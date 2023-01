Les démocrates prévoient d’affronter Marjorie Taylor Greene et Lauren Boebert

Les démocrates et les républicains du Congrès ont maintenant finalisé les listes des membres qui siégeront aux comités de ce Congrès, et cela comprend le très en vue Comité de la Chambre sur la surveillance et la responsabilité.

Le représentant James Comer, le meilleur républicain du comité, a déjà promis que ce serait “probablement le comité le plus excitant” de l’histoire du Congrès, et bien qu’il ait récemment tenté de clarifier les choses sur ce que le comité a le pouvoir de faire, il prévoit tenir ses promesses pendant le cycle de campagne à mi-mandat pour mener une vague d’enquêtes sur l’administration Biden, la famille du président et une variété de problèmes culturels conservateurs de viande rouge, comme l’annulation de Newsmax sur DirecTV.

Les démocrates de ce comité seront dirigés par le représentant Jamie Raskin, l’un des directeurs de haut niveau de la Chambre lors du deuxième procès en destitution de l’ancien président Donald Trump, et il sera rejoint par une équipe de vedettes démocrates de la Chambre, comprenant huit nouveaux membres.

Parmi eux : 45 ans Le représentant Robert Garcia de Californie, président de première année des démocrates, qui est le premier immigrant gay à siéger au Congrès. Anciennement maire de Long Beach, en Californie, une ville située juste au sud de Los Angeles, Garcia a déjà endossé le rôle de House Freedom Caucus gadfly – railleur certaines des figures les plus visibles de l’aile droite, comme les représentants du GOP Marjorie Taylor Greene et Lauren Boebert, pour leur réflexion complotiste sur des sujets comme la pandémie de Covid-19 et le vaccin. C’est un sujet personnel pour Garcia, dont la mère et le beau-père sont décédés des complications de Covid en 2020.

Lui et ses collègues de premier mandat ont l’intention de tenir ces enquêteurs du GOP eux-mêmes responsables – conformément à la nouvelle stratégie démocrate pour poursuivre leurs inquisiteurs républicains.

J’ai rattrapé Garcia vendredi, quand il m’a dit qu’il était prêt à « affronter [their] conneries » et contester chaque récit que le nouveau comité essaie de tisser. Notre conversation, ci-dessous, a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Christian Paz

Vous avez donc vos missions et vous serez assis en face de certains des membres républicains les plus colorés, les plus conspirateurs et les plus controversés du Congrès. Comment attendez-vous que ces comités se comportent et comment pensez-vous que ce sera de les regarder de l’extérieur ?

Représentant Robert Garcia

Eh bien, clairement, Kevin McCarthy a mis les membres les plus extrêmes de son caucus sur la surveillance. Nous avons des gens comme Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert et Paul Gosar. Ce sont des gens qui s’inspirent de QAnon, qui attaquent les vaccins, qui sont obsédés par l’ordinateur portable de Hunter Biden et le président. Il est donc important que nous soyons prêts chaque jour à nous montrer, à riposter avec des faits, à repousser avec autant d’énergie qu’eux. Et nous sommes. J’ai hâte d’affronter des gens comme Marjorie Taylor Greene, d’affronter ses conneries, d’affronter ses mensonges et de m’assurer qu’il y a des voix fortes de notre côté qui poussent réellement les faits.

Christian Paz

Parce que vous allez siéger au comité de surveillance avec certains des membres les plus connus du Freedom Caucus. Le représentant James Comer, le président, s’attend à ce qu’il soit l’un des comités les plus passionnants de l’histoire du Congrès. Et vous aurez aussi quelque chose comme un groupe de démocrates étoilés dans ce comité – Maxwell Frost, Dan Goldman, Summer Lee, Jamie Raskin, Alexandria Ocasio-Cortez – avez-vous eu des conversations avec vos collègues sur ce que vous essayez de prioriser, et quels récits essayez-vous de définir ou de modifier ?

Rép. Garcia

Eh bien, je suis vraiment enthousiasmé par les étudiants de première année qui font partie du comité. J’ai parlé à Maxwell [Frost, of Florida]et à Dan [Goldman, of New York]et à l’été [Lee, of Pennsylvania] et je pense que nous sommes tous excités à l’idée d’affronter les mensonges et d’affronter les extrémistes de l’autre côté. Des gens comme Marjorie Taylor Greene ont un énorme mégaphone qu’ils utilisent pour blesser les gens. Prenez ce qu’ils disent sur les vaccins, par exemple. C’est honteux qu’ils causent du tort aux Américains à travers ce pays et ils vont utiliser ce comité pour militariser la science, les faits et la vérité et donc ce sera notre travail de dénoncer cela. Je pense que nous sommes prêts à le faire.

