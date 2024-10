Les démocrates perdent-ils les Latinos et les élections face à Donald Trump ?

Sur un trottoir tenu par des alliés de Donald Trump, dans un centre hispanique animé de l’État électoral critique de Pennsylvanie, un homme à la recherche de papiers d’inscription sur les listes électorales décrit le moment où ses opinions politiques ont changé.

« La pandémie », déclare Jorge Lami, qui prévoit de voter pour la première fois pour Trump.

La pandémie.

Cela revient fréquemment dans les discussions sur les raisons pour lesquelles les démocrates risquent de perdre des électeurs latino-américains pour la troisième élection consécutive, avec des conséquences électorales potentiellement révolutionnaires.

Lami, un chauffeur Uber d’origine dominicaine, déplore les difficultés économiques de ces dernières années, d’abord avec la fermeture d’entreprises, puis avec l’inflation, qui vient enfin de s’atténuer.

Il vit dans la ville à majorité latino d’Allentown, en Pennsylvanie. Les démocrates dominent généralement ici, mais ce jour-là, de nombreuses voitures klaxonnent et les piétons lèvent sporadiquement le pouce lorsqu’ils passent devant la tribune Trump.

Dans un comté voisin, Karen Acuna Bertolo est parvenue à la même conclusion, quoique plus tôt que Lami : elle est devenue partisane de Trump en 2020.

Mère et propriétaire d’entreprise, elle affirme que son tournant s’est produit au milieu de fermetures prolongées d’écoles et de manifestations anti-police destructrices – elle a imputé les deux aux démocrates.

« C’est à ce moment-là que ça a changé pour moi. Je suis devenue républicaine », raconte cette femme d’origine nicaraguayenne, copropriétaire d’une entreprise de produits de réfrigération avec son mari près de Philadelphie.

Les démocrates latino-américains ont exprimé leur inquiétude et a exhorté leur parti à renforcer son jeu de terrain en Pennsylvanie, un Etat qui pourrait s’avérer décisif lors de l’élection présidentielle.

L’élection pourrait reposer sur une équation grossière : est-ce que davantage d’électeurs de couleur de la classe ouvrière se tourneront vers Trump que d’électeurs blancs ayant fait des études supérieures s’éloigneront de lui ?

Pour être clair, Trump ne devrait pas gagner la plupart des électeurs latinos : les sondages suggèrent qu’il pourrait continuer à gagner du terrain, et potentiellement même rivaliser avec le record républicain de George W. Bush, vieux de vingt ans. 44 pour cent des électeurs hispaniques.

Tout dépend de l’ampleur du changement, selon un responsable politique de longue date : auteur et expert des électeurs latinos.

« Est-ce un ou deux points ? C’est surmontable [for Democrats] », a déclaré Mike Madrid.

« Vous pouvez compenser cela par des défections républicaines au profit de Harris. S’il s’agit d’un changement de quatre ou cinq points et que [Trump] commence à atteindre 38, 39, 40 pour cent – ​​puis ça commence à devenir vraiment difficile. »

Un passant qui soutient Trump, au centre, bouge lors d’une conversation avec des représentants d’un groupe pro-Trump enregistrant les électeurs dans un quartier majoritairement latino d’Allentown, en Pennsylvanie. (Alex Panetta/CBC)

Pourquoi le logement est une question clé pour les électeurs latinos

Cette élection est terminée si Trump atteint 40 pour cent, déclare un républicain organisant les électeurs latino-américains en Pennsylvanie. Avec ce score, a-t-il déclaré, Trump gagne, selon l’organisateur Jimmy Zumba, agronome de formation.

Il s’exprime dans un buffet de style dominicain où les ragoûts qui coûtaient autrefois 8,40 dollars coûtent aujourd’hui, quelques années plus tard, 12,72 dollars. Donc malgré croissance des salaires étant sur une lancée et l’inflation étant en baisse et faible chômage Zumba dit que ce sur quoi les Républicains font campagne ici n’est pas un mystère.

« L’économie n°1, l’économie n°2, l’économie n°3 », dit-il lors d’un repas à la périphérie d’Allentown, une ville à 54 % latino.

Madrid partage cette évaluation du principal problème électoral. Il est cependant en profond désaccord avec la politique de Zumba.

