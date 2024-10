Les démocrates parient la ferme sur un candidat rétro participant à une course Snoozefest

Le sénateur Bob Casey (Démocrate-PA) s’exprime à l’Université Temple le 28 octobre à Philadelphie, en Pennsylvanie. (Photo de Win McNamee/Getty Images)

COBURN, PENNSYLVANIE—Tout dans la campagne de Bob Casey pour un quatrième mandat au Sénat américain ressemble à un retour à l’ère pré-Donald Trump, jusqu’à ce qu’elle soit fondamentalement ennuyeuse. La course met en vedette deux hommes blancs avec des noms extrêmement blancs dans un État à prédominance blanche qui s’affrontent sur The Issues. Casey est le fils d’une éducation jésuite d’un ancien gouverneur qui portait le même nom et un curriculum vitae comparable. Le challenger républicain de Casey, Dave McCormick, est un peu un méchant sorkinesque : un PDG de fonds spéculatifs obscènement riche, poursuivi par des accusations de « carpetbagging ».

Suivre Casey pendant la campagne électorale la semaine dernière, c’était comme entrer dans un univers alternatif, un sentiment qui s’est encore renforcé après que j’ai passé une soirée avec deux avatars de l’ère politique infusée par Trump : Robert F. Kennedy Jr. et le Dr Phil.

Debout sur une petite plate-forme flanquée de bottes de foin, de pancartes CASEY POUR LE SÉNAT et d’un Patton-esque Drapeau américain qui recouvrait presque entièrement un côté d’une grande grange rouge, le sénateur principal de Pennsylvanie a dressé une longue liste de réalisations. Et après avoir cité chacun d’entre eux, il a décrit comment et pourquoi son adversaire démantelerait ces acquis législatifs s’il parvenait à occuper le siège de Casey au Sénat lors du prochain Congrès, qui sera probablement aussi finement divisé que celui sortant.

Qu’en est-il du projet de loi sur les infrastructures qui était si crucial pour la communauté rurale, n’est-ce pas ? Mon adversaire veut abroger ce projet de loi. Il veut abroger tout le projet de loi sur les infrastructures. . . . Il y a un projet d’eau potable dans le canton de Haines. C’est environ 1,4 million [dollars]. En fait, c’est plus que ça. Je pense que c’est quelques millions — canton de Haines, 4,8 millions de dollars. C’est de là que vient l’argent, de la partie relative à l’eau potable de la loi sur les infrastructures. Mon adversaire, peut-être qu’ils n’ont pas besoin de cette eau potable dans une communauté du Connecticut où il vit, mais nous en avons besoin ici. . . . Rien que dans ce comté, juste dans le [American Rescue Plan]a obtenu dix-huit millions pour les écoles. Vous n’avez jamais vu un tel financement fédéral depuis cinquante ans, encore moins en un an. Pendant que je faisais tout ce travail, tu sais ce qu’il faisait ? Il dirigeait le plus grand fonds spéculatif au monde. Vous savez ce que faisait ce hedge fund ? Il investissait en Chine.

Chaque participant, moi y compris, a été accueilli par une poignée de main ferme et un « ravi de vous voir » de la part du sénateur. Il s’agit d’une tactique astucieuse et ancienne pour éviter de s’aliéner quelqu’un que vous avez peut-être déjà rencontré mais dont vous ne vous souvenez pas – un excellent exemple de politique de vente au détail classique.

Les personnes âgées politiquement actives se mêlaient aux jeunes parents de centre-gauche et à leurs bambins. Les participants ont tous apporté leur propre chaise pliante. Leurs voitures étaient bien rangées sur le terrain herbeux grâce au personnel qui organisait le stationnement. Je n’avais jamais vu autant de flanelle au même endroit.

Il est difficile de manquer des membres du personnel politique lors d’événements comme ceux-ci. Lors des rassemblements démocrates, ils portent généralement des variantes des mêmes pulls, gilets ou fermetures éclair bleu marine ; jeans trop délavés; et des chaussures qui indiquent une vie professionnelle sédentaire, comme les Cole Haan ZERØGRAND. (Lors des événements républicains, les membres du personnel ressemblent à Des clones de Trump ou comme s’ils venaient de faire une descente dans un entrepôt contenant La campagne automne/hiver 2014 de Tory Burch.)

Rien de ce que j’ai vu à l’arrêt de campagne de Casey n’avait l’impression que cela se déroulait en 2024. Il n’y avait aucun avertissements du fascisme, les méchants deviennent des héros, multiple assassinat tentatives, cosplay de lutte professionnelleou moments de choc. C’était calme et sans sensations fortes, un rappel de ce que la politique pouvait être et a été.

