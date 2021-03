Joe Biden fait campagne dans le Michigan devant le bureau de la région 1 de United Auto Workers (UAW) le 9 septembre 2020. | Puce Somodevilla / Getty Images

Les républicains ont systématiquement sapé une circonscription démocratique clé. La riposte nécessite une sorte de hardball Les démocrates ne sont généralement pas disposés à jouer.

Le projet de loi de relance de 1,9 billion de dollars de la semaine dernière a prouvé que les démocrates étaient prêts à faire des politiques importantes.

Mais un autre projet de loi, une révision en profondeur d’une loi du travail appelée PRO Act, pose un autre type de test pour le parti – à quel point les démocrates sont-ils prêts à utiliser leur nouveau pouvoir pour remodeler les fondements de la politique américaine en leur faveur?

La loi PRO, adoptée par la Chambre mardi dernier et qui croupit actuellement au Sénat, serait la législation pro-syndicale la plus importante adoptée depuis le New Deal. Sa disposition la plus importante sur le plan politique est l’abrogation complète de toutes les lois sur le droit au travail dans les États – des projets de loi que les majorités républicaines ont utilisés pour saper les syndicats, une circonscription pro-démocratique cruciale, à travers le pays. Leur abrogation contribuerait grandement à annuler une stratégie délibérée du GOP pour truquer le système en leur faveur.

L’administration Biden a déjà adopté une position nettement plus pro-syndicale, même selon les normes démocratiques, soutenant les deux la loi PRO et le droit des travailleurs d’Amazon en Alabama de se syndiquer. Agir sur cette rhétorique serait à certains égards aussi audacieux pour les démocrates que les projets de loi de réforme politique explicites au Congrès: HR-1 et le John Lewis Voting Rights Act.

Ces projets de loi visent ouvertement à réformer le système politique; la loi PRO utilise la politique du travail comme un moyen de renforcer un allié politique clé après des décennies de négligence.

«J’ai en fait constaté que, pour les démocrates, la plainte numéro un que vous recevez lorsque vous parlez de [policy in these terms] est que «nous ne faisons pas ce genre de choses» », déclare Jacob Hacker, politologue à Yale qui étudie les effets politiques de la politique. D’une manière générale, «ce truc» se réfère à l’utilisation de la politique pour changer la société en sa faveur politique. C’est une façon de penser que les républicains ont longtemps adopté en ce qui concerne les syndicats, mais les démocrates ont semblé mal à l’aise, même à envisager.

Les préoccupations concernant l’utilisation de la politique à des fins politiques sont réelles. Mais la noblesse démocratique est-elle un problème? Y a-t-il un moment où s’empêcher d’utiliser la politique à votre avantage politique devient dangereux – en particulier face à un parti rival qui se retourne de plus en plus contre la démocratie elle-même?

Pouvoir politique et «retour d’information sur les politiques», a expliqué

L’argument politique en faveur de la loi PRO émerge d’un concept en science politique appelé «retour d’information sur les politiques». L’idée, développée dans les années 1990, est que la politique d’une réforme politique particulière s’étend au-delà de ses chiffres de sondage: que les conséquences concrètes de la politique elle-même peuvent remodeler la réalité politique.

Les politiques peuvent changer la façon dont les gens pensent, créer de nouveaux groupes d’intérêt ou affaiblir ceux qui existent déjà. Ces effets font qu’une politique a plus de chances de survivre et de s’étendre – et le parti qui les a adoptées a plus de chances d’en bénéficier sur toute la ligne.

Parfois, les effets de rétroaction sur les politiques sont vraiment intuitifs: une fois que les gens ont commencé à bénéficier de Medicare et d’Obamacare, ces politiques sont devenues plus populaires, plus difficiles à abroger et plus susceptibles d’être mises à profit par les futures administrations. Parfois, ils sont plus subtils: la relance de 2009 a considérablement renforcé le secteur américain de l’énergie propre, qui utilise maintenant son poids financier pour faire pression en faveur d’une nouvelle expansion des énergies renouvelables dans l’administration Biden.

Dans un article de 2019, Alexander Hertel-Fernandez – un politologue actuellement au service du travail de Biden – a examiné l’histoire du droit du travail aux États-Unis à travers le prisme du retour d’information sur les politiques. Il a trouvé un modèle clair de polarisation asymétrique.

