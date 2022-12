Les démocrates poussent la politique de la marijuana et un crédit d’impôt pour enfants dans un projet de loi de dépenses de fin d’année

Il y a beaucoup de choses sur la bousculade de fin d’année du Congrès qui sont prévisibles.

Comme d’habitude, les législateurs doivent terminer un important projet de loi de financement qui maintiendra le gouvernement ouvert, et guettent la menace d’une fermeture potentielle s’ils ne le font pas. Avec des semaines avant que les républicains ne prennent la Chambre, cependant, il y a aussi une poussée frénétique pour y associer des idées inattendues.

Bon nombre de ces politiques sont confrontées à de grands défis en raison de divergences politiques de longue date. Une tentative d’étendre le crédit d’impôt pour enfants est encore incertaine, les démocrates espérant trouver un accord comprenant des allégements fiscaux pour les entreprises que les républicains pourraient soutenir. D’autres propositions, notamment un projet de loi sur les banques de marijuana et un compromis sur l’immigration, pourraient encore être retardées en raison de l’opposition du GOP. Les commentaires de mercredi du chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, n’ont fait que souligner cet obstacle, lorsqu’il a noté qu’il ne soutiendrait un omnibus que s’il s’agissait d’un “projet de loi véritablement bipartite d’une année complète sans pilules empoisonnées”.

Jusqu’à présent, seuls deux ajouts majeurs ont été annoncés par le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer: la loi sur le décompte électoral, qui vise à changer la façon dont le Congrès certifie les élections et à empêcher une répétition de l’insurrection du 6 janvier, et davantage d’aide à l’Ukraine, à la suite d’un Biden demande administrative de 38 milliards de dollars.

Pourtant, comme il s’agit probablement de la dernière opportunité pour les démocrates de faire avancer des politiques ambitieuses sous un gouvernement unifié, de nombreux membres ont été résolus à faire pression pour ce qu’ils peuvent, même si c’est long. “L’omnibus est essentiellement le dernier train quittant la gare en termes de colis”, a déclaré un assistant démocrate du Sénat à Vox.

Alors qu’il reste environ une semaine avant que le Congrès n’espère partir en vacances, le temps de parole pour approuver à peu près tout ce qui va au-delà du projet de loi de financement diminue. Vous trouverez ci-dessous quatre des politiques qui ont été proposées en tant qu’ajouts dans une dernière tentative pour les mettre en œuvre.

Banque de marijuana

Tout au long de cette année, il y a eu une pression constante pour faire avancer un projet de loi bipartite sur les banques de marijuana qui est jusqu’à présent au point mort en raison de l’opposition républicaine.

Dirigée par les sens. Jeff Merkley (D-OR) et Steven Daines (R-MT), la législation, connue sous le nom de SAFE Banking Act, permet aux banques de travailler avec des entreprises de marijuana, qui sont légales dans de nombreux États mais pas au niveau fédéral. . Pour ce faire, il empêche les régulateurs fédéraux de pénaliser les banques qui travaillent avec des entreprises légales de marijuana, garantissant à ces entreprises – qui sont actuellement obligées de compter sur des espèces – un accès et un stockage plus sécurisés pour leur capital. Un package élargi, baptisé SAFE Banking Plus, comprend également un financement pour soutenir les efforts de l’État pour effacer les dossiers des crimes non violents liés à la marijuana.

Les législateurs avaient tenté de joindre le projet de loi à la loi sur l’autorisation de la défense nationale, un autre texte législatif incontournable que le Congrès doit approuver avant de partir pour les vacances. Étant donné que cet effort a échoué, ils ont depuis tourné leur attention vers le programme de financement omnibus, bien que le refoulement républicain puisse finir par le tuer une fois de plus. Auparavant, neuf sénateurs républicains ont coparrainé la législation, bien qu’au moins 10 devraient signer pour effacer un flibustier.

“J’entends dire que certains républicains de premier plan l’empêchent d’être dans l’accord”, a déclaré Merkley à Vox, notant qu’il fait toujours pression pour qu’il soit dans l’omnibus.

