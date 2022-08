Les démocrates recherchent des Américains non riches – Shaw Local

Les démocrates viennent d’adopter la loi sur la réduction de l’inflation, qui rendra les médicaments sur ordonnance et l’assurance maladie moins chers, investira dans l’énergie propre, freinera le changement climatique et réduira le déficit. Payé en augmentant les impôts des riches.

Les démocrates recherchent les Américains non riches. Je ne peux pas avoir ça. La réponse républicaine ? Serrant leurs perles. « Un gouvernement plus gros, plus de taxes et de réglementation. Avoir peur! 87 000 agents du fisc pour tirer le meilleur parti de vous et de moi.

Ce qu’on oublie, c’est à quel point les républicains ont considérablement réduit le financement de l’IRS. Forcé de travailler avec un budget limité, il est assez difficile d’embaucher des agents professionnels capables d’auditer les millionnaires de Washington.

La majorité des Américains préparent une déclaration de revenus via leur W-2 ou 1099. Il y a peu de chance de se tromper là-bas. L’IRS en a déjà une copie. Hypothèques ? Intérêt d’investissement? Tout vérifiable. À peine besoin de personnel supplémentaire pour vérifier ces déclarations.

Qu’est-ce que l’IRS n’a pas? Des informations vérifiables provenant, par exemple, de magnats de l’immobilier qui déclarent la valeur des propriétés en fonction de l’objectif de la valeur. Valeur supérieure pour un prêt, valeur inférieure à des fins fiscales.

De nouveaux agents remplaceront les retraités et fourniront des mesures d’exécution fiscale renforcées. Grâce à une nouvelle technologie à jour, l’IRS disposera de meilleures ressources pour cibler les fraudeurs fiscaux et les tricheurs purs et durs qui embauchent des professionnels pour compliquer délibérément leurs déclarations, les rendant plus difficiles à vérifier. L’IRS a besoin d’agents ayant une expertise identique ou supérieure pour évaluer ces rendements.

La sénatrice américaine Tammy Duckworth, les représentants américains Bill Foster, Sean Casten, Dan Schneider, Lauren Underwood et Jan Schakowsky ont voté pour nous.

Maintenant, nous devons voter pour eux.

Hélène Torcher

Lac de cristal