Les démocrates poussent l’expansion de Medicaid pour la Géorgie rurale laissée pour compte

ARLINGTON, Géorgie (AP) – Neuf ans après la fermeture de l’hôpital dans la ville d’Arlington, dans le sud-ouest de la Géorgie, l’inquiétude concernant les soins de santé se cache. Les primes d’assurance maladie sont élevées, de nombreux résidents signalent une mauvaise santé et rien ne garantit que la seule ambulance du comté de Calhoun arrivera rapidement si elle emmène un patient dans un hôpital éloigné.

“Si c’est sur un appel, autant les jeter dans le camion et essayer d’aller quelque part”, a déclaré le résident Sam Robinson.

Arlington, qui compte 1 209 habitants, reflète les luttes en matière de soins de santé de la Géorgie rurale.

Les démocrates, y compris leur candidat au poste de gouverneur, Stacey Abrams, présentent ces problèmes alors qu’ils se présentent aux élections cette année, poussant la Géorgie à se joindre à 38 autres États pour étendre le programme d’assurance maladie Medicaid afin de couvrir tous les adultes valides.

Abrams a ouvert sa campagne pour renverser le républicain Brian Kemp dans un hôpital qui a fermé à Cuthbert, à proximité, soulignant un problème qui était au centre de sa courte défaite face à Kemp en 2018.

“Nous parlons de quelqu’un qui se rend pour un examen et on lui dit qu’il a un cancer du pancréas au stade un”, a déclaré Abrams aux journalistes lors d’une conférence de presse vidéo ce mois-ci. “En Géorgie, ils n’ont pas droit à une visite de suivi à moins qu’ils ne puissent payer de leur poche.”

Les experts prévoient que plus de 450 000 Géorgiens non assurés bénéficieraient d’une couverture si Medicaid était élargi. Beaucoup ne sont généralement pas admissibles à des subventions pour acheter des polices individuelles, ce qui les laisse dans ce que les experts appellent le «déficit de couverture».

L’expansion de Medicaid est également un problème ailleurs cette année.

Dans le Dakota du Sud, les électeurs décideront d’un référendum sur l’expansion auquel s’oppose la gouverneure républicaine Kristi Noem. Au Kansas et au Wisconsin, les gouverneurs démocrates cherchent à être réélus après avoir échoué à persuader les législatures républicaines d’élargir la couverture.

En Géorgie, Kemp a refusé les appels à l’expansion, proposant à la place une couverture pour un plus petit groupe de personnes qui répondent aux exigences de travail, d’éducation ou de bénévolat. Dans une lettre du 11 octobre adressée aux membres démocrates du Congrès géorgien, Kemp a qualifié l’expansion complète de Medicaid de politique “échouée à taille unique”.

Mais ce refus pique à Arlington, qui abritait autrefois le Calhoun Memorial Hospital de 25 lits. Cela faisait des décennies que des bébés n’étaient pas nés au Calhoun Memorial et l’établissement avait du mal à se permettre les technologies les plus récentes. Bien que les services étaient limités, les résidents locaux comptaient sur elle pour les urgences.

“J’ai utilisé la salle d’urgence avec mon fils”, a déclaré Pam Conner. “Il avait environ 4 ans lorsqu’il a eu sa toute première piqûre de guêpe. Cela l’a mis en anaphylaxie. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans un hôpital.

Conner préside le conseil d’administration de l’hôpital du comté, neuf ans après la fermeture de l’établissement et le licenciement de 99 employés. Avec de nombreux patients non assurés, Conner a déclaré que l’hôpital fournissait plus de 2 millions de dollars par an en soins non rémunérés lors de sa fermeture.

Le gouvernement du comté a emprunté pour un nouveau toit en 2008, et c’est un point sensible localement que les contribuables doivent encore près de 500 000 $ sur le bâtiment, maintenant loué à un centre de désintoxication pour toxicomanes et alcooliques. Les responsables locaux ont refusé d’augmenter les taxes foncières pour couvrir les déficits des hôpitaux, contrairement à certains comtés de Géorgie. L’hôpital a vendu sa maison de retraite, levant des fonds mais assombrissant les perspectives financières à long terme. Finalement, les autorités ont décidé de fermer, rejoignant huit autres hôpitaux ruraux en Géorgie depuis 2008.

Désormais, les habitants d’Arlington comptent sur la seule ambulance du comté, basée à 12 miles de là, à Morgan. Le comté de Calhoun prévoit qu’il dépensera 537 000 $ pour fournir des services médicaux d’urgence cette année, soit plus d’un huitième de son budget de 4,2 millions de dollars.

Cependant, les problèmes de santé sont plus profonds dans le sud-ouest de la Géorgie. L’assurance maladie privée est si chère que Conner, dont la famille possède une agence d’assurance, achète à la place une couverture sur le marché fédéral de l’assurance maladie. Robinson a déclaré que lui et sa femme avaient payé une fois 1 000 $ par mois pour l’assurance.

