Les démocrates planifient des votes sur l’accès à l’avortement, mais manquent de voie législative

Le Sénat, cependant, reste le principal obstacle à tout effort législatif visant à codifier Roe v. Wade dans la loi. Tous les républicains de la chambre sauf deux s’opposent au droit à l’avortement, laissant peu d’espoir qu’un projet de loi puisse aller de l’avant ; avec M. Manchin également opposé, le passage serait pratiquement impossible.

Conscient de cette réalité, le sénateur Chuck Schumer, démocrate de New York et chef de la majorité, s’est concentré sur la confirmation des juges de circuit, ne voulant pas utiliser son temps de parole restant avant les mi-mandat sur des projets de loi liés à l’avortement qui n’ont aucune chance d’être promulgués. .

Le sénateur Tim Kaine, démocrate de Virginie, qui est un fervent catholique, et le sénateur Kyrsten Sinema, démocrate de l’Arizona, ont travaillé avec les sénateurs Susan Collins du Maine et Lisa Murkowski de l’Alaska, les deux seuls partisans républicains du droit à l’avortement au Sénat, d’introduire une législation qui codifierait le cadre des Roe et des affaires connexes. Mais les démocrates ont rejeté une proposition alternative, arguant qu’elle était édentée et manquait d’indications claires sur ce que les États pouvaient et ne pouvaient pas faire.

Cherchant un moyen de canaliser la colère ressentie par de nombreuses personnes à gauche, les démocrates du Sénat prévoient de tenir des audiences dans les semaines à venir. Le sénateur Richard J. Durbin, démocrate de l’Illinois et président de la commission judiciaire, a prévu mardi une audience sur les conséquences juridiques de la décision Dobbs et “pour explorer la sombre réalité d’une Amérique post-Roe”. Les témoins incluent le Dr Colleen P. McNicholas, un fournisseur d’avortement Planned Parenthood dans le Missouri et le sud de l’Illinois.

La sénatrice Patty Murray, présidente du comité de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions, a prévu une autre audience la semaine prochaine avec des fournisseurs d’avortement et des médecins.