«Un mouvement conservateur de plus en plus puissant au sein du Parti républicain a mis à profit les réductions des droits syndicaux pour affaiblir leurs opposants politiques alors même que les démocrates n’ont pas vu la politique du travail à travers cette lentille», écrit-il.

La guerre du GOP contre le travail a été principalement menée dans les États, où un groupe de trois organisations – l’American Legislative Exchange Council, les Américains pour la prospérité et le State Policy Network (SPN) – ont rédigé et fait pression pour une législation comme le droit de travail qui mine la force de travail. Leur intention politique était loin d’être cachée.

« Je crois [our policies] portera un coup dur à la capacité de la gauche de contrôler le gouvernement aux niveaux national et national », a écrit Tracie Sharp, présidente du SPN, dans une lettre de collecte de fonds en 2016. « Je parle de…priver définitivement la gauche de l’accès à des millions de dollars de cotisations prélevées sur des syndiqués réticents à chaque cycle électoral. »



Scott Olson / Getty Images Les travailleurs de la santé en grève à Chicago en décembre 2020.

Les projets de loi républicains ont fonctionné comme prévu. Une étude 2018 par Hertel-Fernandez, James Feigenbaum et Vanessa Williamson ont comparé les performances électorales démocratiques dans les comtés des États dotés du droit au travail avec leurs performances dans les comtés voisins des États sans lois sur le droit au travail. Les comtés limitrophes ont tendance à être très similaires sur le plan démographique, de sorte que cette méthode permet d’isoler beaucoup plus facilement les conséquences politiques de l’affaiblissement des syndicats.

Dans les comtés ayant le droit au travail, les démocrates ont des résultats inférieurs d’environ 3,5 points aux élections présidentielles, avec «des effets similaires au Sénat, à la Chambre et aux gouverneurs, ainsi que sur le contrôle législatif de l’État». Pour mettre cela en perspective, 3,5 points supplémentaires auraient fait basculer la Floride et la Caroline du Nord – deux États ayant droit au travail – dans la colonne Biden en 2020.

Pourtant, malgré l’importance politique de l’adoption par le GOP de la réflexion politique sur les syndicats, Hertel-Fernandez soutient que les démocrates ont été réticents à contrer les attaques du GOP.

«L’administration Obama a notamment laissé tomber la loi sur le libre choix des employés, un projet de loi visant à soutenir une plus grande organisation du travail, pendant la courte fenêtre de 2009 et 2010, lorsque les démocrates jouissaient d’une majorité pratiquement à l’épreuve de l’obstruction systématique au Congrès», écrit-il dans le journal de 2019 . « Il n’y a pas de version libérale des lois sur le droit au travail au niveau de l’État que les démocrates ont constamment poursuivies au fil des ans à une échelle qui correspond aux efforts des conservateurs pour réduire la force de travail. »

Désormais, les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès et la Maison Blanche. La Chambre a adopté la loi PRO et Biden a déclaré qu’il la soutenait. La majorité du Sénat a la capacité d’abolir l’obstruction systématique, ou du moins de l’affaiblir, et de faire adopter le projet de loi.

Cela pourrait même être populaire. Un nouveau sondage de Data for Progress, mené pour le compte de l’AFL-CIO et fourni exclusivement à Vox, a révélé que lorsque les dispositions de la loi PRO sont décrites aux électeurs, il y avait un fort soutien (51-36) pour réformer la procédure du Sénat afin qu’un la majorité simple pourrait l’adopter.

D’un seul coup, ils pourraient annuler les lois sur le droit au travail de chaque État et promulguer une série d’autres réformes renforçant l’une de leurs circonscriptions les plus importantes.

Sauver le travail, sauver la démocratie

Le fait que les démocrates puissent utiliser le pouvoir pour créer des rétroactions politiques ne signifie pas qu’ils devraient le faire. Et il n’est pas du tout déraisonnable pour les démocrates de s’inquiéter des implications morales de l’utilisation de la politique pour renforcer leurs alliés.

L’une des caractéristiques d’une démocratie en déclin, comme la Hongrie contemporaine, est la politisation de la politique: l’utilisation d’outils comme la politique réglementaire et fiscale pour affaiblir l’opposition politique et consolider l’emprise du régime sur la société civile. Il y a une ligne fine entre la réflexion sur la rétroaction politique et l’abus de pouvoir.

