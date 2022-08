Les démocrates pourraient priver l’Iowa de la première place de la campagne 2024

DES MOINES, Iowa (AP) – Les démocrates sont sur le point de priver l’Iowa de mener leur processus de nomination présidentielle à partir de 2024, dans le cadre d’un effort plus large permettant aux États moins majoritairement blancs d’aller tôt et de mieux refléter l’électorat profondément diversifié du parti.

Le bras chargé de l’élaboration des règles du Comité national démocrate avait prévu de recommander vendredi quels États devraient être les quatre premiers à voter, tout en envisageant d’en ajouter un cinquième avant le Super Tuesday, lorsqu’un grand nombre d’États organisent des élections primaires. Mais cela a retardé la décision jusqu’après les élections de novembre, de peur que cela ne devienne une distraction affectant les démocrates dans les principales courses au Congrès.

Pourtant, la position du caucus de l’Iowa reste précaire après que des problèmes techniques ont déclenché un effondrement en 2020. Plus d’une décennie de plaintes selon lesquelles les règles du caucus exigeant la présence en personne servent à limiter la participation atteignent crescendo. Cela a déclenché une poussée furieuse pour la position de n ° 1 entre le New Hampshire, qui passe désormais en deuxième position mais lance traditionnellement le vote primaire, et le Nevada, un État fortement hispanique qui cherche à passer du troisième au premier.

“Je m’attends à ce que l’Iowa soit remplacé”, a déclaré Julián Castro, ancien maire de San Antonio et chef fédéral du logement. “Et que le calendrier primaire sera réorganisé pour mieux refléter la diversité du Parti démocrate et du pays.”

Castro ne fait pas partie du comité des règles, mais a critiqué l’Iowa comme premier depuis sa course présidentielle de 2019. Un porte-parole du Comité national démocrate a déclaré que le comité des règles “menait un processus approfondi” et continuerait à “le laisser se dérouler”.

L’Iowa a survécu aux défis précédents et pourrait le faire à nouveau, d’autant plus que la décision finale ne viendra pas avant des mois. Il fait valoir que, mis à part 2020, les électeurs ici ont de solides antécédents dans le lancement du processus de nomination – et que ses caucus maintiennent les démocrates pertinents au milieu du récent virage à droite de l’État.

Le président du Parti démocrate de l’Iowa, Ross Wilburn, a déclaré qu’il se battrait pour que près de 50 ans de tradition se maintiennent.

“Quand je suis devenu président et que nous avons commencé ce processus, le mot était” l’Iowa est terminé “”, a déclaré Wilburn aux journalistes jeudi. “Mais aucune décision n’a été prise. Aucun calendrier n’a été présenté au comité. Nous sommes toujours dans ce combat.

Mais de nombreux membres du comité des règles ont déclaré en privé que le parti se penchait vers le New Hampshire ou le Nevada en premier, ou peut-être le même jour. Ils ont tous demandé l’anonymat pour détailler plus librement les discussions qui restent en cours.

La Caroline du Sud, avec son grand bloc de démocrates noirs, pourrait passer de la quatrième à la troisième, libérant ainsi un grand État du Midwest pour passer ensuite. Le Michigan et le Minnesota présentent des arguments solides, mais les deux ne peuvent pas déplacer leurs dates primaires sans l’approbation législative, ce qui nécessite le soutien des républicains.

Si le comité ajoute une cinquième place au début, cela pourrait aller à l’Iowa pour atténuer le coup.

L’Iowa a lancé le vote depuis 1976, lorsque Jimmy Carter a bouleversé un caucus et pris suffisamment d’élan pour finalement remporter la présidence. Depuis lors, il a été suivi par le New Hampshire, qui a organisé la première primaire du pays depuis 1920. Le Nevada et la Caroline du Sud ont suivi depuis l’élection présidentielle de 2008, lorsque les démocrates ont procédé pour la dernière fois à une refonte majeure du calendrier primaire.

Le Nevada a maintenant abandonné son caucus en faveur d’une primaire. Lors d’une récente présentation devant les membres du comité des règles, sa délégation a montré une vidéo affirmant que “la tradition n’est pas une raison suffisante pour préserver le statu quo”.

“Si un État diversifié et inclusif n’est pas au premier plan du calendrier des primaires, je crains vraiment que nous continuions à voir les mêmes critiques que celles que nous avons constatées à propos du processus des primaires du Parti démocrate”, a déclaré Le sénateur démocrate du Nevada, Jacky Rosen.

Des représentants de l’Iowa et du New Hampshire soutiennent que les petits États laissent tous les candidats – pas seulement ceux qui sont bien financés – se connecter personnellement avec les électeurs, et que perdre leurs places pourrait avantager les républicains dans les courses au Congrès. Le GOP a déjà décidé de maintenir l’Iowa au début de son cycle de nomination présidentielle de 2024.

