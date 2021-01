WASHINGTON (AP) – Les avertissements clignotent, les démocrates au Congrès ont établi des plans pour la destitution rapide du président Donald Trump, exigeant une action décisive et immédiate pour garantir qu’un commandant en chef «déséquilibré» ne puisse pas ajouter aux dommages qu’ils disent avoir infligé ou même déclencher des armes nucléaires guerre dans ses derniers jours au pouvoir.

Alors que le pays accepte le siège violent du Capitole américain par les partisans de Trump qui a fait cinq morts, la crise qui semble être parmi les derniers actes de sa présidence s’approfondit comme peu d’autres périodes de l’histoire du pays. Avec moins de deux semaines avant son départ, les démocrates veulent qu’il soit absent – maintenant – et il a peu de défenseurs qui le défendent dans son propre parti républicain.

«Nous devons agir», a déclaré vendredi la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, lors d’une conférence téléphonique privée avec les démocrates.

Et une éminente républicaine, la sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska, a déclaré au Anchorage Daily News que Trump «avait simplement besoin de sortir».

Les derniers jours de la présidence de Trump tournent vers une fin chaotique alors qu’il se faufile à la Maison Blanche, abandonné par de nombreux assistants, hauts républicains et membres du Cabinet. Après avoir refusé de concéder sa défaite aux élections de novembre, il a maintenant promis un transfert de pouvoir en douceur lorsque le président démocrate élu Joe Biden sera assermenté le 20 janvier. Mais même ainsi, il dit qu’il n’assistera pas à l’inauguration – la première camouflet présidentiel depuis juste après la guerre civile.

Au Congrès, où beaucoup ont regardé et rebuté alors que le président passait quatre ans à enfreindre les normes et à tester les garde-fous de la démocratie, les démocrates ne sont pas disposés à prendre plus de risques alors qu’il ne reste que quelques jours à son mandat. Le chaos qui a éclaté mercredi au Capitole a stupéfié le monde et a menacé le traditionnel transfert pacifique du pouvoir.

Pelosi a déclaré qu’elle s’était entretenue avec le président de l’état-major interarmées, le général Mark Milley « pour discuter des précautions disponibles pour empêcher un président instable de déclencher des hostilités militaires ou d’accéder aux codes de lancement » de la guerre nucléaire. Elle a déclaré que Milley a assuré que ses garanties de longue date sont en place.

Le président est seul habilité à ordonner le lancement d’une arme nucléaire, mais un commandant militaire pourrait refuser cet ordre s’il était jugé illégal. Trump n’a pas publiquement fait de telles menaces, mais les responsables mettent en garde contre un grave danger si le président n’est pas contrôlé.

«Ce président dérangé ne pourrait pas être plus dangereux», a déclaré Pelosi à propos de la situation actuelle.

Biden, quant à lui, a déclaré qu’il était concentré sur son travail alors qu’il se préparait à prendre ses fonctions. Interrogé sur la mise en accusation, il a répondu: «C’est une décision que doit prendre le Congrès.»

Les démocrates envisagent une action rapide comme l’éclair. Un projet de leurs articles de mise en accusation accuse Trump d’abus de pouvoir, affirmant qu’il « a délibérément fait des déclarations qui ont encouragé – et ont vraisemblablement abouti à – une action anarchique imminente au Capitole », selon une personne familière avec les détails qui a obtenu l’anonymat pour discuter. leur.

Les articles devraient être présentés lundi, avec un vote à la Chambre dès mercredi.

Si Trump devait être mis en accusation par la Chambre et condamné par le Sénat, il pourrait également être empêché de se présenter à nouveau à la présidence en 2024 ou de reprendre des fonctions publiques. Il ne serait que le président mis en accusation deux fois. Une personne à l’appel a déclaré que Pelosi avait également discuté d’autres façons dont Trump pourrait être contraint de démissionner.