Kemp a réussi à réduire les tarifs d’assurance et à encourager davantage d’assureurs à offrir une couverture en dehors du métro d’Atlanta avec des subventions. Mais les primes restent élevées dans le sud-ouest de la Géorgie, avec un grand hôpital à Albany dominant le marché et des résidents souvent en mauvaise santé. Le comté de Calhoun a des taux élevés de diabète, d’obésité et de naissances chez les adolescents, selon les données du classement de la santé du comté. Les résidents noirs sont beaucoup plus susceptibles d’avoir des séjours hospitaliers évitables.

Sherrell Byrd de SOWEGA Rising, qui tente d’améliorer le bien-être dans le sud-ouest de la Géorgie, a déclaré que COVID-19 a mis en évidence la mauvaise santé et le système de santé branlant de la région. Au début de 2020, le sud-ouest de la Géorgie a attiré l’attention nationale avec l’un des taux de mortalité les plus élevés dus au virus respiratoire.

“Cela a vraiment révélé à quel point notre santé est mauvaise”, a déclaré Byrd. “Nous avions tellement de comorbidités ici.”

Medicaid est également devenu un problème à Atlanta, où le système WellStar a fermé un hôpital dans la banlieue d’East Point et fermera d’ici le 1er novembre le centre médical d’Atlanta de 532 lits. C’est l’un des cinq seuls centres de traumatologie de haut niveau en Géorgie. WellStar dit qu’Atlanta Medical Center perdait tellement d’argent que l’expansion de Medicaid n’aurait pas aidé, mais les démocrates persistent à dire que cela aurait pu faire une différence à long terme.

La refonte des soins de santé du président Barack Obama en 2010 envisageait que les États fournissent une couverture Medicaid aux résidents dont les revenus atteignaient jusqu’à 138% du seuil de pauvreté fédéral. Mais la Cour suprême des États-Unis a statué en 2012 que le gouvernement fédéral ne pouvait pas forcer les États à agir, et de nombreux États dirigés par les républicains ont hésité.

L’administration du président Joe Biden a tenté de bloquer le plan de Kemp pour une expansion partielle de Medicaid, mais un juge en août a décidé que la Géorgie pouvait poursuivre l’exigence de travail. Kemp qualifie son approche de “bien meilleure approche pour augmenter la couverture des soins de santé que l’expansion” complète “de Medicaid”.

Kemp note que l’expansion de Medicaid forcerait certaines personnes désormais éligibles à des subventions d’assurance maladie privée à Medicaid. Parce que la Géorgie a fixé de faibles paiements Medicaid et que certains médecins ne prennent pas Medicaid, Kemp affirme que cela aggraverait la situation de ces personnes tout en augmentant la concurrence pour les patients actuels de Medicaid pour trouver un médecin.

Le gouverneur note également que 600 000 Géorgiens de plus sont actuellement sous Medicaid que lorsqu’il a pris ses fonctions, affirmant essentiellement que l’expansion de Medicaid a déjà eu lieu. Cependant, de nombreuses personnes sont couvertes parce que le gouvernement fédéral a empêché les États de retirer des personnes de Medicaid pendant la pandémie de COVID-19. Ils pourraient être supprimés une fois l’urgence de santé publique fédérale terminée.

Le sénateur démocrate Raphael Warnock a tenté d’adoucir l’accord, incitant les législateurs l’année dernière à augmenter la part fédérale du financement de 90% à 95% pendant les deux premières années de toute nouvelle expansion de Medicaid. Warnock, qui cherche à être réélu le 8 novembre, réclame depuis longtemps une couverture plus large. Il a été arrêté lors de manifestations sur la question au Capitole de Géorgie en 2014 et au Capitole des États-Unis en 2017 avant de devenir sénateur.

“Malheureusement, l’État a laissé cet argent sur la table et a laissé des centaines de milliers de Géorgiens qui travaillent dans le vide de couverture”, a déclaré Warnock le 12 octobre à Atlanta. “Et j’ai l’intention de continuer à me battre pour eux.”

L’adversaire de Warnock, le républicain Herschel Walker, a déclaré le mois dernier qu’il s’opposait à l’expansion.

“En ce moment, Medicaid n’a pas été bon”, il a dit aux journalistes. “En ce moment, l’expansion va continuer à nous mettre en faillite. Tout le monde sait ça.”

Une question clé qui sous-tend le débat est de savoir dans quelle mesure le gouvernement est obligé de fournir des soins de santé et de rechercher de meilleurs résultats en matière de santé. Les démocrates croient maintenant largement que les soins de santé sont un droit humain et une responsabilité collective. De nombreux républicains croient encore que c’est une responsabilité individuelle.

À Arlington, Conner dit que ce qui existait réellement était un décalage – les hôpitaux étant légalement tenus de fournir des soins d’urgence, mais sans garantie de paiement.

“Cela me fait dire que les soins de santé universels pourraient en fait être un droit de nos citoyens”, a déclaré Conner. « C’est un droit pour eux d’aller aux urgences, qu’ils puissent payer ou non. Mais ce n’est pas un droit pour l’hôpital d’obtenir l’argent pour le payer.