Avec les étudiants de première année qui siègent à ce comité, et tout le comité, c’est excitant. Pour pouvoir faire partie d’un comité avec des gens comme Katie Porter et AOC et Jamie Raskin, puis les étudiants de première année, nous allons être vraiment préparés.

Christian Paz

Certains de ces problèmes – Covid, immigration – sont aussi très personnels, non ? Ils ont eu un effet sur votre vie et vous avez un lien avec eux. Je me demande donc comment vous envisagez de traiter ces sujets et ce qui vous inquiète spécifiquement et ce que vous attendez des républicains.

Rép. Garcia

Le président Comer a noté que la première audience portera sur la pandémie, et cela se produira [this week]. Le fait est qu’ils vont utiliser ces audiences pour essayer de démanteler le soutien à la prévention de la pandémie et qu’ils vont attaquer la façon dont le gouvernement a réagi.

J’étais maire de ma communauté pendant toute la durée de la pandémie qui ravageait les communautés. Les écoles étaient fermées et les gens mouraient. Dans ma ville seulement, nous avons perdu plus de 1 300 personnes. J’ai perdu deux parents à cause de la pandémie. Et donc je comprends profondément à quel point les vaccins sont importants, à quel point la prévention des pandémies est importante et ce qui s’est réellement passé sur le terrain. Les maires étaient en première ligne pour répondre à la pandémie. Et s’il y a eu un échec au niveau du gouvernement, c’est l’administration Trump qui a laissé les villes et les États se débrouiller seuls dès le début.

J’ai donc hâte de parler de ce sujet en position d’autorité et d’expérience, à la fois d’expérience personnelle et de perte personnelle, mais aussi de gestion d’une ville que le président Biden a appelée [out as] ayant l’une des meilleures réponses à la pandémie au pays. Il a appelé Long Beach un modèle national. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré que nous avions la meilleure réponse de l’État en ce qui concerne la pandémie. Et donc je vais être très engagé à venir.

Christian Paz

Avez-vous parlé avec certains des autres représentants des étudiants de première année des problèmes ou des éléments spécifiques que vous envisagez tous d’affronter ou de répondre ?

Rép. Garcia

Nous avons tous déjà parlé – tous les étudiants de première année qui sont sur Oversight – nous nous connaissons tous, nous sommes tous amis, nous nous soutenons tous. Et la grande chose sur laquelle nous sommes tous unis, c’est que nous n’allons pas permettre aux voix extrêmes de l’extrême droite de ne pas être contrôlées. Et donc quand vous avez des gens comme Greg [Casar of Texas]et Jared [Moskowitz of Florida] et [Dan Goldman] et [Maxwell Frost], et tant d’autres – nous sommes tous prêts pour ce moment. Et nous sommes également reconnaissants aux dirigeants d’avoir cru en nous pour être cette voix, car nous comprenons l’importance de ce comité et ce que les républicains vont essayer de faire au pays par le biais de ce comité. Nous comprenons que nous sommes en première ligne de ce combat.

Christian Paz

Vous avez définitivement commencé ce combat sur Twitter au moins, en prenant des photos de Marjorie Taylor Greene et Lauren Boebert. Qu’est-ce qui les pousse à les cibler particulièrement ?

Rép. Garcia

Les deux d’entre eux, presque plus que la plupart des gens au Congrès, ont poussé les mensonges et les faussetés les plus fous absolus. Et donc je pense qu’il est temps pour les gens de les prendre en charge, et de ne pas leur permettre ou leur donner de l’espace pour continuer à le faire. Le problème avec notre classe, c’est que nous sommes aussi très impatients et agressifs, et nous voulons nous assurer de repousser rapidement. Et c’est quelque chose sur lequel nous nous concentrons vraiment.

Christian Paz

C’est vraiment intéressant, car la réponse rapide et les contre-messages ne sont pas nécessairement quelque chose que les classes précédentes de membres démocrates du Congrès étaient particulièrement douées, en particulier dans l’environnement médiatique d’aujourd’hui. Qu’y a-t-il chez vous et vos camarades de classe qui vous rend mieux adapté pour ce match ?

