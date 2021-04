WASHINGTON – Lorsque Joseph R. Biden Jr. s’est engagé pendant sa campagne à faire de l’Arabie saoudite un «paria» s’il devenait président, les démocrates du Congrès qui faisaient pression depuis des mois pour imposer des sanctions au royaume pour un comportement de plus en plus effronté et violent ont poussé un soupir de le soulagement. Mais près de trois mois après le début de son administration, ses alliés au Congrès poussent M. Biden et son équipe à adopter une ligne plus dure contre le pays, préoccupés par le fait que ce que la Maison Blanche a appelé un recalibrage minutieux des relations entre les États-Unis et l’Arabie saoudite n’a pas disparu. assez loin. Sous le président Donald J. Trump, les législateurs des deux partis se sont mobilisés pour imposer une position plus conflictuelle. Horrifiés par la catastrophe humanitaire croissante au Yémen, le meurtre macabre du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi et l’apparente indifférence de M. Trump à tout cela, les républicains et les démocrates ont voté pour couper l’aide militaire aux Saoudiens. De nombreux démocrates s’attendaient à ce que M. Biden soit beaucoup plus agressif, niant la nécessité d’une action du Congrès. Au lieu de cela, ils ont continué à faire pression pour une action plus dure et une révision globale de la position américaine envers les Saoudiens.

« Je ne pense pas qu’ils aient été suffisamment à l’écoute du changement fondamental que les membres du Congrès des deux partis souhaitent dans la relation américano-saoudienne », a déclaré le représentant Ro Khanna, démocrate de Californie, une voix franche sur la question. «Ils sont toujours coincés dans un vieux paradigme où ils ne sont pas disposés à prendre les mesures correctives et efficaces, et je ne comprends pas quelle est la contrainte.» Le mois dernier, la commission des affaires étrangères de la Chambre a approuvé à l’unanimité un projet de loi rédigé par deux anciens fonctionnaires du département d’État de l’ère Obama qui interdirait au prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, et aux responsables impliqués dans le meurtre de M. Khashoggi d’entrer aux États-Unis. un pas de plus que M. Biden. Mardi, un groupe distinct de plus de 75 législateurs écrit à l’administration l’exhortant à «utiliser tout le poids de l’influence américaine pour faire pression sur l’Arabie saoudite pour qu’elle lève son blocus naval et aérien au Yémen, qui a laissé le pays aux prises avec des crises alimentaires et pétrolières». Cette poussée souligne l’impatience des libéraux au Congrès face à la politique étrangère de M. Biden, une dynamique qui est susceptible d’alimenter les débats internes entre démocrates alors que l’administration approche de la date limite de mai pour retirer ses troupes d’Afghanistan et entame le processus de reprise des négociations nucléaires avec l’Iran. Plus que tout autre, la question de savoir comment réajuster la relation de Washington avec Riyad a incité une coalition singulièrement large de démocrates à exprimer ses inquiétudes, les deux membres francs du flanc gauche du parti et ses alliés faisant pression pour une action supplémentaire. Les responsables administratifs insistent sur le fait que M. Biden a déjà agi de manière décisive. Il a annoncé en février qu’il mettait fin au soutien américain à la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen et a annulé la désignation terroriste des Houthis par l’administration Trump, révoquant les sanctions qui, selon certains, puniraient des millions de civils affamés plus que les rebelles. L’administration a publié en février un rapport de renseignement attendu depuis longtemps tenant le prince Mohammed responsable du meurtre de M. Khashoggi.

Le plus frappant a été le changement de ton entre les administrations. Là où M. Trump a une fois balayé la question de l’implication possible du prince Mohammed dans le meurtre macabre – «peut-être qu’il l’a fait et peut-être qu’il ne l’a pas fait!» Il a déclaré dans un communiqué officiel – et a suggéré que punir le royaume mettrait en péril des milliards de dollars de ventes militaires à des entrepreneurs de la défense, M. Biden s’est prononcé plus vigoureusement contre lui. «Cette guerre doit prendre fin», a déclaré M. Biden en février dans son premier grand discours de politique étrangère depuis son arrivée au pouvoir, qualifiant le conflit de «catastrophe humanitaire et stratégique». Mais les membres du Congrès ont été frustrés par le refus de M. Biden de pénaliser directement le prince héritier pour son rôle dans le meurtre de Khashoggi, ce que le président a conclu était une mesure dont le coût diplomatique était trop élevé. Cela a incité certains de ses alliés les plus proches et les plus puissants au Congrès à appeler à une action supplémentaire. La publication du rapport des services de renseignement sur le meurtre «était un bon pas vers la reddition de comptes», a déclaré le représentant Gregory W. Meeks de New York, président de la commission des affaires étrangères. «Mais des mesures supplémentaires doivent être prises.» Le représentant Andy Kim, démocrate du New Jersey, co-auteur de la mesure visant à imposer une interdiction de voyager au prince Mohammed, a déclaré qu’il avait du mal à comprendre pourquoi l’administration a publié un rapport axé sur le prince héritier mais ne l’a finalement pas puni. Le représentant Tom Malinowski, un autre démocrate du New Jersey qui était le principal diplomate des droits de l’homme de l’administration Obama, a dirigé les efforts pour rédiger le projet de loi.

« Je ne veux pas que les États-Unis continuent de tomber dans ce piège de la prise de décision, où il nous incombe constamment de peser cette décision de » Cette action va-t-elle nuire à nos relations avec le pays X? « , A déclaré M. Kim, ancien fonctionnaire du département d’État sous l’administration Obama. «Dans ce cas, par exemple, le prince héritier a déjà fait les dégâts.»