocrates ont remporté la majorité au Sénat, c’était en 2008, lorsqu’ils ont conduit les coats d’Obama à la victoire. Ils avaient 59 voix au Sénat, bien plus que les démocrates maintenant.

Obama a réussi à retirer quelques votes républicains du Sénat en 2009 pour adopter la loi américaine sur la reprise et le réinvestissement après la crise financière de 2008. Mais sur de nombreuses autres priorités législatives, la minorité républicaine de McConnell a dressé un obstacle de 60 voix à l’adoption de la plupart des lois démocrates.

McConnell a admis deux ans après le début de l’ère Obama qu’il avait prévu de faire tout ce qu’il pouvait pour s’assurer que la présidence d’Obama était «d’un seul mandat». L’ancien président a écrit dans ses nouveaux mémoires que l’obstruction systématique «se révélerait être le casse-tête politique le plus chronique de ma présidence».



Kevin Dietsch / AFP via Getty Images Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, participe à un assermentation simulée pour le 117e Congrès avec le vice-président Mike Pence le 3 janvier.

«Avec le président Obama, quel que soit le degré de sensibilisation qu’il a tenté de faire avec les républicains du Congrès, il ne semblait y avoir absolument aucun intérêt ni aucune acceptation pour ce qu’il essayait de faire», a déclaré Schiliro. «Si les républicains du Congrès adoptent cette approche cette fois, il sera très difficile de faire quoi que ce soit.

Les démocrates ont quelques options avec 51 voix: tenter de travailler avec les républicains sur des questions bipartites ou faire passer de gros articles par le biais d’un processus connu sous le nom de réconciliation budgétaire qui ne nécessite qu’une majorité simple. Il est beaucoup moins probable de faire exploser l’obstruction au Sénat. Cela nécessiterait 51 voix, mais les démocrates modérés comme le sénateur Joe Manchin (WV) ont déclaré sans équivoque qu’ils s’y opposaient.

«Cela briserait le Sénat», a déclaré Manchin au Luke Broadwater du New York Times récemment. «Si vous supprimez complètement l’obstruction systématique pour la législation, vous n’aurez pas le Sénat. Vous êtes une maison glorifiée. Et je ne ferai pas ça.

Pourtant, certains démocrates peuvent continuer à faire pression pour l’élimination ou la réforme de l’obstruction systématique à la majorité simple. Leur argument? Ne présumez pas que les républicains du Sénat vont faire la bonne chose.

« Fondamentalement, chaque membre de la conférence est préoccupé de ne pas laisser McConnell paralyser l’endroit », a déclaré le sénateur Jeff Merkley (D-OR), le démocrate dirigeant les discussions sur la réforme de l’obstruction systématique, à Vox plus tôt cette année.