Les démocrates de la commission judiciaire du Sénat ont annoncé lundi leur intention de solliciter des assignations à comparaître contre trois conservateurs influents qui ont été au centre de l’enquête du panel sur l’éthique de la Cour suprême.

Dans un déclaration communele président du comité Dick Durbin de l’Illinois et le sénateur Sheldon Whitehouse, D.I., qui préside le sous-comité du comité sur les tribunaux fédéraux et la surveillance, ont déclaré précédemment Les enquêtes que le panel a envoyées aux donateurs du GOP, Harlan Crow et Robin Arkley II, ainsi qu’au militant judiciaire Leonard Leo, ont été “critique” à leur travail suite à une série de reportages sur des juges conservateurs acceptant des cadeaux et des voyages payés par des milliardaires sans les divulguer. Les sénateurs ont déclaré que le comité avait reçu des refus de se conformer ou des « informations limitées », nécessitant des assignations à comparaître.

“En acceptant ces cadeaux somptueux et non divulgués, les juges ont permis à leurs riches bienfaiteurs et à d’autres personnes ayant des affaires devant la Cour d’avoir un accès privé aux juges tout en empêchant un examen public de cette conduite”, ont déclaré Durbin et Whitehouse. « Afin de répondre de manière adéquate à cette crise, il est impératif que nous comprenions dans quelle mesure les personnes ayant des intérêts devant la Cour peuvent utiliser des cadeaux non divulgués pour obtenir un accès privé aux juges. »

Un porte-parole de la commission a déclaré que le vote serait très probablement prévu pour le 9 novembre, ajoutant que les républicains membres de la commission demanderaient probablement un délai d’une semaine, une mesure habituelle pour le parti minoritaire.

Un vote séparé de l’ensemble du Sénat n’est pas nécessaire pour autoriser les assignations à comparaître.

ProPublica a rapporté en avril que le juge Clarence Thomas avait accepté des voyages financés par Crow, un donateur milliardaire. En juin, c’est sortie rdéporté que le juge Samuel Alito a effectué un voyage de pêche non divulgué en Alaska en 2008 avec Arkley, coordonné par Leo.

Alito a défendu ses actions dans un article d’opinion, tandis que Thomas a ensuite révélé les voyages.

Dans un communiqué publié mardi, le bureau de Crow a qualifié la demande d’assignation à comparaître de coup “inutile, partisan et politiquement motivé”, ajoutant qu’il ignorait les “efforts de bonne foi de Crow pour parvenir à un compromis raisonnable qui respecte les deux parties”.

“Nous avons offert des informations détaillées en réponse aux demandes du Comité malgré les graves problèmes constitutionnels et de confidentialité présentés au Comité, qui ont été ignorés et restent sans réponse”, indique le communiqué. “Le Comité a notamment déjà adopté la législation pour laquelle il affirme que les informations qu’il a demandées sont censées être nécessaires.”

“M. Crow, un simple citoyen, ne se laissera pas intimider par les menaces des politiciens”, a-t-il ajouté. “Cependant, comme nous l’avons déjà indiqué au Comité, nous restons déterminés à une coopération respectueuse et à une résolution équitable.”

Dans un communiqué lundi, Leo a répondu au vote d’assignation prévu en déclarant qu’il « ne se pliera pas au maccarthysme libéral ignoble et dégoûtant qui cherche à détruire la Cour suprême simplement parce qu’il suit la Constitution plutôt que son agenda politique ».

La société d’Arkley n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi soir.

L’annonce du vote constitue une escalade significative de la part des démocrates du Sénat dans leur pression pour que la Cour suprême adopte un code de conduite.

« Le juge en chef pourrait régler ce problème aujourd’hui et adopter un code de conduite contraignant. Tant qu’il refuse d’agir, la commission judiciaire le fera », ont déclaré Durbin et Whitehouse dans leur communiqué lundi.

Le juge en chef John Roberts a décliné une invitation à témoigner devant le comité en avril.

En juillet, le panel a présenté un projet de loi au Sénat plénier qui obligerait la Haute Cour à adopter un code de conduite et à établir un mécanisme pour enquêter sur toute violation présumée et renforcer les exigences de récusation. La mesure n’a pas été soumise au vote.