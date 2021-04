«PACKING the court» est un terme inventé par le président Franklin D. Roosevelt qui fait référence à une loi qui permet d’ajouter plus de juges à la Cour suprême des États-Unis.

Joe Biden a récemment déclaré qu’il souhaitait explorer des «alternatives» à la règle vieille de près d’un siècle pour le système judiciaire américain, qui, selon lui, est «déséquilibré».

C’était un terme d’argot pour le projet de loi de réforme des procédures judiciaires de 1937.

Le projet de loi voulait réformer le nombre de juges de la Cour suprême dans un effort pour obtenir une décision favorable pour la législation du New Deal.

La disposition centrale du projet de loi aurait accordé au président le pouvoir de nommer un juge supplémentaire à la Cour suprême – jusqu’à un maximum de six – pour chaque membre de la Cour âgé de plus de 70 ans et six mois.

Les juges de la Cour suprême sont d’abord nommés par le président.

Habituellement, les noms des candidats potentiels sont recommandés par les membres du Congrès au sein du parti du président.

Le Sénat tient ensuite une audience de confirmation pour chaque candidat et confirme officiellement un juge.

L’article III de la Constitution dispose que ces juges seront nommés pour une durée de vie.

Les juges n’ont pas à faire campagne pour un siège ou à se présenter à une réélection pour contribuer à l’impartialité lorsqu’ils tranchent des affaires.

Les juges restent en fonction jusqu’à ce qu’ils démissionnent, décèdent ou soient mis en accusation par le Congrès.