Mais une fois que j’ai commencé à parler aux participants, je suis revenu à la réalité. La première personne que j’ai rencontrée était Michael Petrunyak. Après avoir passé une vingtaine d’années en Allemagne en tant qu’officier de l’armée, m’a dit Petrunyak, il ne se contentait plus de rester un observateur apolitique.

Être apolitique pendant 27 ans a été assez dur, vous savez, parce que j’ai fait deux tournées en Irak. Donc, prendre ma retraite me rend mal à l’aise à l’idée de m’impliquer en politique. Je suis vraiment mal à l’aise avec ça. Mais certaines choses qui me motivent, vous savez, à propos des Anciens Combattants, et une chose qui me dérange vraiment beaucoup, c’est la suppression de tout type de votes à l’étranger. Parce que pendant la majeure partie de ma carrière, j’ai voté à distance.

Petrunyak a également contesté l’adversaire de Casey, dénonçant spécifiquement le « comportement malhonnête » de McCormick sur refusant de soutenir une aide militaire à l’Ukraine, une position qui pourrait avoir de graves implications économiques en Pennsylvanie.

« Les relations avec l’OTAN et la guerre russo-ukrainienne sont vulnérables », a déclaré Petrunyak. « Quand on considère le rôle que joue le Commonwealth dans la guerre russo-ukrainienne, [155mm rounds] sont fabriqués à Scranton, en Pennsylvanie. C’est donc énorme. Donc tout l’argent dépensé pour cette guerre va en réalité – la majorité, environ 90 pour cent et plus – va aux États-Unis. Il s’agit donc vraiment d’amorcer la pompe ici. Réduire ce financement nuirait au Commonwealth.

« Vous n’avez pas d’excuse parce que vous avez servi, d’accord », a ajouté Petrunyak. McCormick est un diplômé de West Point qui a servi pendant la guerre du Golfe.

Petrunyak incarne l’un des groupes démographiques les plus prisés par les démocrates cette année, y compris la candidate à la présidentielle Kamala Harris : il est instruit, a des principes et probablement, dans une période moins difficile, un républicain. Il vit également dans un comté remporté par Joe Biden en 2020 par seulement 3 683 voix. Il est entièrement derrière Casey.

À l’opposé du spectre idéologique se trouvait Lisa Maras, une « gauchiste » autoproclamée et ancienne électrice d’un tiers parti. Elle m’a expliqué comment les circonstances modernes ont éliminé le luxe de voter uniquement sur des idéaux.

« Je ne suis démocrate que depuis quelques années », a-t-elle déclaré. « Je suis un électeur pour celui qui a le plus de sens pour le bien commun. »

« Je suis fondamentalement satisfait du travail qu’il a accompli et je n’aime pas la direction que prennent les républicains », a ajouté Maras à propos de Casey. « Pour être très honnête, c’est la folie du . . . Le parti républicain est repris par MAGA, ce qui rend tout ce qui est républicain est impossible pour moi. Le républicanisme n’a pas toujours été pour moi une impossibilité. MAGA Républicain l’est. Elle a ensuite offert une perspective remarquablement conservatrice : « Protéger ce que nous avons est, pour moi, mon plus grand désir que Bob Casey soit là où il est. »

J’ai demandé à Maras d’imaginer un retour au début de la campagne. Qu’aurait pu faire McCormick différemment, le cas échéant, pour gagner son vote ?

Le républicanisme MAGA n’est pas conservateur. C’est radical, c’est fou, c’est antidémocratique et c’est – très honnêtement – ​​fasciste. Cela ne me dérange pas d’utiliser ce mot. Je ne pense pas que ce soit une hyperbole. Je pense que c’est un descripteur. Donc, [I’m] je n’accepte rien de tout cela. Je pense qu’il y a tout simplement trop de courbettes dans le parti républicain aujourd’hui, qu’il faut s’incliner devant Trump, et il a dû s’incliner devant les grands mensonges – comme, non, une élection a été perdue. Et si vous devez dire qu’une élection a été gagnée alors qu’elle ne l’a pas été, alors vous perdez toute votre intégrité. Je pense donc que c’est cette perte totale d’intégrité qui. . . fait [McCormick] une impossibilité.

Maras a le profil d’un électorat que les démocrates nationaux n’ont pas essayé de courtiser au cours de ce cycle, mais gagner le soutien de personnes comme elle reste essentiel pour tout réel espoir de succès. Abandonner les électeurs d’extrême gauche à des excentriques comme Jill Stein ou Robert F. Kennedy Jr. – ce dernier ayant finalement apporté une toute une nouvelle cohorte au mouvement MAGA – est un moyen infaillible de perdre une élection gagnable.