“Tout comme lorsque deux autres États ont été ajoutés à la première fenêtre, le Nevada et la Caroline du Sud”, il y a un sentiment que, tout comme l’Amérique n’est pas stagnante, “que le Parti démocrate change et grandit également avec le temps”, a déclaré membre du comité des règles Randi Weingarten, président de l’American Federation of Teachers.

Le membre du comité national démocrate du New Hampshire, Bill Shaheen, a déclaré qu’il ne savait pas ce qui se serait passé si le vote du comité des règles n’avait pas été reporté, mais l’a applaudi comme “une chance de plus de montrer quel genre d’État nous sommes”.

Lorsque le DNC a approuvé la modification du calendrier primaire avant 2008, il a appelé le caucus du Nevada après l’Iowa et avant le New Hampshire, seulement pour voir le New Hampshire remonter sa primaire. Shaheen a déclaré que son État pourrait faire de même cette fois, quelle que soit la décision du parti.

“Nous allons faire la première primaire, que le DNC le reconnaisse ou non”, a déclaré Shaheen dont la femme, Jeanne, est sénatrice. “Il y a une grande probabilité que cela se produise.”

Ceux qui poussent à des États plus diversifiés disent que les démocrates peuvent imposer des sanctions pour empêcher de tels manœuvres cette fois.

Les électeurs non blancs représentaient 26% de tous les électeurs et ont soutenu Joe Biden sur Donald Trump par une marge de près de 3 contre 1 lors de l’élection présidentielle de 2020, selon AP VoteCast, une enquête nationale sur l’électorat. Les électeurs non blancs représentaient alors 38% des électeurs démocrates.

En revanche, 91% des spectateurs du caucus démocrate de l’Iowa en 2020 étaient blancs et 94% des électeurs primaires du New Hampshire l’étaient, selon les sondages VoteCast.

La représentante Debbie Dingell, D-Mich., Qui aide à diriger les efforts de son État pour aller tôt, a déclaré que le Michigan reflète la diversité “et c’est ce qui nous manque dans ces premières primaires”.

“Nous ne testons pas les candidats sur ce à quoi ressembleront leurs élections générales”, a déclaré Dingell, qui a ajouté que le Michigan “avait plus de foires de comté que n’importe qui pourrait le souhaiter”. Cela rappelle la foire d’État de l’Iowa, où des générations de candidats à la présidence ont travaillé sur le grill de côtelettes de porc et englouti des versions frites de toutes les denrées alimentaires imaginables.

“Nous sommes très bons pour la malbouffe”, a déclaré Dingell en riant.

Si le comité des règles approuve un cadre remanié, il devra encore être sanctionné par l’ensemble du Comité national démocrate, bien qu’il approuve généralement de telles décisions.

Cela peut être sans objet si Biden choisit de briguer un deuxième mandat. Dans ce cas, le parti aura probablement peu d’appétit pour établir un calendrier primaire solide permettant potentiellement à un autre démocrate de le défier pour la nomination.

Certains membres du comité des règles ont suggéré que la Maison Blanche s’intéressait plus vivement au processus du calendrier primaire récemment, mais d’autres ont exprimé leur frustration que l’administration Biden ne leur ait pas donné d’indications plus claires sur ses préférences.

Outre la diversité, les démocrates envisagent la compétitivité électorale et les efforts des États pour assouplir les restrictions de vote. Ils examinent la composition raciale, l’adhésion aux syndicats et la taille des États en termes de population et de géographie – ce qui peut affecter les possibilités d’engagement direct des électeurs et les frais de voyage et de publicité.

Après des dysfonctionnements des résultats qui ont empêché l’Associated Press de déclarer un gagnant, les démocrates de l’Iowa ont proposé de modifier la portion de préférence présidentielle du caucus pour exiger que tous les participants envoient leurs sélections. Mais il y avait également eu des appels depuis plus d’une décennie de la part des meilleurs démocrates pour déplacer la ligne de départ ailleurs, soulignant ainsi la croissance et le potentiel du parti parmi les jeunes électeurs et ceux de couleur.

Des groupes de défense ont applaudi la candidature du Nevada pour la première place, avec Latino Victory, le conseil d’administration du Asian American Action Fund, le Bold PAC du Congressional Hispanic Caucus, Somos Votantes et ASPIRE PAC, qui représente les membres asiatiques américains et insulaires du Congrès, l’approuvant.

Castro a déclaré que sa position était autrefois une valeur aberrante qui irritait les chefs de parti, mais qui était de plus en plus acceptée par les meilleurs démocrates.

“Cette fois, c’est différent”, a-t-il déclaré. «Après l’expérience de l’Iowa en 2020 – et après la pression pour l’équité et la justice raciale au cours des deux dernières années, la reconnaissance que le Parti démocrate est le seul grand parti sous tente, le seul parti inclusif – il est normal que notre calendrier principal reflète cela .”

Weissert a rapporté de Washington. Les écrivains d’Associated Press Holly Ramer à Concord, New Hampshire, et Hannah Fingerhut à Washington ont contribué.

Will Weissert et Thomas Beaumont, The Associated Press