Les démocrates qui ont renversé le Congrès en 2018 font face à des obstacles en 2022

WASHINGTON (AP) – Quelques instants après avoir renversé un siège de longue date au Congrès républicain en 2018, la démocrate de l’Iowa Cindy Axne a déclaré que “Washington ne nous soutient pas et nous méritons beaucoup mieux”.

Cherchant maintenant un troisième mandat dans l’une des courses à la maison les plus compétitives, Axne sonne sur un ton similaire, disant aux électeurs qu’elle a livré pour l’Iowans “pendant que les politiciens de Washington se chamaillent”.

Mais Axne et d’autres démocrates de la promotion 2018 font campagne dans un environnement politique très différent cette année. L’anxiété suscitée par la présidence de Donald Trump que leur parti a exploitée pour renverser plus de 40 sièges et regagner la majorité à la Chambre s’est apaisée. À sa place, il y a la frustration à propos de l’économie sous le président Joe Biden.

Et de nombreux districts qui étaient autrefois compétitifs ont été redessinés par les législatures des États dominées par les républicains pour devenir plus favorables au GOP.

“C’était un monde très différent”, a déclaré le sondeur John Zogby à propos de 2018. “L’inflation est maintenant là où nous n’avons pas vu depuis 40 ans et elle affecte tout le monde. Et c’est le parti au pouvoir. Avec les campagnes, vous ne pouvez pas dire : “Mais ça aurait pu l’être” ou “Mais regardez ce que l’autre a fait”.

De nombreux démocrates de district élus il y a quatre ans ont été soutenus par des électeurs de banlieue diplômés d’université, des femmes et des jeunes qui fuient Trump. Cela signifie que de nombreuses défaites pour les démocrates de la Chambre pour un second mandat pourraient être interprétées comme une opposition à Trump qui ne motive plus les électeurs de la même manière – même si l’ancien président pourrait à nouveau chercher la Maison Blanche en 2024.

Trump continue également de façonner la politique dans un sens beaucoup plus actuel. Il a dominé le Parti républicain national malgré la diffusion de mensonges sur l’élection présidentielle libre et équitable de 2020 et fait maintenant face à une assignation à comparaître pour avoir aidé à inciter la foule qui a attaqué le Capitole américain l’année dernière.

Tom Perez, qui a dirigé le Comité national démocrate de 2017 à 2021, a noté que les cycles de mi-mandat sont historiquement difficiles pour le parti du président et que – plus de sombres nouvelles économiques américaines – soulèverait normalement la question « les démocrates vont-ils se faire pilonner ?

Au lieu de cela, Perez pense que bon nombre des courses au Congrès les plus difficiles restent proches en raison de la force des démocrates élus il y a quatre ans.

“Tous ces gens de la promotion de 18 ans, ce qu’ils ont en commun, c’est qu’ils sont vraiment incroyablement compétents, accomplis et ils ont gagné la confiance des électeurs de leurs circonscriptions à travers le spectre idéologique”, a déclaré Perez, coprésident de le super PAC American Bridge 21st Century. “Pour moi, c’est pourquoi nous avons une chance ici, malgré les vents contraires du moment, c’est cette incroyable combinaison de qualité des candidats contrastant avec les opinions extrêmes des personnes qui se présentent contre eux.”

Au total, 66 nouveaux démocrates ont remporté les courses à la Chambre en 2018, renversant 41 sièges républicains. Leur parti a rendu bon nombre de ces gains en 2020, les républicains remportant 14 nouveaux sièges. Ces victoires du GOP comprenaient la défaite d’une douzaine de démocrates élus à la Chambre pour la première fois au cours du cycle précédent.

Les pertes de la Maison démocrate ont été éclipsées par le fait que Biden a battu Trump. Mais cette fois, la diminution des rangs de la classe de la Maison démocrate de 2018 pourrait attirer davantage l’attention – surtout si cela aide le GOP à obtenir les cinq sièges nets dont il a besoin pour récupérer la majorité de la chambre.