Le chauffeur d’Uber Jorge Lami est montré la semaine dernière après avoir récupéré les formulaires d’inscription des électeurs des partisans de Trump à Allentown, en Pennsylvanie. (Alex Panetta/CBC)

Américain d’origine mexicaine de troisième génération qui a passé des décennies à élaborer des stratégies pour les Républicains, Madrid a quitté le parti, horrifié par son nouveau chef, et a cofondé le groupe anti-Trump. Projet Lincoln .

De son point de vue unique – autrefois adversaire des démocrates, et maintenant allié – le parti a commis une grave erreur, pendant des années, en maladroitant son message à l’intention du groupe ethnique à la croissance la plus rapide du pays.

Selon le Pew Research Center, le nombre de personnes d’origine latino-américaine éligibles pour voter aux élections présidentielles américaines est passé à 36,2 millions cette annéeen hausse de près de quatre millions par rapport à 2020.

Madrid a déclaré que les Latinos étaient traités trop longtemps, incorrectementcomme un groupe d’intérêt spécial axé sur l’immigration et la frontière, plutôt que sur qui ils sont.

Ils sont pour la plupart né aux États-Unis Par rapport à la moyenne américaine, dit-il, ils sont disproportionnés. jeune classe ouvrière, mobile ascendant, gravissant les échelons économiques et – cette partie est essentielle – optimiste sur le pays.

Les démocrates familiers avec l’histoire de leur propre parti pourraient entendre des similitudes avec les catholiques irlandais et italiens qui ont dirigé la coalition du New Deal de Franklin Roosevelt dans les années 1930 et 1940.

Alors, qu’est-ce qui compte pour les travailleurs en mobilité ascendante et dotés d’un âge moyen de 30 ? Le logement, dit Madrid. Le logement n’est pas seulement la porte d’entrée vers le rêve américain, mais aussi, note Madrid, la construction de logements est un employeur massif .

Alors pourquoi élevé taux d’intérêt et l’inflation, si durement touchées dans la période post-pandémique, a déclaré Madrid, affectant déjà les communautés en difficulté après le COVID.

« À moins d’avoir une politique de logement, vous ne parlez pas à la communauté », a-t-il déclaré.

Harris dit les bonnes choses : stratège

Ici, il crédite Kamala Harris, la candidate démocrate, de l’avoir félicitée plan de logement . Tandis qu’elle proposait 25 000 $ d’acompte L’aide financière aux nouveaux acheteurs de maison a été critiquée comme étant coûteuse ou inefficace, mais Madrid qualifie l’ensemble de son plan de message parfait.

« Elle a fait ça avec brio », a déclaré Madrid. Il est également encouragé par sa nouvelle position plus dure à la frontière, qu’elle enfin visité .

Il existe des signes visibles de soutien à Harris dans le centre palpitant de la communauté latine de Pennsylvanie.

Il n’y a presque pas d’affiches politiques sur la Septième rue d’Allentown, une artère très fréquentée regorgeant de boutiques familiales, de restaurants et de bureaux où les partisans de Trump inscrivent les électeurs ; les deux seuls sont pour Harris.

Une avocate qui a apposé une pancarte Harris a déclaré qu’elle avait personnellement enregistré cinq démocrates cette semaine. Après tout, le quartier est peut-être tendance à s’éloigner des démocrates, mais il a quand même voté massivement avec eux en 2020.

« Je vote pour Kamala. Mon mari et mes enfants aussi », a déclaré Nilsa Belizario, propriétaire d’une boutique de vaisselle fine d’occasion.

« Les gens disent qu’ils ne savent pas si elle est bonne ou mauvaise – parce qu’on ne lui a pas donné de chance. Trump a eu une chance – et nous savons maintenant qu’il est fou. »

Aleyda Garcia et son fils Brandon Rodriguez, vus lors d’un événement de campagne de Kamala Harris le mois dernier à Allentown, en Pennsylvanie, qui compte 54 % de population latino-américaine. (Hannah Beier/Reuters)

Un médecin à la retraite faisant ses courses dans le magasin a déclaré qu’il avait vécu sous un dictateur de droite, Rafael Trujillo de la République dominicaine, et qu’il voyait des parallèles dans la tentative de Trump de voler le pouvoir en 2020.

