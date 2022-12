Les démocrates remettent en question la sécurité des travailleurs dans la reconstruction de l’entrepôt d’Amazon

CHICAGO (AP) – Plusieurs membres du Congrès veulent qu’Amazon explique pourquoi un entrepôt de l’Illinois qui s’est effondré lors d’une tornade de 2021, tuant six employés, est en cours de reconstruction sans ajouter d’abris anti-tempête améliorés.

Dans une lettre rendue publique jeudi, les représentants américains Cori Bush du Missouri, Alexandria Ocasio-Cortez de New York et la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts ont déclaré que le géant du commerce électronique “a la responsabilité de faire les investissements modestes” et ont suggéré que l’entreprise était ” faire passer vos profits avant la sécurité des travailleurs.

Les politiques d’Amazon en matière de conditions météorologiques extrêmes sont sous surveillance depuis la catastrophe de décembre 2021. Les enquêteurs fédéraux de la sécurité ont découvert plus tard que certains travailleurs de l’entrepôt ne savaient pas qu’une toilette dans la partie nord du bâtiment était l’abri de tornade désigné et sont plutôt allés dans des toilettes à l’extrémité sud du bâtiment, où l’effondrement s’est produit.

“Amazon a la responsabilité de faire les modestes investissements nécessaires pour s’assurer que les travailleurs de son usine d’Edwardsville sont protégés contre les catastrophes futures”, a déclaré la lettre adressée au PDG d’Amazon, Andy Jassy.

La lettre publiée par les trois démocrates citait le reportage de KSDK-TV, basé à Saint-Louis, sur les plans de reconstruction de l’installation dans des «conditions d’avant la perte», sur la base d’un permis délivré par la ville d’Edwardsville et obtenu par le biais de lois sur les dossiers ouverts. .

Les représentants d’Amazon n’ont pas immédiatement répondu aux messages électroniques sollicitant des commentaires jeudi. Dans un article publié cette semaine par KSDK-TV, la porte-parole d’Amazon, Kelly Nantel, a décrit Amazon comme un “locataire” de l’immeuble.

« Le propriétaire est tenu de remettre le bâtiment dans son état initial, et c’est ce qu’il fait », a déclaré Nantel.

En avril, les régulateurs américains ont déclaré à la société basée à Seattle que les inspecteurs avaient constaté que les procédures de la société respectaient les directives de sécurité fédérales en matière de protection contre les tempêtes. L’Administration de la sécurité et de la santé au travail a conseillé à Amazon de faire davantage pour protéger les travailleurs et les employés contractuels, notamment en veillant à ce que les employés participent aux exercices météorologiques d’urgence.

Amazon n’a fait face à aucune amende ou pénalité.

Dans leur lettre, Bush, Ocasio-Cortez et Warren ont déclaré que les conclusions de l’OSHA sur l’amélioration de la planification et de la formation en cas de temps violent devraient être suivies. Ils ont également reconnu une réponse écrite précédente d’Amazon notant que la loi fédérale n’exige pas d’abris anti-tempête.

Mais le trio souhaite qu’Amazon aille plus loin et intègre un abri dans l’entrepôt d’Edwardsville. Ils ont demandé à l’entreprise de répondre d’ici la mi-janvier.

“Nous vous exhortons à revoir votre approche pour vous assurer qu’une telle tragédie ne se reproduise plus jamais”, indique la lettre.

Kathleen Foody (), l’Associated Press