McConnell et le sénateur Chuck Grassley (R-IA) font partie de ceux qui ont exprimé des inquiétudes au sujet du projet de loi et ont signalé qu’ils travailleraient pour le garder hors de l’omnibus. McConnell avait déclaré que la législation rendrait le “système financier américain plus favorable aux drogues illégales”, et un porte-parole de Grassley s’est demandé si le projet de loi pouvait permettre aux cartels de la drogue d’exploiter le système bancaire américain. L’opposition de McConnell, en fin de compte, a joué un rôle central dans l’abandon de la politique du projet de loi sur la défense, incitant même les co-sponsors républicains à s’opposer à son inclusion.

Merkley a souligné qu’autoriser les entreprises légales de marijuana à travailler avec les banques rendrait l’industrie et ses transactions plus sûres, car de nombreuses entreprises doivent désormais détenir de grosses sommes d’argent et sont des cibles privilégiées pour les vols. Permettre aux entreprises légales de marijuana d’utiliser les banques pourrait également faciliter la collecte des impôts par l’IRS, que de nombreuses entreprises doivent actuellement payer en espèces. “Si vous croyez en l’État de droit, vous voudriez intégrer l’économie du cannabis dans le système bancaire électronique”, a-t-il déclaré à Vox.

Daines a fait écho à ce sentiment, selon une déclaration de la porte-parole Rachel Dumke. “La sénatrice étudie tous les moyens de faire adopter SAFE Banking d’ici la fin de l’année dans l’intérêt de la sécurité de la communauté et pense qu’il existe un soutien bipartite pour y parvenir”, a-t-elle déclaré.

Crédit d’impôt pour enfants

Dans le cadre du plan de sauvetage américain, le Congrès a approuvé un crédit d’impôt pour enfants élargi qui a aidé à sortir plus de 3 millions d’enfants de la pauvreté en 2021. Cette politique a fait en sorte que les familles reçoivent jusqu’à 3 600 dollars par enfant, une augmentation majeure sur les 2 000 dollars. -les paiements par enfant que les familles recevaient auparavant. Cette disposition a toutefois expiré à la fin de l’année dernière, de sorte que bon nombre des gains qu’elle a réalisés ont depuis été perdus.

Les démocrates font pression pour une expansion du crédit d’impôt pour enfants sous une forme ou une autre dans le cadre du projet de loi omnibus, bien qu’ils aient besoin du soutien républicain pour le faire. Pour l’obtenir, ils travaillent sur un accord impliquant un compromis entre les allégements fiscaux pour les sociétés que le GOP soutiendrait et le crédit d’impôt pour enfants que les démocrates veulent. Comme l’a expliqué Rachel Cohen de Vox, un allégement fiscal clé pour la R&D sur lequel de nombreuses entreprises comptent expire cette année, ce qui fait pression sur les législateurs républicains pour qu’il le prolonge. Les démocrates capitalisent sur ce moment dans le cadre de leur campagne CTC.

“C’est assez simple : pas de réductions d’impôts sur les sociétés sans réductions d’impôts pour les familles qui travaillent”, a déclaré le sénateur Sherrod Brown (D-OH), l’un des principaux démocrates poussant le CTC aux côtés des sens. Michael Bennett (D-CO) et Cory Booker (D -NJ), a déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Il y a encore beaucoup de choses en suspens sur la version des démocrates de la CTC qui pourraient être sécurisées dans le cadre de l’omnibus, s’ils sont en mesure d’en sécuriser une. Il est susceptible d’être différent de celui qu’ils ont adopté en 2021, et on ne sait pas encore de quel montant il s’agirait ni combien de temps cela durerait. Les législateurs ont déclaré que leur priorité absolue était de veiller à ce que la CTC reste “entièrement remboursable”, un changement qui a été apporté en 2021, qui a permis aux familles aux revenus les plus faibles d’accéder à l’intégralité du crédit.

Le sénateur Joe Manchin (D-WV) et de nombreux républicains se sont opposés à un renouvellement de l’expansion de la CTC, suggérant que cela pourrait dissuader les parents de travailler. Le sénateur Mitt Romney (R-UT), qui a sa propre proposition de crédit d’impôt pour enfants, a déclaré à Semafor qu’il pensait que des progrès sur la question ne seraient probablement pas réalisés avant l’année prochaine. Compte tenu des échéances fiscales spécifiques à venir à la fin de 2022, les démocrates espèrent que cela pourrait se produire plus tôt.