Rép. Garcia

Le groupe d’étudiants de première année qui arrivent est très en contact avec nos communautés chez nous, nous comprenons le pouvoir de communiquer avec le public, avec un public plus jeune, avec des gens frustrés par la politique. Des gens comme Comer, Taylor Greene, Boebert et Gosar – tous ces gens ne représentent pas le courant dominant de la politique américaine ou le courant dominant pour vraiment quoi que ce soit. Ils sont en marge. Le Freedom Caucus est en marge du pays. Donc, nous tous qui arrivons en première année – vous en avez probablement une idée – nous ne sommes pas désolés, nous sommes tous énervés par les injustices dans ce pays, et pour moi, personnellement, quand j’entends ou quand je vois des gens comme Marjorie Taylor Greene mentir sur des vaccins qui auraient pu sauver la vie de ma mère, qu’elle aurait absolument été la première à prendre, c’est le genre de choses, pour moi, ce n’est pas acceptable.

Christian Paz

Il me semble également que cette nouvelle classe de démocrates connaît mieux les médias sociaux, les références culturelles et tire parti d’un écosystème de communication différent, ce que les comités précédents des années Obama n’avaient pas ou ne pouvaient pas bien faire. Vous tweetiez à propos de La course de dragsters de RuPaulpar exemple, en taquinant le représentant George Santos et Taylor Greene.

Rép. Garcia

Je pense que c’est vrai. Une chose que vous avez de la part de beaucoup d’étudiants de première année, c’est que nous venons d’horizons très différents et vous avez commencé à voir cela se produire au Congrès il y a quelques années, lorsque différents types de personnes ont commencé à être élus. Il s’agit plutôt d’un groupe de nouveaux arrivants issus de la classe ouvrière. Ce sont des gens qui sont peut-être un peu plus agressifs, un peu plus impatients, donc ça veut dire qu’on se donne à fond. Pour moi, oui, il se trouve que je suis un La course de dragsters de RuPaul fan, j’adore le drag, je pense que c’est une grande forme d’art. Et je ne vais pas m’excuser pour ça.

Lorsque vous avez des gens qui attaquent des artistes, comme des dragsters, et que vous avez des gens qui attaquent des personnes trans, ils doivent être appelés. Pour moi, en tant que personne gaie et queer, j’ai la responsabilité de les dénoncer. Et je vais utiliser tous les outils dont je dispose pour le faire.

Christian Paz

Vous serez également membre du comité de la sécurité intérieure. À quoi cela ressemblera-t-il d’être en minorité et d’essayer de faire avancer les choses ?

Rép. Garcia

Eh bien, notre plan est de reconquérir la maison en deux ans. Mais oui, peu de choses passeront par ce Congrès. Les républicains se concentrent sur l’interdiction nationale de l’avortement, la diabolisation des enfants homosexuels, les guerres contre les livres et les femmes – mais nous avons entendu des républicains plus modérés, intéressés par la réforme de l’immigration, et ils comprennent qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre et que la réforme de l’immigration peut aider.

Faire partie de la sécurité intérieure est également une opportunité pour les progressistes qui siègent au comité… d’attirer l’attention sur les problèmes de justice pour les immigrants, pour les demandeurs d’asile à la frontière, et de s’assurer que ces agences font réellement leur travail et ne nuisent pas aux gens. Et nous voulons protéger le peuple américain de toutes sortes d’attaques, et cela inclut les terroristes nationaux, et cela inclut les suprématistes blancs.

Christian Paz

Et vous serez aussi dans ce comité avec Marjorie Taylor Greene.

Rép. Garcia

Ouais, je ne sais pas quel genre de chance j’ai pour qu’elle soit aussi de la sécurité intérieure, ce qui est, comme, totalement fou.

Mais il sera, encore une fois, important au sein de ce comité de repousser la diabolisation des migrants et les attaques contre les demandeurs d’asile et d’être dans une position où les forces de l’ordre fédérales peuvent être examinées.

Christian Paz

Et enfin, sur un plan plus personnel, êtes-vous prêt à encaisser la chaleur ? Pour faire face à l’assaut des supporters que ces membres de droite ont en ligne ou dans la vraie vie, ici à DC ou chez eux ?

Rép. Garcia

J’ai certainement pensé à ces choses. Mais j’ai traversé plus que la plupart des gens, en tant qu’immigrant queer. Les homosexuels [and] les immigrants sont parmi les personnes les plus résilientes de ce pays. Ce moment nécessite un autre type de leadership et de membre du Congrès. C’est ce que notre classe apporte et nous sommes excités et prêts à partir.