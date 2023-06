Les démocrates pressent Walmart, Costco et Kroger sur la mifépristone

Les démocrates de la Chambre ont appelé jeudi Walmart, Costco , Kroger Safeway et Health Mart à s’engager publiquement à vendre la mifépristone, pilule abortive sur ordonnance, dans leurs pharmacies de détail.

Des procès en cours ont compromis l’approbation de la mifépristone aux États-Unis. Pour l’instant, c’est la méthode la plus courante pour interrompre une grossesse dans le pays.

Les cinq sociétés sont restées silencieuses pendant des mois quant à savoir si elles obtiendraient une certification pour vendre de la mifépristone dans le cadre d’un programme de la Food and Drug Administration qui surveille la façon dont le médicament est distribué et utilisé par les patients.

« Il est inadmissible que cinq des plus grandes pharmacies de détail du pays refusent de déclarer si elles recevront une certification pour fournir des soins de santé de base, légaux et approuvés par la FDA pour l’avortement médicamenteux pour les Américains », a déclaré le représentant Dan Goldman, D-NY. dans un communiqué jeudi.

Goldman et la représentante Judy Chu, D-Californie, ont envoyé un lettre demandant aux PDG des entreprises de confirmer d’ici le 23 juin si leurs pharmacies seront certifiées pour vendre la pilule abortive.

Plus de 50 autres législateurs démocrates ont signé la lettre.

« Votre silence continu est inacceptable car il est en contradiction avec vos valeurs déclarées publiquement en faveur de l’égalité d’accès aux soins de santé et de l’égalité des sexes », ont déclaré les législateurs aux PDG dans la lettre.

Les gouverneurs et sénateurs démocrates ont demandé aux entreprises en mars si leurs pharmacies seraient certifiées pour distribuer les médicaments. Les entreprises n’ont toujours pas pris position publiquement sur la question.

Les plus grandes pharmacies de détail aux États-Unis se sont retrouvées de plus en plus prises au milieu de la bataille nationale sur l’accès à l’avortement, qui a été déclenchée par la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade en juin dernier. Plus d’une douzaine d’États ont interdit l’avortement depuis que la Haute Cour a annulé la décision historique de 1973 qui protégeait l’accès à la procédure en tant que droit en vertu de la Constitution américaine.