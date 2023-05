Les démocrates peuvent-ils convaincre les électeurs indépendants qu’ils protégeront le droit à l’avortement ?

Les démocrates savent que les attaques républicaines contre le droit à l’avortement seront au cœur de leurs efforts pour réélire Joe Biden et reprendre le contrôle total du Congrès en 2024.

Et pour cause – les démocrates ont remporté des courses compétitives à mi-mandat l’automne dernier tout en protégeant la liberté de reproduction. Le mois dernier, en une autre élection à enjeux élevés dans le Wisconsin, la candidate à la magistrature qui soutenait fermement le droit à l’avortement a battu son adversaire anti-avortement de 11 points.

Les sondages menés au cours des derniers mois indiquent que l’avortement reste une priorité pour les électeurs, qui semblent sont devenus encore plus favorables au droit à l’avortement qu’ils ne l’étaient avant Dobbs contre Jackson décision a annulé le droit constitutionnel à l’avortement Juin dernier.

« Je ne pense pas que les démocrates aient pleinement compris que ce pays est maintenant 10 à 15 % plus pro-choix qu’il ne l’était auparavant. Dobbs État après État et données nationales », a récemment déclaré la sondeuse Celinda Lake.

Mais il y a un signe inquiétant pour les démocrates dans les données des sondages. Au cours des deux dernières semaines, par exemple, deux nouveaux sondages nationaux et les données de trois groupes de discussion menés dans des États swing (Ohio, Caroline du Nord et Michigan) ont indiqué qu’un nombre important d’électeurs indépendants restent confus et sceptiques quant à la position des républicains et des démocrates. protéger le droit à l’avortement. L’avantage pour les démocrates est qu’ils peuvent avoir une marge de croissance substantielle avec ces électeurs.

Une enquête, menée à la mi-avril par Marist Poll en partenariat avec NPR et PBS NewsHour, a révélé que 38% des électeurs indépendants pensent que ni les démocrates ni les républicains ne gèrent bien la question de l’avortement, contre seulement 10% des électeurs démocrates et 21% des électeurs républicains. qui ressentait la même chose. Et lorsque le groupe de sondage progressiste Navigator a demandé aux électeurs en avril ce qu’ils pensaient être le plus proche de la position du Parti démocrate sur l’avortement, 34 % des indépendants ont déclaré qu’ils n’en savaient pas assez pour dire, contre seulement 9 % des démocrates et 11 % des républicains. .

Ces écarts sont importants, car la plupart des adultes américains s’identifient comme des électeurs indépendants – 41%, selon Gallup, contre 28% des adultes qui s’identifient comme républicains et 28% comme démocrates. « Depuis 2009, l’identification indépendante a augmenté et atteint des niveaux jamais vus auparavant », a rapporté Gallup cette année.

Les enquêtes interviennent alors que certains militants du droit à l’avortement continuent de faire part de leurs frustrations au président pour ce qu’ils considèrent comme son soutien terne au maintien de la légalité de l’avortement. Alors que l’administration Biden a beaucoup fait pour défendre le droit à l’avortement depuis que la Cour suprême a rendu sa décision l’été dernier, le président lui-même a eu du mal à parler de l’avortement, s’appuyant largement sur des substituts et des euphémismes comme « protéger les soins de santé des femmes » et « le droit d’une femme à choisir. » Dans la vidéo de lancement de la réélection récemment publiée par Biden, il n’a pas dit « avortement » lui-même — bien qu’une femme ait été représentée tenant une pancarte de protestation «l’avortement est un soin de santé». En février, Biden a utilisé explicitement le mot «avortement» pour la première fois dans un discours sur l’état de l’Union, bien que de nombreux militants soient toujours contrariés, il n’a consacré que quatre phrases au sujet, et presque une heure dans son discours. « C’était, pour être franc, offensant », a déclaré l’écrivain féministe Jessica Valenti.