Cependant, il y a de bonnes raisons de penser que la promulgation de la loi PRO est plus la première que la seconde.

L’histoire fondamentale de la politique américaine contemporaine est le tournant de plus en plus antidémocratique du Parti républicain. Leur approche de la politique du travail est liée à d’autres politiques, comme le gerrymandering extrême et les lois d’identification des électeurs, qui visent à truquer le système en leur faveur. Il y a une raison pour laquelle les anti-démocrates de droite à l’étranger s’en prennent souvent aux travailleurs lorsqu’ils consolident le pouvoir: les syndicats sont une structure de pouvoir indépendante qui aide à mobiliser les électeurs pour l’opposition politique.

Adopter une vision explicitement politique de la politique du travail est certainement agressif. Mais une certaine agressivité politique est justifiée lorsqu’elle est au service de la protection de la démocratie elle-même. Et protéger un secteur égalitaire de la société civile contre les attaques du gouvernement devrait être considéré comme une petite cause démocratique.

Les preuves que nous avons des effets des syndicats sur les attitudes sociales renforcent leur bonne foi démocratique.

L’un des principaux déterminants du soutien des électeurs républicains aux attitudes autoritaires est l’antagonisme racial; le tri des électeurs racistes au sein du GOP au cours des dernières décennies est l’une des raisons les plus importantes pour lesquelles le parti a pu poursuivre un programme de plus en plus antidémocratique. Le travail organisé est l’une des rares institutions sociales dont il a été démontré qu’elle réduire hostilité raciale à grande échelle.



Jason Redmond / AFP / Getty Images Une marche contre le racisme à Seattle, Washington, organisée par l’Union internationale des débardeurs et des entrepôts.

Un article de 2020, rédigé par Paul Frymer de Princeton et Jacob Grumbach de l’Université de Washington, a suivi un large échantillon de travailleurs avant et après leur adhésion à un syndicat. Ils ont constaté qu’après avoir adhéré au syndicat, les travailleurs ont obtenu des scores inférieurs sur les mesures de ressentiment racial et sont devenus plus favorables à des politiques tenant compte de la race comme l’action positive. Une étude de 2018 sur les membres de l’Union européenne a révélé que les travailleurs étaient beaucoup moins susceptibles de soutenir les partis racistes d’extrême droite que leurs pairs non syndiqués.

L’idée que les syndicats sont un élément vital de la démocratie, promouvant la solidarité sociale et l’engagement civique, n’a pas toujours été une revendication partisane. Dans un discours de 2002, Lorne Craner – secrétaire d’État adjoint de l’administration George W. Bush – a fait valoir que la force du travail organisé est vitale pour préserver les démocraties fragiles de leurs ennemis internes.

«Il y a des pays sur tous les continents qui risquent de reculer. Les démagogues de ces pays ont habilement exploité le désenchantement de ceux qui se sentent marginalisés », dit Craner. «Les syndicats sont l’une des institutions qui contribuent à assurer la viabilité à long terme des démocraties émergentes.»

Les États-Unis ne sont peut-être pas une démocratie «nouvellement émergente», mais les experts estiment certainement que c’est une démocratie en péril. Dans le cas des syndicats, les intérêts partisans démocrates et les intérêts de la démocratie américaine sont alignés: ce n’est pas un abus de pouvoir d’agir pour préserver une circonscription politiquement amicale qui sert également de rempart à la liberté politique.

Les syndicats américains sont au milieu d’un long déclin: seuls 6,3% des travailleurs du secteur privé étaient syndiqués en 2020, le chiffre le plus bas enregistré depuis que le gouvernement a commencé à tenir des statistiques sur ce chiffre. Malgré des preuves réelles que les syndicats peuvent être importants pour la santé de la démocratie – et la fortune électorale du Parti démocrate – les démocrates modernes n’ont pas fait grand-chose pour arrêter ce déclin.

Aujourd’hui, les démocrates perdent de plus en plus leurs illusions sur la nature du GOP et la stabilité de la démocratie américaine. S’ils veulent riposter, ils doivent commencer à réfléchir plus sérieusement à qui sont leurs alliés politiques et à ce qui peut être fait pour les renforcer. Inverser l’effondrement du mouvement ouvrier n’est pas le seul moyen pour les démocrates de se battre ici – mais c’est l’un des plus importants.