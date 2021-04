WASHINGTON – Les démocrates présenteront un projet de loi visant à étendre la Cour suprême de neuf à 13 juges, a déclaré le représentant Mondaire Jones mercredi soir.

Jones, DN.Y., a déclaré dans un tweet qu’il présente le Judiciary Act de 2021 avec les représentants Jerry Nadler, DN.Y., et Hank Johnson, D-Ga., et le sénateur Ed Markey, D-Mass.

« Notre démocratie est assaillie et la Cour suprême a porté les coups les plus vifs », a-t-il écrit. « Pour restaurer le pouvoir au peuple, nous devons #ExpandTheCourt. »

Nadler, le président du comité judiciaire de la Chambre, a déclaré lors d’une réunion mercredi du comité qu’une annonce serait faite jeudi.

Cette décision intervient moins d’une semaine après que le président Joe Biden a dévoilé les plans d’une commission bipartite chargée d’étudier les changements possibles à la Cour suprême.

Suite:Trois juges de la Cour suprême s’attaquent aux divisions partisanes américaines dans des remarques publiques

La proposition d’élargir le tribunal a été soulevée mercredi soir lors d’une audience tant attendue de la commission judiciaire sur un projet de loi visant à examiner les réparations pour les descendants d’esclaves.

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, a interrompu un va-et-vient entre les membres du comité à propos de HR 40 pour poser des questions sur

un rapport de The Intercept sur le projet démocrate du Congrès de présenter un projet de loi visant à étendre la taille de la Cour suprême de neuf à 13 juges. Le membre du Congrès de l’Ohio a utilisé son temps de parole pour demander aux démocrates présents dans la salle de confirmer l’histoire.

D’autres républicains ont emboîté le pas et ont évoqué la possibilité d’un «emballage judiciaire».

Elle a rapidement conduit à une demande d’amendement dénonçant une augmentation de la taille du tribunal.

« L’amendement dit que tout appel doit être entendu et tranché par un juge en chef et huit juges associés », a déclaré Nadler. « Ce projet de loi n’est pas le forum approprié pour débattre de ce sujet. »

« Vous allez le faire. Vous allez le faire. Et c’est effrayant, et c’est faux, et le pays comprend cela », a déclaré Jordan.

Suite:La Cour suprême laisse les grandes affaires conservatrices en attente dans les coulisses, de l’avortement aux armes à feu

Nadler a finalement autorisé un vote sur l’amendement, mais il n’a pas obtenu suffisamment de votes pour son approbation.

Le comité a voté pour faire avancer HR 40, une loi datant de 1989 qui établirait un comité pour étudier les réparations pour le travail forcé non rémunéré, à la Chambre plénière.

La pression pour le changement à la Cour suprême, où les conservateurs ont désormais un avantage de 6-3, a mis une pression sur la Maison Blanche. Tout au long de la campagne, Biden a couvert lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait l’élargissement du tribunal, bien qu’il ait admis en octobre qu’il n’était « pas un fan de la cour ».

«Réfléchissez longuement et durement»:Le juge de la Cour suprême Stephen Breyer repousse les « emballages judiciaires »

Les groupes progressistes ont fait pression pour un certain nombre d’idées autres que l’augmentation du nombre de juges. Ceux-ci incluent des limites de mandat, fixées peut-être à 18 ans; un code d’éthique; un processus plus formel de récusation; et un élargissement des tribunaux inférieurs, non seulement pour compenser le barrage de personnes nommées par Trump, mais aussi pour faire face à une charge de travail croissante.

Cependant, une loi visant à élargir la Cour suprême ferait face à une bataille difficile dans un Sénat également divisé.

Contributeur: John Fritze