Les sénateurs d’un groupe bipartisan ont convoqué leur propre appel pour examiner les options d’action du Congrès, selon un assistant ayant obtenu l’anonymat pour révéler les discussions privées.

Pas utile, a fait valoir la Maison Blanche. Le porte-parole de Trump, Judd Deere, a déclaré: «Une mise en accusation à motivation politique contre un président à 12 jours de la fin de son mandat ne servira qu’à diviser davantage notre grand pays.»

Trump tweetait à nouveau vendredi, son compte Twitter rétabli après une brève interdiction, et il est revenu à une déclaration agressive selon laquelle ses partisans ne devaient pas être «manqués de respect» après avoir envoyé jeudi une vidéo plus calme dénonçant la violence. Vers le soir, Twitter a déclaré qu’il le suspendait définitivement de sa plate-forme, invoquant «un risque d’incitation à la violence supplémentaire».

Le plus tôt le Sénat pourrait commencer un procès de destitution selon le calendrier actuel serait le 20 janvier, jour de l’inauguration.

Une condamnation au Sénat républicain à cette date tardive semble peu probable, bien que signe de l’éclatement du parti par Trump, de nombreux républicains se taisent sur la question.

Un allié de Trump, le représentant du leader républicain de la minorité, Kevin McCarthy, de Californie, a pris la parole, affirmant, comme l’a fait la Maison Blanche, que «destituer le président avec seulement 12 jours de son mandat ne fera que diviser davantage notre pays. «

McCarthy a déclaré qu’il avait contacté Biden et prévoyait de parler avec le président élu démocrate de la collaboration pour «abaisser la température».

Mais Murkowski a déclaré qu’elle souhaitait que Trump démissionne maintenant, sans attendre la prestation de serment de Biden le 20 janvier.

«Je veux qu’il sorte», a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique avec le journal Anchorage.

Un autre grand critique républicain de Trump, le sénateur Ben Sasse du Nebraska, a déclaré qu’il «envisagerait définitivement» la destitution.

Les vives critiques de Trump, qui a exhorté les manifestants à marcher vers le Capitole, se sont poursuivies sans relâche.

«Chaque jour qu’il reste en fonction, il représente un danger pour la République», a déclaré le représentant Adam Schiff, D-Calif.

Schiff, qui a dirigé la destitution de Trump en 2019, a déclaré dans un communiqué que Trump «a allumé la mèche qui a explosé mercredi au Capitole».

Le sénateur Bernie Sanders, indépendant du Vermont, a tweeté que certaines personnes se demandent pourquoi destituer un président qui n’a plus que quelques jours au pouvoir?

«La réponse: précédent. Il doit être clair qu’aucun président, ni aujourd’hui ni à l’avenir, ne peut mener une insurrection contre le gouvernement américain », a déclaré Sanders.

Pelosi et le chef du Sénat démocrate Chuck Schumer ont tous deux eu des appels privés avec Biden vendredi soir.

Ils ont appelé le vice-président Mike Pence et le Cabinet à invoquer le 25e amendement pour forcer Trump à quitter ses fonctions. C’est un processus pour destituer le président et installer le vice-président pour prendre le relais.

Pelosi a déclaré plus tard que l’option restait sur la table. Mais une action de Pence ou du Cabinet semble désormais improbable, en particulier après que deux hauts responsables, la secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos et la secrétaire aux Transports Elaine Chao, ont soudainement démissionné à la suite des violences et ne seraient plus au Cabinet pour faire une telle affaire.

Trump avait encouragé les loyalistes lors d’un rassemblement mercredi à la Maison Blanche à marcher sur le Capitole où le Congrès certifiait le décompte du collège électoral de l’élection de Biden.

La Chambre a destitué Trump en 2019, mais le Sénat dirigé par les républicains l’a acquitté au début de 2020.

Les rédacteurs d’Associated Press Alan Fram et Alexandra Jaffe ont contribué à ce rapport.