Les démocrates progressistes et centristes se battent pour le siège de Vermont House

STOWE, Vermont (AP) – Le lieutenant-gouverneur Molly Gray et la présidente du Sénat Pro Tempore Becca Balint sont les principaux candidats à une primaire démocrate à la Chambre des États-Unis qui pourrait faire de l’une ou l’autre la première femme membre de la délégation du Congrès du Vermont.

Gray a le soutien de la voie centriste du parti, avec les approbations d’anciens gouverneurs. Madeline Kunin et Howard Dean. Le sénateur américain à la retraite Patrick Leahy a fait don de 5 000 $ à sa campagne et a voté pour elle.

Balint a été approuvé par une liste d’étoiles de dirigeants progressistes, dont l’autre sénateur américain de l’État, Bernie Sanders ; la représentante Pramila Jayapal, présidente du caucus progressiste du Congrès ; et Ben Cohen et Jerry Greenfield, les fondateurs de la célèbre entreprise de crème glacée progressiste du Vermont, Ben & Jerry’s.

Le vainqueur de la primaire de mardi devrait remporter la victoire en novembre dans le Vermont d’un bleu profond. Malgré les références libérales de l’État accumulées au cours du dernier demi-siècle, le manque de roulement de la délégation du Congrès a fait du Vermont le seul État du pays qui n’a jamais été représenté à Washington par une femme.

La retraite de Leahy après 48 ans au pouvoir a ouvert la voie à ce moment historique. Le représentant américain Peter Welch, qui siège au Congrès depuis 2007, a décidé de briguer le siège de Leahy au Sénat. Cela a ouvert son siège à la Chambre pour Gray ou Balint, qui serait également la première personne ouvertement homosexuelle à représenter le Vermont au Congrès si elle était élue.

C’est le premier siège ouvert dans la délégation de trois personnes du Congrès de l’État depuis 2006. Et étant donné le penchant du Vermont pour la réélection des titulaires, il est probable que la gagnante de la primaire démocrate pourra occuper le siège aussi longtemps qu’elle le voudra.

Les publicités à la télévision et sur les réseaux sociaux, ainsi que les circulaires qui apparaissent chaque jour dans les boîtes aux lettres des Vermontois, restent positives, axées sur ce que les candidats considèrent comme leurs qualifications. Mais les enjeux élevés du concours – et la bataille en cours entre les ailes centristes et progressistes du Parti démocrate – ont mis à nu l’intensité de la campagne.

Lors d’un débat jeudi, Gray a appelé Balint pour un commentaire critique qu’elle a fait tout en cherchant l’approbation du Parti progressiste du Vermont. Balint avait dénoncé Gray comme un “corporatiste et une catastrophe pour la gauche”.

“Comment les Vermontois peuvent-ils s’attendre à ce que vous agissiez différemment au Congrès que vous ne l’avez fait lors de cette campagne où vous avez lancé des attaques négatives?” dit Gray. “N’est-ce pas le problème que nous voyons au Congrès aujourd’hui?”

Balint s’est excusé auprès de Gray pour le commentaire, “si vous l’avez trouvé blessant.” Mais Balint a profité de l’occasion pour noter la source de nombreuses contributions à la campagne de Gray.

“J’ai dit à l’époque que la raison pour laquelle j’étais inquiet était à cause des fonds que vous soulevez auprès d’initiés de Washington”, a déclaré Balint. “Vous avez collecté une énorme somme d’argent auprès des lobbyistes de DC et pas autant d’argent auprès des gens ici dans le Vermont.”

Malgré cette tension, les deux candidats ont des opinions similaires sur la plupart des questions. Tous deux soutiennent le droit à l’avortement et veulent stimuler le logement abordable, accroître l’accès à des services de garde d’enfants bon marché et étendre les services Internet à large bande dans les zones rurales.

Gray, un avocat de 38 ans, a grandi dans une ferme de la ville de Newbury, dans le Connecticut, et vit maintenant à Burlington. Elle a vanté son expérience de travail en tant que membre du personnel gallois à Washington, en Europe pour le Comité international de la Croix-Rouge, son temps en tant que procureur général adjoint et, au cours des deux dernières années, son travail de lieutenant-gouverneur.

Balint, une ancienne enseignante de collège de Brattleboro âgée de 54 ans, est arrivée pour la première fois dans le Vermont en 1994 pour enseigner l’escalade et s’est installée définitivement dans l’État en 1997. Elle a été élue pour la première fois au Sénat de l’État en 2014. Il y a deux ans, elle est devenue la première femme choisie comme présidente du Sénat par intérim, ce qui signifie qu’elle supervise le travail législatif de la chambre et préside le Sénat de l’État si le lieutenant-gouverneur est absent.

Les différends concernant la source de leurs dons – les Vermontois contre les donateurs de l’extérieur de l’État ou les dépenses de groupes extérieurs – ont contribué à alimenter une partie de l’acrimonie dans la course.

Un certain nombre de groupes extérieurs soutiennent la candidature de Balint, notamment le LGBTQ Victory Fund, qui a dépensé près d’un million de dollars pour la soutenir. La loi interdit à ces groupes de coordonner leurs efforts avec les campagnes.

Avant le début des publicités, Gray avait demandé à Balint si elle condamnerait les dépenses extérieures. Balint a accepté.

Maintenant que les dépenses extérieures ont commencé, Gray dit que ces groupes extérieurs interfèrent avec la conversation qu’elle essaie d’avoir avec les électeurs.

« Tout à coup, quelqu’un d’autre arrive et dit aux Vermontois qui embaucher. Ce n’est pas la manière du Vermont », a déclaré Gray. « Les groupes extérieurs ne sont pas élus. Ils sont irresponsables. Ils ne nous représentent pas au Congrès.

Balint a déclaré qu’elle ne pense pas que les dépenses extérieures feront une différence dans la course. En tout état de cause, dit-elle, elle n’a aucun contrôle là-dessus.

“Je me sens vraiment bien sur le fait que nous avons mené une campagne vraiment excellente”, a déclaré Balint. “J’aimerais qu’ils ne soient pas impliqués parce que je veux que mon équipe reçoive tout le mérite de tout ce que nous avons fait ici.”

Il y a quatre démocrates sur le bulletin de vote mardi pour la Chambre des États-Unis ; l’un a abandonné et le quatrième est un médecin de South Burlington. Trois candidats sont en lice pour l’investiture républicaine.

L’électrice Christy Hudon de Stowe a déclaré qu’elle n’avait pas décidé de voter pour Balint ou Gray, bien qu’elle penche pour Gray. Dans l’une de ses publicités, Gray met en lumière les défis auxquels elle et sa famille ont été confrontées avec les problèmes de santé chroniques de sa mère. Hudon a déclaré que sa propre famille était aux prises avec des problèmes liés au vieillissement de la famille.

“J’ai vraiment l’impression qu’elle comprend un peu mieux où sont les besoins des gens à ce moment-là”, a déclaré Hudon.

L’électeur Annie Greenfelder de Middlesex a noté qu’il ne semble pas y avoir beaucoup de différence de politique entre Gray et Balint. Elle a dit qu’elle avait voté pour Balint en raison des approbations qu’elle avait reçues des militants écologistes, mais qu’elle aimerait voir Gray se présenter à un autre poste si elle perdait.

“Nous avons besoin de plus de politiciens dans le tuyau”, a déclaré Greenfelder.

Anneau Wilson, The Associated Press