Réforme de l’immigration

La proposition la plus longue de toutes est probablement la réforme de l’immigration. La semaine dernière, les sens. Kyrsten Sinema (I-AZ) et Thom Tillis (R-NC) ont déployé un cadre qui donnerait à deux millions de RÊVEURS, des immigrants sans papiers arrivés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants, un chemin vers la citoyenneté, en échange de plus des ressources de sécurité aux frontières et une extension du titre 42. Comme l’a rapporté Nicole Narea de Vox, cependant, cette approche comprend des dispositions auxquelles les démocrates progressistes et les républicains se sont opposés, et Tillis a déjà déclaré qu’il n’avait pas l’intention de faire pression pour le projet de loi dans l’omnibus.

Certains démocrates, cependant, tentent toujours de demander un certain type de réforme de l’immigration dans ce paquet plus large, en mettant l’accent sur l’établissement d’une voie vers la citoyenneté pour les bénéficiaires de l’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA).

“Il y a eu des efforts incessants” pour essayer d’obtenir une solution à l’immigration dans le projet de loi omnibus, a déclaré le sénateur Alex Padilla (D-CA) à Vox, une décision compliquée par le peu de temps qu’il leur reste et l’intérêt républicain limité. “Il y a un effort pour accomplir une réforme de l’immigration, mais difficile à faire dans les derniers jours de la session”, a déclaré le sénateur Richard Blumenthal (D-CT). “Les bénéficiaires du DACA sont une priorité.”

Comme c’est le cas pour de nombreuses politiques, le principal obstacle à toute version de la réforme de l’immigration est le soutien républicain et la signature de 10 sénateurs. Auparavant, le sénateur Dick Durbin (D-IL) a dirigé l’introduction de la loi DREAM, qui vise également à fournir une voie d’accès à la citoyenneté pour les RÊVEURS, et a déclaré qu’il y avait quatre à cinq républicains qui étaient à bord plus tôt cette année.

Si les législateurs étaient capables de trouver un compromis sur la question, l’omnibus serait probablement leur dernier meilleur pari étant donné le temps de parole limité avec lequel le Sénat doit travailler. S’ils ne sont pas en mesure de parvenir à un accord – un résultat probable – le Congrès pourrait ne pas être en mesure d’envisager de sérieuses réformes de l’immigration avant au moins deux ans.

Antitrust

Une paire de projets de loi antitrust bipartites visant à responsabiliser l’industrie technologique n’a pas non plus avancé jusqu’à présent.

Les projets de loi, qui ont tous deux reçu le soutien bipartite de la commission judiciaire du Sénat, n’ont pas vu beaucoup de mouvement dans la chambre haute depuis, et sont les deux mesures que Blumenthal dit qu’il aimerait voir dans l’omnibus.

Le premier – l’Open App Markets Act, dirigé par Sens. Blumenthal, Amy Klobuchar (D-MN) et Marsha Blackburn (R-TN) – vise à diluer la dépendance des développeurs d’applications aux magasins d’applications gérés par de grandes entreprises technologiques, permettant aux utilisateurs d’un téléphone Apple, par exemple, d’obtenir des applications ailleurs. “Nous cherchons à faire avancer l’Open App Markets Act cette année à travers toutes les voies législatives viables”, ont déclaré les bureaux de Blumenthal et Blackburn à Vox.

Le second, l’American Innovation and Choice Online Act, est dirigé par Klobuchar et Grassley, et pénaliserait les grandes plateformes en ligne pour avoir priorisé leurs propres services par rapport à ceux des concurrents. Par exemple, Amazon ferait l’objet d’un examen minutieux pour avoir élevé les produits de marque Amazon sur sa plate-forme de vente au détail.

La Maison Blanche a également déclaré que la législation antitrust est une priorité, tandis que les entreprises technologiques ont fait valoir qu’elle pourrait avoir des impacts négatifs imprévus sur la sécurité. “Nous sommes très déterminés à faire avancer une législation antitrust technologique ambitieuse et nous intensifions l’engagement pendant le canard boiteux à l’ordre du jour du président dans tous les domaines, y compris antitrust”, a déclaré aux journalistes la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, en novembre.

Les parrains du projet de loi ont déclaré que ces deux projets de loi bénéficiaient d’un soutien républicain suffisant pour être adoptés, bien qu’aucun n’ait été prévu pour un vote au sol. “La Big Tech est très puissante, armée de lobbyistes et d’avocats extrêmement énergiques et concentrés”, a déclaré Blumenthal aux journalistes mercredi, lorsqu’on lui a demandé pourquoi ces projets de loi n’avaient pas encore avancé.