L’administration Biden n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Bryan Bennett, un sondeur chez Navigator, a déclaré que les indépendants signalent largement les attitudes pro-choix, de sorte que les deux nouvelles enquêtes suggèrent que Biden et les démocrates « ont une réelle opportunité de parler davantage et de cristalliser » leur position sur l’avortement.

Bennett a noté que parmi les femmes indépendantes, les écarts étaient encore plus élevés, avec 43% dans leur dernière enquête disant qu’elles n’étaient pas sûres de la position des démocrates sur l’avortement. « Se concentrer sur cela et essayer d’atteindre ces 34 % d’indépendants qui n’ont pas de poste représente une réelle chance de conduire cela [pro-abortion rights] avantage », a-t-il déclaré.

Ce que nous savons des électeurs indépendants et du droit à l’avortement



Une majorité d’électeurs indépendants soutiennent le droit à l’avortement, bien que les recherches sur l’opinion publique indiquent qu’il peut y avoir des différences notables entre leurs opinions et celles des démocrates auto-identifiés. Par exemple, alors qu’un post-Dobbs L’enquête Navigator a révélé que 84% des démocrates étaient identifiés comme «pro-choix», les sondeurs ont trouvé que seulement 54% des indépendants l’étaient. Trente pour cent des indépendants dans le même sondage se sont identifiés comme «pro-vie», contre 11% des démocrates.

À l’approche des élections de mi-mandat de 2022, les sondeurs ont constaté que le droit à l’avortement était une question particulièrement motivante pour les électeurs indépendants, mais encore une fois moins motivante que pour les démocrates. Un quart des indépendants ont déclaré à Navigator que Dobbs décision les a rendus « beaucoup plus motivés » pour voter en novembre, contre 56 % des démocrates. Et 41% des indépendants ont déclaré à KFF que la décision les avait rendus «plus motivés» à voter, contre 64% des démocrates. Un sondage du Wall Street Journal a révélé que 9% des indépendants ont classé la décision de la Cour suprême comme le principal problème parmi les cinq choix les motivant à voter, contre 77% des démocrates.

Dans les jours qui ont immédiatement suivi les mi-mandats, NARAL Pro-Choice America a mené des enquêtes de sortie auprès des électeurs dans les États du champ de bataille et a constaté que si les démocrates considéraient l’avortement comme une priorité absolue pour le Congrès et la Maison Blanche, les indépendants ne le faisaient pas.

Pourtant, les indépendants ont clairement signalé de larges attitudes pro-choix dans l’enquête de sortie de NARAL, avec 54% disant qu’ils seraient moins susceptibles de soutenir les républicains s’ils essayaient d’adopter plus d’interdictions d’avortement, et 74% des indépendants ont déclaré que les femmes et leurs médecins devraient prendre des décisions. sur l’avortement, pas les politiciens.

Interrogée sur l’enquête mariste / NPR révélant des niveaux élevés de méfiance parmi les indépendants envers les démocrates et les républicains, Angela Vasquez-Giroux, vice-présidente de la recherche de NARAL, a noté que de nombreux électeurs soutiennent l’accès à l’avortement parce qu’ils se méfient généralement des politiciens. « Les électeurs ne veulent pas que les politiciens soient impliqués dans leurs libertés personnelles et leurs décisions médicales personnelles », a-t-elle déclaré à Vox.

De nouveaux groupes de discussion suggèrent que certains électeurs sont très confus

Fin avril, Navigator a organisé trois groupes de discussion avec des électrices pour en savoir plus sur la façon dont les problèmes d’avortement continuent de motiver politiquement les Américains. Les participantes de l’Ohio et de la Caroline du Nord étaient des femmes de banlieue qui s’identifiaient comme des démocrates faibles, des indépendantes ou des républicaines faibles ; les participantes du Michigan étaient des femmes de couleur qui s’identifiaient comme des démocrates forts, des démocrates faibles ou des indépendants.

