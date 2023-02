Les démocrates prennent le contrôle de Pennsylvania House et mettent fin au règne du GOP

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Les démocrates ont pris le contrôle de la Pennsylvania House lors d’élections spéciales mardi, arrachant le pouvoir partiel aux républicains pour la première fois en une douzaine d’années dans l’État swing étroitement concurrentiel.

Les démocrates ont remporté les trois sièges vacants à la Chambre de la région de Pittsburgh pour revendiquer un mince avantage sur les républicains, obtenant finalement une majorité qu’ils semblaient avoir remportée pour la première fois lors des élections générales de novembre dernier. Les républicains détiennent toujours le Sénat, créant une division politique qui pourrait rendre difficile pour les législateurs d’envoyer des projets de loi prioritaires au nouveau gouverneur démocrate Josh Shapiro.

Les élections spéciales ont couronné plusieurs mois de drame électoral.

Les républicains détenaient une majorité confortable de 113 voix contre 90 à la Chambre l’année dernière. Mais le redécoupage une fois par décennie et les bonnes performances dans les courses à l’échelle de l’État ont aidé les démocrates à renverser juste assez de sièges lors des élections d’automne pour remporter une majorité de 102 voix contre 101 à la Chambre. Ou alors il semblait. Trois de ces sièges démocrates sont rapidement devenus vacants, jetant une incertitude sur qui contrôlait réellement la chambre.

Le représentant de l’État démocrate, Tony DeLuca, est décédé d’un cancer en octobre, peu de temps avant d’être réélu. Le représentant de l’État démocrate Summer Lee a démissionné après avoir également remporté une élection au Congrès. Et le représentant de l’État démocrate Austin Davis a démissionné avant d’être assermenté en tant que lieutenant-gouverneur.

Cela a laissé les républicains avec plus de personnes à la Chambre que les démocrates et a conduit à une impasse politique. La chambre a élu le démocrate Mark Rozzi comme président en janvier, mais seulement après que les dirigeants républicains et quelques autres membres du GOP se sont joints à tous les démocrates lors du vote.

La Chambre est gelée depuis que Rozzi a pris le pouvoir et n’a pas adopté de règles de fonctionnement internes, n’a pas affecté de membres aux commissions ni approuvé de législation. On ne sait pas si Rozzi conservera la présidence lorsque les démocrates se réuniront avec leurs membres nouvellement élus.

On s’attendait à ce que les démocrates remportent les élections spéciales de mardi, car ils avaient facilement remporté les mêmes sièges l’automne dernier.

L’ancien siège de DeLuca a été remporté par le démocrate Joe McAndrew, 32 ans, un propriétaire d’entreprise qui est un ancien membre du personnel démocrate de la State House et l’ancien directeur exécutif du comité démocrate du comté d’Allegheny. L’ancien siège de Lee a été remporté par Abigail Salisbury, 40 ans, avocate et membre démocrate du Swissvale Borough Council. Matthew Gergely, un démocrate qui travaille pour le gouvernement de la ville de McKeesport, a été élu pour succéder à Davis.

Les élections spéciales n’ont eu lieu qu’après que les tribunaux ont rejeté une tentative du chef de l’étage républicain de la Chambre, le représentant Bryan Cutler, d’empêcher que deux des concours ne soient décidés mardi.

Lorsque les législateurs nouvellement élus entreront en fonction, il se peut que la Chambre soit encore à un membre de son effectif complet. C’est parce que les républicains disent que la représentante Lynda Schlegel Culver a remporté une élection spéciale le 31 janvier pour occuper un siège vacant au Sénat de l’État.

Mark Scolforo, Associated Press