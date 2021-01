Les démocrates applaudissent la censure comme moyen d’extirper le «fascisme», alors même qu’ils servent les intérêts des entreprises qui continuent d’exacerber les problèmes sociaux et économiques qui ont donné naissance à Donald Trump, a déclaré Glenn Greenwald à RT.

Le journaliste américain acclamé a émis une critique cinglante de la gauche américaine lors d’une conversation avec Chris Hedges, animateur de On Contact de RT. L’interview sera diffusée en intégralité dimanche.

Soulignant la suspension indéfinie de Donald Trump sur Twitter, Greenwald a accusé les démocrates d’avoir appelé Big Tech à un discours de la police qui pourrait saper leur emprise sur le pouvoir, en utilisant le prétexte de lutter contre l’extrémisme d’extrême droite pour étouffer la dissidence.

Ils sont à genoux et implorent les milliardaires, les oligarques et les monopoles et la Silicon Valley de censurer d’une manière qu’ils jugent politiquement avantageuse.

Il a ajouté que la répression de la liberté d’expression était particulièrement flagrante car elle était menée par un « Petit nombre d’oligarques de la Silicon Valley » qui opèrent en dehors du domaine de la responsabilité démocratique.

Greenwald a fait valoir que les encouragements profondément illibéraux pour la police de la parole des entreprises ne devraient surprendre personne, notant que le Parti démocrate est financé par et « Croit en » le pouvoir des entreprises, malgré toutes les affirmations qu’il prétend au contraire.

Les démocrates sont très doués pour créer une marque radicalement différente de leur réalité. Mais essentiellement, le Parti démocrate sert le militarisme, l’impérialisme et le corporatisme.

Il ne devrait pas non plus y avoir d’illusions quant à savoir si la nouvelle administration Biden sera en mesure de réparer le profond fossé politique dans le pays, a averti le journaliste américain. Il a souscrit à l’hypothèse de Hedges selon laquelle Trump a remporté la Maison Blanche en 2016 en capitalisant sur la frustration généralisée à l’égard de Barack Obama et de son vice-président Joe Biden, inefficaces pendant huit ans au pouvoir.

Greenwald a déclaré que les Américains devraient s’attendre à plus de la même chose sous Biden, ce qui signifie plus d’externalisation et d’autres politiques économiques dévastatrices qui continueront de détruire la classe moyenne. Il a prédit que le désespoir créé par la nouvelle administration ouvrirait la voie à un « Version plus intelligente et plus stable »de Trump.