Chaque groupe comptait entre sept et neuf participants, et tous avaient précédemment déclaré qu’ils soutenaient le droit à l’avortement ou qu’ils ne pensaient pas que le gouvernement devrait empêcher l’accès à l’avortement, même s’ils s’y opposaient personnellement. Bien qu’il s’agisse de petits échantillons, les chercheurs affirment que les données qualitatives d’un groupe de discussion aident à clarifier les croyances des électeurs et signalent des questions à étudier plus rigoureusement à l’avenir.

Vox a examiné les séquences vidéo et les transcriptions des trois groupes de discussion et a découvert dans chacun que certaines femmes qui soutiennent le droit à l’avortement avaient beaucoup de mal à identifier les positions des démocrates et des républicains sur l’avortement.

« Je pense que les démocrates sont pro-vie et que les républicains sont contre », a déclaré un participant de l’Ohio, lorsqu’on lui a demandé ce que les démocrates et les républicains pensent de l’avortement.

Dans le Michigan, on a demandé à une femme en quoi les deux parties différaient sur l’avortement et comment elle décrirait la position de chaque partie.

« Je ne suis pas sûre », répondit la femme. « Je n’ai vraiment rien entendu sur quel parti penche vers cela et lequel ne l’est pas. » Lorsque le modérateur du groupe de discussion l’a pressée de deviner, elle a répondu: « Si je devais deviner, je dirais que le démocrate serait probablement contre et que le républicain serait probablement pour. »

En Caroline du Nord, une participante a déclaré qu’elle n’était pas sûre de la position des parties sur l’avortement et qu’elle avait été surprise Roe contre Wade a été renversé sous un démocrate.

« D’accord, mais Joe Biden a-t-il eu son mot à dire sur l’annulation ou non? » a demandé le modérateur du groupe de discussion.

« Non, mais il a aidé à amener les juges suprêmes là où ils sont. » Le modérateur a ensuite informé la femme que les juges les plus récents étaient entrés sous Donald Trump.

La confusion parmi les indépendants s’est reflétée dans certaines autres données de sondage. Par exemple, dans une enquête menée dans les deux semaines suivant Dobbs, 23 % des indépendants ont déclaré ne pas savoir si le droit à l’avortement était menacé dans leur État, contre seulement 5 % des démocrates qui ont dit la même chose. De même, alors qu’une majorité d’indépendants ont déclaré dans la même enquête qu’ils soutiendraient une loi nationale qui protège le droit d’une femme à se faire avorter, 18% des indépendants ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs de toute façon, ce qui suggère qu’il pourrait être plus nécessaire de clarifier pour les électeurs ce que cela signifie.

Un sondeur démocrate, s’exprimant en arrière-plan, a déclaré que les données sur les indépendants étaient excellentes à avoir et fournissent des « informations exploitables » pour les campagnes avant 2024.

D’autres dirigeants ont été plus hésitants à suggérer que les démocrates pourraient bénéficier de nouvelles tactiques pour cibler les indépendants pro-choix – affirmant que les récents résultats des élections en faveur des démocrates parlent d’eux-mêmes.

« Maintes et maintes fois, qu’il s’agisse des élections de mi-mandat de 2022, des initiatives de vote ou des élections spéciales en Virginie et au Wisconsin, les électeurs continuent de prouver qu’ils soutiendront le candidat qui protégera leur liberté reproductive », a déclaré Jenny Lawson, vice-présidente de organisation et campagnes électorales au Planned Parenthood Action Fund. « Les données sont claires et nous avons les reçus : les politiciens anti-avortement sont du côté des perdants. »

Vasquez-Giroux de NARAL a également défendu la rhétorique de Biden. « Je pense que le président fait un assez bon travail pour être clair sur sa position, et [regarding] la vidéo de réélection – prendre un exemple n’est pas entièrement représentative », a-t-elle déclaré. « Et vous avez [Vice President] Kamala Harris sur la route parle d’avortement. La position de l’administration devrait être claire.