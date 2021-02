WBienvenue à notre couverture en direct du procès dramatique de destitution de Donald Trump alors qu’il se rapproche de la ligne d’arrivée.

Le procès reprendra aujourd’hui à 15 heures (GMT) et le Sénat est susceptible de rendre un verdict sur sa culpabilité aujourd’hui.

L’affaire a évolué rapidement cette semaine et les arguments de clôture de l’accusation et de la défense sont attendus plus tard dans la journée, un peu plus de six semaines après l’assaut du bâtiment du Capitole le 6 janvier.

Un total de 100 sénateurs voteront sur l’opportunité de destituer M. Trump pour incitation à l’insurrection – mais il semble peu probable que l’accusation obtienne le nombre de voix nécessaire pour condamner.

Le mot clé ici est «majorité» des voix: les deux tiers du Sénat doivent soutenir la poursuite.

Cela signifie qu’au moins 17 républicains doivent voter contre leur ancien président pour que le nombre magique de 67, le seuil de condamnation, soit atteint.

Les procureurs de la Chambre ont fait valoir que le cri de ralliement de M. Trump pour aller au Capitole et « se battre comme un enfer » pour sa présidence au moment même où le Congrès se réunissait le 6 janvier pour certifier que la victoire électorale de Joe Biden faisait partie d’un schéma orchestré de rhétorique violente et de fausses déclarations qui ont déclenché la mafia.

Les avocats des anciens présidents affirment que les propos de M. Trump n’étaient pas destinés à inciter à la violence et que la destitution n’est rien d’autre qu’une «chasse aux sorcières» conçue pour l’empêcher de reprendre ses fonctions.