Le démocrate de la Chambre des États-Unis, classé n ° 2, a déclaré que le Congrès pourrait rapidement destituer le président Donald Trump pour avoir incité à l’émeute du Capitole la semaine dernière, puis retarder l’envoi de l’affaire au Sénat pour condamnation jusqu’à des mois après l’entrée en fonction de Joe Biden.

« Donnons au président élu Biden les 100 jours dont il a besoin pour mettre son ordre du jour en marche, et peut-être que nous enverrons les articles un peu plus tard, » House Majority Whip James Clyburn (D-Caroline du Sud) a déclaré dimanche dans une interview à CNN. Il a ajouté qu’il appartiendra à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie) de décider quand soumettre les articles de mise en accusation, mais «Vous pouvez gérer cela de manière à faire une présentation efficace au Sénat.»

Les démocrates craignent que se concentrer sur une lutte de destitution pour les actes répréhensibles présumés de Trump détournerait l’attention des priorités législatives de premier plan de Biden, y compris la confirmation de ses candidats au Cabinet. Il y a aussi des questions sur la destitution d’un président qui n’est plus en fonction, dans la mesure où la Constitution ne dit pas explicitement quand une destitution ou un procès au Sénat peut avoir lieu. D’une part, retarder la soumission de l’affaire à un moment où le contrôle du Sénat est sur le point de passer de démocrate à républicain mettrait l’ex-président en justice devant un jury différent de celui qui avait été voté lorsqu’il était en fonction.

Mais les démocrates sont déterminés à ternir autant que possible l’héritage de Trump et à l’empêcher de se présenter à nouveau à la présidence en 2024. « La réalité est qu’il ne sera pas destitué par un vote des deux tiers du Sénat avant le 20 janvier, donc le problème est d’empêcher une nouvelle course ». Selon l’analyste politique de MSNBC, David Jolly.

La représentante Ayanna Pressley (D-Massachusetts) a déclaré que la seule raison possible de contester le retrait immédiat de Trump est «Choisir de défendre la suprématie blanche.» Elle a ajouté, «Avec chaque jour qui passe, il devient de plus en plus enhardi. Le Congrès doit agir maintenant. »

Mais même si la Chambre vote pour destituer Trump pour la deuxième fois cette semaine, il ne sera probablement pas temps de le condamner au Sénat pour démission avant la fin de son mandat. Les démocrates peuvent adopter des articles de destitution à la fois pour incitation à l’émeute, même s’il n’a pas explicitement appelé à la violence, et abus de pouvoir pour avoir tenté d’annuler le résultat des élections en Géorgie.

Clyburn a suggéré que quelqu’un à l’intérieur du Capitole était complice d’avoir aidé des manifestants à pénétrer dans le bâtiment. Il a dit que les intrus savaient d’une manière ou d’une autre comment trouver et entrer dans son bureau non marqué, où il fait la majeure partie de son travail, tout en laissant indemne le bureau avec son nom sur la porte.

« Pour moi, cela indique que quelque chose de fâcheux s’est peut-être produit », il a dit. Clyburn, qui est noir, a ajouté qu’il était d’accord avec une déclaration de Pelosi selon laquelle de nombreux manifestants pro-Trump «Ont préféré leur blancheur à la démocratie».

