Les démocrates poursuivent pour empêcher le Parti vert de voter en Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Les démocrates de Caroline du Nord, accusés par le Parti vert de s’ingérer dans son processus de pétition pour qualifier les candidats au scrutin de novembre, ont demandé à un tribunal d’État d’annuler un vote unanime du conseil électoral accordant au Parti vert une reconnaissance officielle malgré les allégations de fraude.

Le procès, déposé mercredi devant la Cour supérieure du comté de Wake, précède la première audience lundi prochain dans un procès du Parti vert contre le Conseil des élections de l’État de Caroline du Nord, lorsque le parti nouvellement certifié se battra pour une prolongation d’un délai statutaire empêchant ses candidats de comparaître sur le bulletin de vote.

Alors que la commission électorale enquêtait sur les incohérences dans les feuilles de signature du Parti vert, rejetant initialement sa pétition lors d’une réunion du 30 juin avant d’annuler la décision lundi, le parti a raté la date limite de dépôt des candidats du 1er juillet fixée par la loi de l’État.

Alors que la date limite d’impression des bulletins de vote du 12 août approche, le Parti vert a besoin d’un résultat favorable devant le tribunal fédéral la semaine prochaine pour que son candidat au Sénat américain comparaisse aux côtés des démocrates, des républicains et des libertaires cet automne.

Mais le procès des démocrates – demandant à un tribunal d’État d’interdire au conseil d’administration de reconnaître le Parti vert « à moins et jusqu’à ce qu’il ait terminé son enquête » – pourrait causer suffisamment de retard pour bloquer la candidature ardue du parti.

Le Parti démocrate de Caroline du Nord fait valoir que la décision du conseil d’administration d’approuver la pétition du Parti vert au milieu d’une enquête en cours sur certains collecteurs de signatures pourrait élever des candidats “soutenus par un parti politique invalidement reconnu”, ce qui “nuirait directement” aux perspectives électorales des démocrates et à leur droit à participer à des élections équitables.

Les démocrates ont suscité de nombreuses critiques pour avoir fait pression sur les signataires pour qu’ils retirent leur nom de la pétition, avertissant que la certification du Parti vert pourrait diviser les électeurs progressistes et donner au GOP des victoires dans des courses serrées.

Alors que le Parti vert se rapproche de son choix pour le Sénat américain, Matthew Hoh, lors du scrutin de Caroline du Nord, le professeur de sciences politiques de l’Université de Caroline de l’Ouest, Chris Cooper, a déclaré que les démocrates voyaient une possibilité réelle que Hoh puisse gâcher leurs efforts pour élire l’ancien juge de la Cour suprême de l’État. Cheri Beasley sur le représentant Ted Budd, qui est approuvé par l’ancien président Donald Trump.

“La Caroline du Nord est, bien sûr, un État violet, un État du champ de bataille et l’un des très rares pick-up potentiels que les démocrates pourraient avoir dans le pays”, a-t-il déclaré, notant que le Sénat reste dans l’impasse à 50-50. “” La logique ici est que le Parti vert a tendance à retirer des votes au Parti démocrate, et une course aussi proche que celle-ci est susceptible de l’être, cela pourrait faire la différence. “

Les avocats du Parti vert et de la commission électorale de l’État ont déposé mercredi un rapport conjoint devant le tribunal fédéral après que les démocrates ont annoncé leur intention de poursuivre. Le Parti vert a demandé au tribunal fédéral de conserver sa compétence sur ses perspectives de scrutin, arguant dans le dossier du tribunal qu’une ordonnance du tribunal d’État dans le procès du Parti démocrate pourrait annuler toute réparation accordée lors de l’audience de lundi.

La commission électorale n’est pas d’accord, affirmant qu’un tribunal fédéral ne devrait pas avoir compétence sur une «réclamation purement étatique».

Le gouverneur démocrate de Caroline du Nord, Roy Cooper, a réaffirmé mardi sa confiance dans la commission électorale, affirmant que son enquête avait attiré son attention sur le processus de collecte de signatures “lourd” pour les nouveaux partis cherchant à accéder au scrutin.

“Je suis préoccupé par les allégations de fraude”, a déclaré Cooper à l’Associated Press. “Nous devons évidemment faire confiance au State Board of Elections pour prendre les décisions, pour avoir les faits.”

Le gouverneur a proposé à l’Assemblée générale d’examiner comment les barrières à l’entrée pour les candidats tiers pourraient conduire à la fraude lorsque les législateurs reviennent de la récréation.

Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter à twitter.com/H_Schoenbaum.

Hannah Schoenbaum, Associated Press