Les démocrates pourraient perdre le contrôle du Sénat américain – NYT — RT World News

Les républicains semblent susceptibles de « retourner » un siège au Sénat américain dans le Montana, selon un nouveau sondage du New York Times, qui leur donnerait le contrôle de cette chambre du Congrès si toutes les autres élections se déroulent comme prévu.

Alors que la plupart des regards sont tournés vers la course à la présidentielle entre Donald Trump et Kamala Harris, l’ensemble de la Chambre des représentants est également en lice, ainsi que 33 sièges au Sénat. Les démocrates disposent actuellement de 51 sièges sur une chambre de 100 membres.

« Le calcul du contrôle du Sénat est assez simple. Pour les démocrates, cela ne compte pas », a rapporté jeudi le Times, citant le dernier sondage co-écrit avec Siena College qui montrait Jon Tester, le démocrate sortant du Montana, à sept points de pourcentage derrière son challenger républicain Tim Sheehy.

Sheehy est un ancien Navy SEAL et un homme d’affaires qui vient de s’impliquer dans la politique. Le sondage Times/Siena le donnait à 52% contre 44% pour Tester. Pendant ce temps, Trump a 17 points d’avance sur Harris dans le Montana.















Jusqu’à cette semaine, les sondages donnaient aux démocrates une avance confortable dans chaque course au Sénat contestée.

On s’attendait déjà à ce que les républicains obtiennent un siège en Virginie-Occidentale, où le démocrate de longue date Joe Manchin a d’abord quitté le parti, puis a annoncé qu’il ne se représenterait pas. Si toutes les autres élections se déroulaient comme le prédit le sondage, les Républicains se retrouveraient avec 51 sièges contre 49 pour les Démocrates.

Le « seulement espoir » pour les Démocrates, c’est d’une manière ou d’une autre se retrouver avec une égalité et pour Harris de remporter la présidence, ce qui donnerait à son colistier Tim Walz le vote décisif. Ce fut le cas pendant les deux premières années de la présidence de Joe Biden, lorsque Harris brisait l’égalité, jusqu’à ce que les démocrates renversent la Pennsylvanie en 2022.















Cependant, selon le Times, cela nécessiterait que les démocrates battent quelque part un républicain en exercice. Les sondages suggèrent que le sénateur du Texas Ted Cruz et le sénateur de Floride Rick Scott seraient les courses les plus faciles, mais Cruz a quatre points d’avance et Scott de neuf.

Un lieu possible est le Nebraska, où les démocrates ne présentent personne mais semblent soutenir un candidat indépendant, Dan Osborn. Les derniers sondages montrent Osborn au coude à coude avec la présidente républicaine sortante, Deb Fischer.

Les républicains détiennent actuellement 220 sièges sur les 435 membres de la Chambre des représentants, laissant les démocrates avec 212 et trois sièges vacants. Le jour du scrutin est le 5 novembre, même si le vote anticipé par correspondance a déjà commencé dans certains États.