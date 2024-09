Les démocrates qui affirment que le siège du Sénat de Floride est en jeu n’ont pas investi d’argent dans l’effort pour le rendre possible.

BOYNTON BEACH, Floride — La semaine dernière, les démocrates de Floride ont fait des déclarations audacieuses sur leurs chances dans un État qui est devenu de plus en plus conservateur ces dernières années. Mais jusqu’à présent, ils n’ont pas mis leurs paroles en concordance avec les sommes nécessaires pour gagner.

« La Floride est en jeu », a proclamé Debbie Mucarsel-Powellune ancienne représentante de Miami, au début d’une tournée en bus pour la défense des droits reproductifs des femmes à Boynton Beach. Mucarsel-Powell est le choix des démocrates de Floride pour défier le sénateur républicain sortant. Rick Scott pour l’un des rares sièges du Sénat que le GOP défend dans ce cycle électoral.

Selon les données d’AdImpact, qui suit les dépenses publicitaires des campagnes politiques et de leurs mandataires, les républicains ont dépensé 4 fois plus que les démocrates pour la campagne sénatoriale en Floride jusqu’au 11 septembre, soit 12,7 millions de dollars contre 3,2 millions de dollars. Sur la base des espaces publicitaires actuellement réservés jusqu’à l’élection générale, cette marge devrait augmenter.

La dynamique de la course au Sénat reflète ce qui s’est passé dans la course à la présidence dans un État qui était autrefois âprement disputé par les candidats en tête des deux partis. Kamala Harris n’a pas assisté au lancement de la tournée en bus et n’est pas allé en Floride en tant que candidate depuis qu’elle a remplacé le président Joe Biden en tant que candidat démocrate à la présidence dans la course contre l’ancien président républicain Donald Trump.

L’énorme avantage des républicains en matière de dépenses pourrait aider à expliquer pourquoi Scott se moque des affirmations des démocrates selon lesquelles la Floride est compétitive.

« Ils sont tellement loin de ce en quoi croient les électeurs de Floride qu’ils n’ont aucune chance de gagner la Floride », a-t-il déclaré dans une interview la semaine dernière. « Ils n’ont aucune chance de battre Trump, et ils n’ont aucune chance de me battre. »

Mucarsel-Powell affirme que son parti est plus en contact avec les électeurs sur des questions telles que les droits reproductifs. Elle affirme que les amendements apportés au scrutin sur le droit à l’avortement et la légalisation de la marijuana aideront les démocrates à mobiliser les électeurs. Elle a également déclaré que le passage de Biden à Harris a donné aux démocrates de Floride un nouvel élan.

« C’est une dynamique qui se construit depuis un certain temps, et son annonce n’était que la pointe de l’iceberg de la dynamique et de l’énergie qui se construisaient ici autour de l’État de Floride », a déclaré Mucarsel-Powell dans une interview.

Un sondage national AP-NORC mené en juillet a montré qu’environ 8 démocrates sur 10 ont déclaré qu’ils seraient satisfaits de Harris comme candidat du parti à la présidence, contre 4 démocrates sur 10 en mars déclarant qu’ils seraient satisfaits de Biden comme candidat.

Mais la tâche de Mucarsel-Powell reste redoutable. Bien que certains sondages montrent que Scott est en tête de la course au Sénat, les démocrates nationaux n’ont pas encore beaucoup investi dans les coûteux marchés médiatiques de Floride. Harris, qui s’est révélée être une collectrice de fonds prolifique depuis qu’elle est devenue la candidate démocrate, a récemment alloué 25 millions de dollars de ses propres fonds de campagne pour aider les démocrates de la circonscription en novembre – dont seulement 10 millions de dollars ont été alloués aux candidats au Sénat américain. La campagne de Harris n’a pas répondu aux questions sur la manière dont ces fonds étaient alloués.

Le Comité de campagne sénatoriale démocrate a déclaré avoir dépensé de l’argent en personnel et en publicité numérique pour la course, mais n’a pas précisé combien. Dans un communiqué, ils n’ont pas évoqué les projets de dépenses à venir, mais ont déclaré : « L’impopularité de Scott, associée à la force de la campagne de Debbie Mucarsel-Powell, fait de la Floride l’une des principales opportunités offensives des démocrates du Sénat. »

Scott, qui vise un poste de direction au Sénat en cas de victoire, a déclaré qu’il accueillerait favorablement un effort plus important de la part des démocrates nationaux.

« J’espère qu’ils dépenseront beaucoup d’argent et le gaspilleront, car ils n’ont aucune chance de gagner le Sénat en Floride », a-t-il déclaré.

