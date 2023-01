Les démocrates prennent le contrôle alors que l’Assemblée législative du Minnesota se réunit

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Les démocrates ont pris le contrôle total du gouvernement de l’État alors que l’Assemblée législative du Minnesota s’est réunie mardi pour sa session de 2023, les dirigeants prévoyant d’utiliser leur nouveau pouvoir pour adopter rapidement des protections plus solides pour le droit à l’avortement.

C’est la première fois en huit ans que les démocrates détiennent le trifecta de contrôler les deux chambres de l’Assemblée législative ainsi que le bureau du gouverneur. Ils sont sortis des élections de novembre avec une majorité d’une voix au Sénat et un avantage de six voix à la Chambre, ce qui les positionne pour adopter une longue liste de priorités démocrates que l’ancienne majorité républicaine au Sénat avait bloquées.

Les leaders parlementaires ont promis un mois de janvier chargé, la première audience sur la législation sur le droit à l’avortement étant prévue jeudi matin. Une décision de la Cour suprême du Minnesota de 1995 protège déjà le droit à l’avortement. Mais les dirigeants, conscients de la façon dont la Cour suprême des États-Unis a annulé la décision Roe v. Wade en juin, veulent codifier les protections dans les lois des États à titre de garantie. Ils ont déclaré que l’élection leur avait donné pour la première fois des majorités pro-choix dans les deux chambres.

Signe de l’importance de la question, les projets de loi sur le droit à l’avortement seront les premiers présentés à la fois à la Chambre et au Sénat, a déclaré aux journalistes la présidente de la Chambre, Melissa Hortman, de Brooklyn Park.

“L’électorat a envoyé un message très fort à ses dirigeants élus dans l’État du Minnesota qu’ils apprécient leur liberté reproductive et leur autonomie corporelle”, a déclaré Hortman.

Maintenant que la Cour suprême des États-Unis a laissé aux États la question de savoir si l’avortement est légal, les législateurs de tout le pays ont introduit des dizaines de mesures liées à l’avortement pour les sessions législatives de cette année. Certains élargiraient l’accès; d’autres le restreindraient.

Le Sénat adoptera également le projet de loi sur le droit à l’avortement, a déclaré la chef de la majorité Kari Dziedzic, de Minneapolis, bien qu’elle ne précise pas quand.

Mais le travail principal de la session sera d’élaborer un budget de deux ans qui entrera en vigueur le 1er juillet. Alors que l’État prévoit un énorme excédent de 17,6 milliards de dollars, il en reste environ 12 millions de dollars non récurrents du budget actuel. Le gouverneur Tim Walz a clairement indiqué dans son discours inaugural lundi que davantage de financement pour l’éducation sera sa priorité absolue pour l’argent. Il gardait l’espoir de restituer une partie de l’excédent aux contribuables via des remises, mais Hortman était évasif.

La légalisation de la marijuana récréative pour les adultes sera un autre enjeu majeur de cette session. Le projet de loi sera calqué sur celui qui a été adopté à la Chambre en 2021 mais est décédé au Sénat contrôlé par le GOP. Mais il reste encore un long chemin à parcourir pour devenir une loi. Il doit passer par une longue liste de comités avant d’être déposé.

Et on ne sait pas encore exactement ce que le Sénat, avec sa faible majorité démocrate, soutiendra. Dziedzic a déclaré aux journalistes que les démocrates du Sénat discuteront de la question de savoir s’ils ont ou non une majorité pro-légalisation au fur et à mesure que les projets de loi passeront par ses commissions.

Mais la représentante démocrate Jessica Hanson, de Burnsville, a déclaré que les partisans de la légalisation étaient optimistes quant aux deux chambres.

« Nous avons une majorité pro-légalisation. Nous avons maintenant un débat au Capitole sur la façon de légaliser, pas sur l’opportunité de légaliser – et cela, pour moi, est passionnant », a déclaré Hanson lors d’une conférence de presse convoquée par des défenseurs du cannabis.

Minnesotans Against Marijuana Legalization, une coalition d’associations professionnelles et d’organisations de sécurité publique, a également tenu une conférence de presse. Il a exhorté les législateurs à “donner aux forces de l’ordre des ressources suffisantes pour lutter contre les conducteurs aux facultés affaiblies supplémentaires” et à “aborder la justice sociale et la dépénalisation séparément de la commercialisation” lors de la rédaction de la législation.

Parmi les autres priorités démocrates refoulées cette année, citons la mise en place d’un programme de congé familial et médical payé et l’adoption de projets de loi sur la sécurité des armes à feu. Un ensemble d’emprunts d’infrastructures publiques connu sous le nom de projet de loi sur les cautionnements figure également en bonne place à l’ordre du jour de nombreux législateurs.

Les républicains pourraient se retrouver exclus de la plupart des grandes décisions de cette session maintenant qu’ils ne contrôlent plus le Sénat. Mais la nouvelle chef de la minorité à la Chambre, Lisa Demuth, a déclaré que les républicains étaient prêts à travailler au-delà des lignes de parti, en particulier sur les impôts et la sécurité publique.

“Avec un excédent de 17,6 milliards de dollars, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas adopter un important projet de loi bipartisan d’allégement fiscal au début de la session pour aider les familles qui sont toujours aux prises avec une inflation à des niveaux jamais vus depuis des décennies”, a déclaré Demuth dans un communiqué.

Trisha Ahmed est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter : @TrishaAhmed15.

Steve Karnowski et Trisha Ahmed, l’Associated Press