Les démocrates poursuivent en justice pour le vote de samedi lors du second tour du Sénat de Géorgie

ATLANTA (AP) – La campagne du sénateur américain Raphael Warnock et les groupes démocrates poursuivent l’État de Géorgie pour annuler les directives du secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger selon lesquelles les comtés ne peuvent pas proposer le vote samedi avant le second tour des élections au Sénat le mois prochain.

Le procès, déposé lundi soir par le Parti démocrate de Géorgie, le Comité de campagne sénatoriale démocrate et la campagne Warnock, conteste la conclusion de l’État selon laquelle il serait illégal d’organiser un vote anticipé le 26 novembre, le lendemain d’un jour férié. Le procès indique que l’interprétation de l’État nuit à Warnock en particulier parce que les démocrates ont tendance à pousser plus le vote anticipé que les républicains.

La course entre Warnock et son challenger républicain, Herschel Walker, se dirige vers un second tour le 6 décembre après qu’aucun des candidats n’a remporté la majorité des voix lors des élections de mi-mandat. Les démocrates ont déjà obtenu le contrôle du Sénat mais espèrent augmenter leur marge étroite avec une victoire de Warnock.

“Les tentatives illégales de bloquer le vote du samedi sont une autre tentative désespérée des politiciens de carrière pour faire sortir le peuple de leur propre démocratie et faire taire les voix des Géorgiens”, a déclaré Quentin Fulks, directeur de campagne de Warnock, dans un communiqué. “Nous nous battons agressivement pour protéger la capacité des électeurs géorgiens à voter samedi.”

Raffensperger a rejeté le procès comme politique.

“Le sénateur Warnock et ses alliés du Parti démocrate cherchent à modifier la loi géorgienne juste avant une élection en fonction de leurs préférences politiques”, a-t-il déclaré. “Au lieu de brouiller les cartes et de faire pression sur les comtés pour qu’ils ignorent la loi géorgienne, le sénateur Warnock devrait autoriser les responsables électoraux des comtés à poursuivre les préparatifs du prochain second tour.”

La campagne de Walker n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En vertu de la loi électorale géorgienne de 2021, il n’y aura que quatre semaines avant le second tour – avec Thanksgiving au milieu. De nombreux Géorgiens ne se verront offrir que cinq jours de semaine de vote anticipé en personne à partir du 28 novembre. Et le second tour de juin a montré que le temps de réception et de retour des bulletins de vote par correspondance peut être très serré.

Raffensperger et le secrétaire d’État adjoint Gabriel Sterling avaient initialement déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’au moins certains comtés proposent de voter le samedi après Thanksgiving. La loi de l’État exige au moins cinq jours de semaine de vote anticipé en personne à compter du lundi 28 novembre, mais ordonne également aux 159 comtés de Géorgie d’ouvrir le vote anticipé en personne «dès que possible» lors d’un second tour.

Mais Sterling a déclaré à l’Associated Press dans une interview vendredi que les responsables avaient fait des recherches sur la loi et avaient conclu qu’il serait illégal d’organiser un vote anticipé un jour après un jour férié. Thanksgiving et le vendredi suivant sont tous deux fériés. Le bureau de Raffensperger a suivi samedi avec un bulletin électoral officiel aux comtés mettant la position par écrit.

Les plaignants disent que l’interprétation de Raffensperger « interprète mal » et « choisit » la loi.

Ils soutiennent que l’interdiction de voter après un jour férié ne s’applique qu’aux élections primaires et générales et non au second tour. Ils disent qu’une révision de 2017 de la loi de l’État a supprimé l’exception des vacances pour les ruissellements, et que la lire de cette façon rendrait obligatoire le vote anticipé le samedi 19 novembre, une impossibilité puisque les responsables de l’État ne prévoient pas de certifier les résultats des élections de mi-mandat avant lundi, 21 novembre.

“L’insistance du secrétaire pour que les comtés ne puissent pas organiser de vote par anticipation le 26 novembre n’a donc aucun soutien dans la loi”, ont écrit les avocats.

Le procès, déposé devant la Cour supérieure du comté de Fulton, demande à un juge de statuer que la loi n’interdit pas aux comtés de tenir un vote par anticipation le samedi 26 novembre et d’interdire à Raffensperger d’interférer avec les comtés qui votent ce jour-là. Les plaignants demandent également une audience d’urgence et une ordonnance d’interdiction temporaire.

Le DSCC a envoyé des lettres encourageant les comtés à défier Raffensperger et à programmer le vote samedi de toute façon. Mais le procès note que le State Election Board pourrait exercer des représailles contre les comtés qui vont de l’avant en enquêtant ou en suspendant les responsables électoraux. Le comté de Fulton à Atlanta fait déjà l’objet d’une enquête après que les législateurs républicains ont utilisé une disposition de la loi électorale géorgienne de 2021 pour exiger une enquête de l’État.

Les républicains ont fait adopter la loi électorale en réponse aux fausses affirmations de Donald Trump selon lesquelles il avait été escroqué de la victoire en Géorgie. Les républicains ont fait valoir que la loi était nécessaire pour restaurer la confiance du public, mais elle a raccourci le délai pour demander un vote par correspondance et limité les urnes, ce qui a provoqué un tollé démocrate.

Le vote du samedi a eu moins de participation lors des élections générales que le vote anticipé en semaine, mais les démocrates soutiennent qu’il profite aux personnes qui ne peuvent pas voter en semaine et que l’élimination du vote du samedi nuirait à Warnock “en éliminant un jour de vote par anticipation potentiel susceptible d’être utilisé par les électeurs affiliés au Parti démocrate.

Le procès se déroule dans un contexte d’années d’affrontements sur le vote en Géorgie. En 2018, la démocrate Stacey Abrams a affirmé que le républicain Brian Kemp avait utilisé son poste de secrétaire d’État pour retenir indûment les électeurs démocrates probables dans leur course au poste de gouverneur cette année-là. Fair Fight Action, fondée par Abrams, a perdu un procès pour ces réclamations.

___

En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections. Et suivez la couverture électorale de l’AP des élections de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Jeff Amy, l’Associated Press