Cette histoire a été initialement publiée par Blé à moudre.

Alors que les déchets plastiques s’accumulent dans l’environnement, polluant les paysages et empoisonnant les écosystèmes, les législateurs américains ont dévoilé leur « plan le plus complet jamais conçu » pour s’attaquer au problème.

Trois membres démocrates du Congrès ont présenté mercredi le Loi sur la libération du plastique de 2023, un projet de loi ambitieux visant à réduire la production de plastique et à tenir les entreprises financièrement responsables de leur pollution. Les versions précédentes de la législation ont été introduites en 2020 et 2021mais la version de cette année comprend des protections plus strictes pour les communautés qui vivent à proximité d’installations pétrochimiques, des objectifs plus stricts pour les entreprises visant à réduire leur production de plastique et des réglementations plus strictes contre les produits chimiques toxiques utilisés dans les produits en plastique.

“Notre projet de loi s’attaque de front à la crise de la pollution plastique, en abordant les impacts néfastes sur le climat et la justice environnementale de ce secteur croissant des combustibles fossiles et en éloignant notre économie de sa dépendance excessive à l’égard du plastique à usage unique”, a déclaré le représentant de Californie Jared Huffman dans un communiqué. déclaration. Huffman a coparrainé le projet de loi avec le sénateur Ed Markey du Massachusetts et l’auteur principal, le sénateur Jeff Merkley de l’Oregon.

Alors que la demande américaine en chauffage, en électricité et en transports à base de combustibles fossiles diminue, les entreprises de combustibles fossiles se tournent vers le plastique et sont en passe de le faire. tripler la production mondiale de plastique d’ici 2060. Pendant ce temps, la pollution plastique a atteint des niveaux critiques, car les déchets obstruent le milieu marin et les microplastiques continuent d’être trouvés dans les océans. sommets éloignésdans précipitationset chez les gens cœurs, cerveauxet placentas. La production de plastique libère également des émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants qui affectent de manière disproportionnée les communautés marginalisées.

Comme les versions précédentes du projet de loi, Break Free 2023 établirait une politique nationale de « responsabilité élargie des producteurs » ou REP. Dans le cadre de cette politique, les entreprises de plastique paieraient des cotisations à une organisation centralisée chargée d’atteindre les objectifs en matière de contenu recyclé post-consommation et de réduction à la source, c’est-à-dire de réduire la production de plastique. Le projet de loi retient également des propositions visant à interdire certains produits en plastique à usage unique, à mettre en place un système national proposant aux particuliers des consignes pour recycler leurs bouteilles de boissonsaugmenter le contenu recyclé post-consommation dans les bouteilles en plastique et imposer un moratoire sur les installations pétrochimiques nouvelles ou agrandies, en attendant un examen fédéral de leurs impacts sur la santé et l’environnement.

Le nouveau projet de loi fixe toutefois des objectifs plus précis en matière de réduction à la source. D’ici 2032, cela obligerait les producteurs de plastique à réduire la quantité de plastique qu’ils fabriquent de 25 pour cent – ​​en poids, ainsi que le nombre d’articles en plastique – puis à la réduire de moitié d’ici 2050, conformément à l’objectif. exigences de pointe fixées en Californie l’année dernière. Le projet de loi éliminerait également progressivement une liste de «problématique et inutile” types de plastique et d’additifs plastiques, y compris le chlorure de polyvinyle, une sorte de plastique dont l’ingrédient principal est un cancérogène pour l’hommeet ingrédients ajoutés pour aider les plastiques à se décomposer dont les effets sur la santé sont très peu compris.

Pour atténuer certains des méfaits de la production de plastique, Break Free 2023 intègre les exigences de justice environnementale d’un projet de loi distinct présenté au Congrès en décembre dernier, le Loi sur la protection des communautés contre le plastique. Il s’agit notamment d’exigences plus strictes en matière de communication et de sensibilisation communautaire pour les entreprises pétrochimiques qui souhaitent ouvrir une nouvelle usine de production de plastique ou de recyclage de produits chimiques, au cas où le moratoire sur les nouvelles installations pétrochimiques serait levé.

C’est la troisième fois qu’une version du projet de loi sur les plastiques est présentée au Congrès, et il est peu probable qu’elle soit adoptée. “Malheureusement, la composition du Congrès n’a pas changé de manière significative au cours de l’introduction de Break Free, et nous ne sommes pas bien préparés pour proposer ce projet de loi en ce moment sous la forme d’un ensemble complet”, a déclaré Anja Brandon, directrice associée de US Plastics. politique pour l’organisation à but non lucratif Ocean Conservancy.

Mais il existe d’autres moyens pour que le projet de loi ait un impact. Des sections plus petites pourraient être transformées en leurs propres projets de loi fédéraux, ou elles pourraient influencer les politiques aux niveaux national et local. Merkley a exploré un facture de consigne de bouteille séparée qui pourrait s’inspirer de la proposition Break Free. Brandon a également souligné les interdictions proposées sur des produits spécifiques tels que les couverts en plastique à usage unique et les ustensiles alimentaires en mousse plastique, qui seraient plus faciles à imposer individuellement que dans le cadre de l’ensemble du package Break Free.

La Plastics Industry Association, un groupe professionnel représentant les entreprises américaines du secteur du plastique, a déclaré dans un communiqué que le nouveau projet de loi était « encore pire et moins collaboratif » que les versions précédentes, ajoutant qu’il «impact négatif sur l’économie américaine» et entraînent davantage d’émissions de gaz à effet de serre, car les plastiques sont plus légers que certains matériaux alternatifs et nécessitent moins de carburant pour leur transport. “Au lieu de propositions unilatérales qui ne nous font pas avancer, nous devons travailler ensemble pour élaborer une politique solide qui aidera réellement notre environnement”, a déclaré Matt Seaholm, président-directeur général de l’organisation, dans un communiqué, bien qu’il ne l’ait pas fait. Il n’est pas nécessaire de préciser quel type de politique le groupe soutient.

Brandon, d’Ocean Conservancy, a invité l’industrie du plastique à collaborer avec le près de 100 organismes qui soutiennent le projet de loi Break Free. « Il est temps pour eux de s’impliquer », a-t-elle déclaré. « Il incombe à ces entreprises et à ces producteurs de ces déchets de se joindre à nous à la table et de faire partie de la solution. »

Cette histoire a été mise à jour pour clarifier que le sénateur Jeff Merkley était l’auteur principal du nouveau projet de loi.

Cet article a été initialement publié dans Blé à moudre à https://grist.org/politics/democrats-unveil-most-comprehensive-plan-ever-to-address-plastics-problem/. Grist est une organisation médiatique indépendante à but non lucratif qui se consacre à raconter des histoires sur les solutions climatiques et un avenir juste. Apprenez-en davantage sur Grist.org