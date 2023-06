Les démocrates pressent le DOJ d’enquêter sur la fusion PGA Tour-LIV Golf

WASHINGTON – Deux démocrates du Sénat de premier plan ayant fait leurs preuves dans l’examen des activités commerciales et antitrust ont appelé à une enquête du ministère de la Justice sur l’accord de fusion entre le PGA Tour et la société saoudienne LIV Golf.

Les sens Elizabeth Warren du Massachusetts et Ron Wyden de l’Oregon ont demandé au ministère de la Justice de déterminer si l’accord visant à combiner les activités commerciales des deux entités violait la Sherman Antitrust Act.

L’accord « rendrait une organisation américaine complice – et forcerait les golfeurs américains et leurs fans à se joindre à cette complicité – dans la dernière tentative du régime saoudien d’assainir ses abus en versant des fonds dans les grandes ligues sportives », ont écrit les législateurs dans un communiqué. lettre Mardi au procureur général Merrick Garland et au chef antitrust du DOJ, Jonathan Kanter.

« De manière significative, l’accord semble avoir un impact négatif substantiel sur la concurrence, violant plusieurs dispositions de la loi antitrust américaine, que l’accord soit structuré comme une fusion ou une sorte de coentreprise », ont-ils ajouté.

Le DOJ, le PGA Tour et LIV Golf n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

L’accord entre le PGA Tour et LIV Golf mettrait fin au litige antitrust en cours entre les deux organisations de golf. Les deux parties ont convenu de fusionner leurs activités commerciales pour former une entreprise plus grande, mais sans nom, présidée par Yasir Al-Rumayyan, le gouverneur du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite. L’accord a immédiatement déclenché des préoccupations antitrust et des questions sur les parrainages et la rémunération des joueurs.

LIV Golf, qui est financé par le PIF, a réussi à éloigner certaines des plus grandes stars du golf du PGA Tour peu de temps après sa fondation en 2021, déclenchant plusieurs poursuites entre les entreprises.

La fusion a choqué les détracteurs de LIV Golf à la lumière des violations documentées des droits de l’homme en Arabie saoudite. Les membres de la famille des victimes du 11 septembre ont protesté contre la ligue de golf saoudienne en raison des liens des terroristes avec le pays. Oussama Ben Laden, qui a planifié l’attaque, est également né en Arabie saoudite.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, qui contrôle les cordons de la bourse du PIF, est également accusé d’avoir orchestré le meurtre en 2018 du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi.

Dans la lettre, les législateurs ont souligné les commentaires du PGA Tour d’un procès de 2022, dans lequel l’organisation a déclaré que l’entité saoudienne n’est « pas un acteur économique rationnel » et est « prête à perdre des milliards de dollars pour tirer parti de [U.S. golfers] et le sport du golf pour ‘sportswash’ la réputation déplorable du gouvernement saoudien pour les violations des droits de l’homme. »

Warren, siège au comité sénatorial des banques, tandis que Wyden préside le comité sénatorial des finances. Le DOJ devrait « allouer des ressources suffisantes pour examiner de près l’accord proposé », y compris les conséquences potentielles pour le golf professionnel aux États-Unis, ont déclaré les législateurs.

La lettre fait suite aux demandes du sénateur démocrate du Connecticut, Richard Blumenthal, adressées au commissaire de la PGA Tour, Jay Monahan, et au PDG de LIV Golf, Greg Norman, pour obtenir des détails sur la fusion. Le PIF a précédemment déclaré son intention d’utiliser son influence dans le sport pour faire avancer les objectifs du gouvernement saoudien, selon la lettre de Blumenthal.

Monahan a pris un congé autorisé pour se remettre d’une condition médicale non divulguée.

– Jessica Golden de CNBC a contribué à cet article.