La présidente du Parti démocrate de Floride, Nikki Fried, a déclaré que les démocrates nationaux ont montré leur soutien en commençant leur tournée en bus en Floride et en envoyant des représentants de campagne là-bas pour soutenir les candidats démocrates. Amy Klobuchar du Minnesota, qui est dans une position suffisamment forte dans sa propre campagne de réélection pour travailler au nom des autres démocrates à travers le pays, était l’une des nombreuses démocrates qui ont rejoint Mucarsel-Powell au début de la tournée en bus.

« Ils auraient pu commencer n’importe où ailleurs dans le pays. Ils ont commencé ici, dans le comté de Palm Beach, dans l’arrière-cour de Donald Trump », a déclaré Fried. « Cela montre à quel point la Floride est importante et qu’ils vont continuer à surveiller ce qui se passe sur le terrain, à envoyer des représentants ici et à s’assurer que nous sommes en lice pour novembre. »

Environ 150 personnes ont assisté à la tournée en bus.

Fried a reconnu que les démocrates ont dépensé moins d’argent en publicité en Floride, mais elle a déclaré qu’ils consacraient leur énergie à faire campagne au niveau local. Elle a déclaré que 40 000 nouveaux bénévoles se sont inscrits après l’entrée en lice de Harris et qu’ils faisaient tout leur possible pour frapper aux portes et contacter les électeurs de Floride par téléphone.

Le scrutin de cette année en Floride est différent de celui d’il y a deux ans, où le sénateur Marco Rubio et le gouverneur Ron DeSantis étaient en tête du scrutin. Le gouverneur espérait profiter de la vague de dynamisme générée par sa victoire éclatante de 19 points pour devenir un acteur de premier plan au niveau national, mais il n’a pas réussi à desserrer l’emprise de Trump sur le Parti républicain au niveau national.

Trump, désormais résident de Floride, a battu Biden en Floride par 3,3 points de pourcentage en 2020, diminuant encore davantage son statut d’État pivot.

Brian Ballard, un stratège politique républicain qui a été l’un des principaux collecteurs de fonds de la campagne présidentielle de Trump en 2020, a déclaré que les efforts de dépenses médiocres des démocrates rendront plus difficile pour Mucarsel-Powell de se présenter aux personnes de tout l’État qui ne la reconnaissent pas – contrairement à Scott, qui a été gouverneur de Floride de 2010 à 2018 et qui siège depuis lors au Sénat.

Selon Ballard, l’absence de dépenses du parti national est « généralement le signe d’une campagne perdante ».

« La Floride n’est pas en jeu », a déclaré Ballard. « J’espère que les démocrates s’engageront et dépenseront beaucoup d’argent en Floride pour la course présidentielle. Cela ne fera pas bouger les choses du tout. Si elle compte sur les dépenses des démocrates pour faire avancer les choses, elle compte sur l’or des fous. »

La course au Sénat en Floride n’a pas beaucoup attiré l’attention des Démocrates nationaux, qui tentent de conserver bien plus de sièges au Sénat que les Républicains cette année. Au lieu de cela, ils ont concentré une grande partie de leur énergie et de leurs ressources sur la défense des sièges qu’ils détiennent déjà, notamment dans les États républicains de l’Ohio et du Montana. Pourtant, la course au Sénat américain en Floride était serrée fin juillet, juste avant les primaires sénatoriales de Floride, selon un sondage réalisé auprès des électeurs de Floride par le Public Opinion Research Lab de l’Université de Floride du Nord.

Scott a déclaré dans l’interview qu’il ne prenait pas de « risque » en traitant sa propre course à la légère. Et pourtant, il a passé au moins une partie de son temps à faire campagne pour d’autres républicains, y compris un voyage à travers les frontières de l’État pour se rendre en Géorgie la semaine dernière pour une réunion publique à Braselton, au nord-est d’Atlanta.

« C’est un sport d’équipe », a déclaré Scott à propos de ses efforts en faveur d’autres candidats du GOP.

Tiffany Lanier, 36 ans, a participé à la visite en bus mardi matin à Boynton Beach. Lanier, une conférencière publique engagée dans la vie civique à Lake Worth, a déclaré que même si Biden s’est présenté sur une plateforme similaire à celle de Harris, elle pense que la position de Harris et l’accent mis sur le droit à l’avortement enthousiasment et motivent vraiment les gens à se rendre aux urnes.

« Je pense que dans mes rêves les plus fous, je pensais que la Floride serait en lice pour novembre prochain », a déclaré Lanier. « Je sais que les sondages sont très serrés, mais je vois un changement d’énergie. Je vois donc beaucoup de possibilités ici. »

___

L’analyste en chef des élections, Chad Day, a contribué à ce rapport.