En plus d’Axne, les démocrates qui pourraient être vulnérables comprennent les représentants Elissa Slotkin du Michigan, Tom Malinowski du New Jersey et Elaine Luria de Virginie. Une autre démocrate de Virginie, la représentante Abigail Spanberger, ainsi que les représentants Jared Golden du Maine, Angie Craig du Minnesota et Sharice Davids du Kansas pourraient également faire face à des réélections difficiles.

“La question est de savoir si cela va avoir des similitudes avec 18 ou non dans le sens où la démocratie est sur le bulletin de vote et une réaction à Trump”, l’ancien représentant démocrate de Californie Harley Rouda, qui a été élu en 2018 mais a perdu de justesse sa réélection. candidature, a déclaré à propos des élections du mois prochain. “Sur la base des sondages et des primaires, il ne semble pas que le public votant tienne les républicains pour responsables du grand mensonge.”

Perez est plus optimiste : « L’élection de mi-mandat est censée être un référendum sur le président, mais Donald Trump continue de s’injecter » dans la politique nationale.

Le roulement de maison est commun aux deux parties. Au début de 2018, près de la moitié des 87 républicains de la Chambre nouvellement élus lorsque leur parti a pris le contrôle de la chambre lors de la vague de thé de 2010 étaient partis. Plus perdu que novembre.

Pourtant, la classe de 2018 était remarquable comme le plus grand afflux de démocrates de première année à la Chambre depuis plus de quatre décennies, et la plus jeune et la plus diversifiée de la chambre.

Debbie Walsh, directrice du Center for American Women and Politics de l’Université Rutgers, a déclaré que 2018 était également la plus grande classe de nouvelles femmes élues à la Chambre depuis 1992, avec 35 démocrates et une républicaine. Mais 2020 a également vu 28 nouvelles femmes élues au Congrès, et certaines étaient des républicaines qui ont battu des démocrates qui avaient remporté pour la première fois le dernier cycle.

“Nous avons eu quelques très bonnes années consécutives, une pour les démocrates et une pour les républicains”, a déclaré Walsh à propos des femmes à la Chambre. Elle a dit que cela signifie que même si la classe démocrate de la Chambre de 2018 diminue cette année, “je ne regarderais pas un cycle électoral et je dirais que le visage du Congrès revient aux vieux hommes blancs”.

Les républicains, quant à eux, ont 32 candidats hispaniques et 23 candidats noirs en lice pour la Chambre ce cycle – les deux records du parti. Ils disent que leurs chances de remporter la majorité de la chambre reposent davantage sur une inflation élevée et des taux de criminalité en hausse dans certains endroits que Trump ou l’insurrection de l’année dernière.

“Nous avons le choix entre le bon sens et la folie”, a déclaré la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, dans un communiqué. “Et les Américains voteront pour les républicains de haut en bas du scrutin en conséquence.”

La classe House 2018 des démocrates ne se dissoudra pas complètement. Certains titulaires cherchent à être réélus dans des districts bleus en toute sécurité, notamment les représentants Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Lucy McBath de Géorgie et Colin Allred du Texas, qui était le coprésident de la classe.

Le représentant démocrate du Michigan, Haley Stevens, l’autre coprésident, a battu Andy Levin, membre de la classe de la Maison démocrate de 2018, lorsque les deux titulaires se sont affrontés lors de la primaire démocrate de cette année sur la base de la nouvelle carte de leur État.

Un membre de la classe démocrate de la Chambre 2018 évincé en 2020, l’ancien représentant de New York Max Rose, se présente maintenant pour revenir au Congrès. Un autre membre, le représentant du New Jersey Jeff Van Drew, est depuis devenu républicain.

L’ancien représentant de Virginie Denver Riggleman était un républicain élu en 2018 mais a perdu sa primaire du GOP de 2020. Riggleman apparaît maintenant dans une publicité télévisée faisant l’éloge de Spanberger.

“Elle essaie de changer le Congrès et de le faire fonctionner”, déclare Riggleman dans l’annonce. “Elle met le pays d’abord.”

Will Weissert, Associated Press