C’est un rappel de la diversité de ces communautés, un contraste avec les Cubains et les Vénézuéliens de Miami, qui ont fui les hommes forts de gauche de leur pays.

Mauricio Almonte, originaire de République dominicaine, considère Trump comme un aspirant dictateur. Il a une pancarte Kamala Harris dans sa vitrine. (Alex Panetta/CBC)

Les critiques de Trump le qualifient de dictateur en devenir

Dans un magasin voisin, Mauricio Almonte, originaire de République dominicaine, fait également la comparaison avec Trujillo, affirmant que son pays connaissait la tyrannie – et que l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021 lui a fait froid dans le dos.

« Nous n’avons pas besoin du retour de Trump », a déclaré Almonte, qui vit à Allentown depuis 23 ans.

« Il vient de prouver [on Jan. 6] ce à quoi je pensais : qu’il veut être le premier dictateur des États-Unis… Je pense que les États-Unis sont plus grands que cela. »

Les partisans de Harris reconnaissent un changement d’ambiance dans le quartier. Belizario estime que la zone est désormais divisée à parts égales – ce qui n’est pas idéal pour les démocrates, qui ont gagné les trois quarts des voix ici la dernière fois, ce qui était déjà en baisse par rapport à 2016.

Les Républicains se sont appuyés sur une petite base de soutien latino-américaine de longue date à travers le pays. Il existait même dans les années les plus difficiles face à Barack Obama, lorsque le soutien latino-américain aux Républicains atteignait son plus bas niveau. 27 pour cent .

Jorge Rodriguez fait partie de ces républicains de longue date. Portant une casquette de baseball de Porto Rico alors qu’il se rendait dans un centre de dépôt des bulletins de vote la semaine dernière à Stroudsburg, en Pennsylvanie, il a déclaré qu’il avait eu une allégeance politique toute sa vie.

Cet agent correctionnel à la retraite est conservateur sur une multitude de questions, notamment celle de la frontière. Sa femme est venue ici avec un visa d’étudiant en bonne et due forme, en provenance des Philippines, et il ne peut pas accepter l’idée que des personnes obtiennent l’asile après avoir traversé illégalement les États-Unis.

« On demande à beaucoup de Latinos s’ils sont d’accord avec cette situation d’ouverture des frontières. Ce n’est pas le cas », a déclaré Rodriguez, qui est né à Brooklyn et a toujours l’accent.

« Si votre premier acte en arrivant dans ce pays est de commettre un crime, ce n’est pas un groupe auquel je veux appartenir. Si vous approuvez cela, quelle est la prochaine étape ? Les crimes violents sont-ils acceptables ? »

L’avocate Maria Montero, vue ici à Easton, en Pennsylvanie, est une républicaine de longue date qui s’est présentée récemment à une primaire républicaine au Congrès. (Alex Panetta/CBC)

« Trump va gagner »

Une autre républicaine de longue date a déclaré qu’elle avait vu la tente du parti grandir. L’avocate Maria Montero a également identifié la pandémie comme un tournant, lorsque les Latinos ont été les plus durement touchés par des politiques qu’elle impute aux démocrates : fermetures d’entreprises, fermetures d’écoles et inflation.

« C’est à ce moment-là que je l’ai remarqué », a déclaré Montero dans un café colombien à Easton, en Pennsylvanie. Elle se souvient avoir grandi en admirant Ronald Reagan et en débattant constamment avec son grand-père, membre du syndicat des menuisiers, qui le détestait.

« Je n’aurais jamais cru, en un million d’années, que nous pourrions devenir le parti de la classe ouvrière. J’adore ça », a-t-elle déclaré avec un sourire.

De retour sur la Septième Rue, chez un notaire, Daniela Gonzalez a déclaré qu’elle avait soutenu Barack Obama et Joe Biden dans le passé, mais qu’elle avait pourtant voté pour Trump en 2016 – et qu’elle le ferait à nouveau. Il en sera de même pour beaucoup, peut-être la plupart, de ses clients, a-t-elle déclaré.

Elle cite l’économie. Non pas qu’elle soit émerveillée par Trump, qualifiant sa rhétorique de parfois rebutante.

« Mais nous avons besoin de quelqu’un comme ça », a-t-elle déclaré, ajoutant une prédiction.

« Trump va gagner. »