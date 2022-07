Les démocrates proposent d’augmenter les impôts de certains hauts revenus pour renforcer l’assurance-maladie

La nouvelle proposition ne s’appliquerait qu’aux personnes gagnant plus de 400 000 $ par an, et aux co-déclarants, fiducies et successions rapportant plus de 500 000 $, conformément à l’engagement de M. Biden de ne pas augmenter les impôts des personnes qui gagnent moins de 400 000 $ par an. . La proposition est similaire à une augmentation d’impôts proposée par M. Biden en 2021 pour aider à compenser le coût d’un ensemble de nouveaux programmes de dépenses destinés à aider les travailleurs et les familles, comme les soins de santé à domicile et la garde d’enfants.