Le fait que des électeurs comme Maras et Patrunyak se rendent aux événements de la campagne de Casey est un bon signe pour sa campagne. Si cela se vérifie à grande échelle, il ne devrait pas y avoir trop de divisions de tickets en Pennsylvanie – leurs justifications pour voter contre McCormick, après tout, étaient en réalité des justifications pour voter contre Donald Trump.

Casey semblait cependant étonnamment réticent à parler de problèmes à plus grande échelle. Après l’événement, je lui ai demandé s’il était d’accord avec l’ancien président des Joint Chiefs, Mark Milley, selon lequel Donald Trump était «fasciste jusqu’à la moelle.» Casey a fait de l’obstruction, me frappant avec The Issues jusqu’à ce que j’appuie à nouveau. Il a finalement affirmé qu’il n’avait pas vu les commentaires de Milley, ce que j’ai trouvé très difficile à croire.

Un événement Casey n’est pas une fête des cris. Les gens ne sont pas accusés pour un homme comme ils le font parfois pour d’autres politiciens. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il manque de soutien : il jouit d’un haut degré de confiance. Ses partisans ont une bonne connaissance de ce qu’il a accompli au cours des 18 dernières années et estiment que cela leur donne une base pour faire confiance à ce qu’il propose pour les six prochaines années : des résultats législatifs, un vote démocrate fiable et une victoire électorale. accord bipartisan occasionnel.

Si le sondages Il faut le croire, la course de Casey est l’un des champs de bataille du Sénat les plus disputés, et le résultat aidera à déterminer l’équilibre de la chambre lors du prochain Congrès. Il parie gros sur la conviction qu’une campagne classique – avec des fondamentaux politiques solides, comme une politique de détail – est la voie vers la victoire, et que tous les candidats n’ont pas besoin de se faire l’écho du haut de la liste. Son style ne rebute personne, mais nous saurons si cela suffira à lui permettre de franchir la ligne d’arrivée dans environ une semaine.

Au cours de mes voyages à travers la Pennsylvanie, j’ai remarqué que les prix de l’essence étaient constamment et particulièrement élevés. Peu importe où je m’arrêtais, le coût d’un gallon semblait plus élevé que celui des pompes manifestement majorées près de chez moi à Washington, DC.

AAA indice du prix du gaz a confirmé cette impression : j’ai été choqué d’apprendre que les prix en Pennsylvanie sont extrêmement élevés pour la région. Le coût moyen par gallon de l’État Keystone, soit environ 3,35 dollars, est le prix le plus élevé de l’Union à l’est de l’Utah. Vous pouvez faire le plein à moindre coût à New York et dans le Maryland, et bien moins cher en Virginie occidentale, au New Jersey et dans l’Ohio. (Il y a une différence totale de 40 cents dans les prix moyens entre la Pennsylvanie et l’Ohio. Pour le coût du remplissage du réservoir de 13 gallons de votre Toyota Corolla dans le premier cas, vous pourriez faire le plein et couvrir la majeure partie du coût d’un crunchwrap suprême. dans ce dernier cas.) Les prix en Pennsylvanie sont également près d’un quart supérieurs à la moyenne nationale d’environ 3,13 dollars.

Quant à savoir pourquoi les prix sont élevés, cela pourrait être dû à une confluence de plusieurs facteurs. À 58,7 cents le gallon, celui de Pennsylvanie taxes sur l’essence sont plus élevés que ceux des États voisins. Le taux de la taxe sur l’essence est inférieur à celui de l’Illinois, mais les prix globaux restent plus élevés. D’autres facteurs pourraient inclure l’essence mélangée pour l’été, selon Jana Tidwell de l’AAA Mid-Atlantic.

Les prix du gaz peuvent souvent être un indicateur important des résultats politiques. Selon S&P mondial:

Même s’il peut être difficile de cerner l’importance d’une question donnée au cours d’une année électorale, « nous avons des preuves très solides que les prix de l’essence vont jouer un rôle », a déclaré Jon Krosnick, directeur du groupe de recherche en psychologie politique à l’Université de Stanford. dit. Krosnick, aux côtés de Laurel Harbridge et Jeffrey Wooldridge, a co-écrit une étude de 2016 intitulée « Approbation présidentielle et prix du gaz », qui suit l’impact direct des prix de l’essence sur la cote de popularité d’un président. L’étude a examiné les données de janvier 1976 à juillet 2007, en filtrant d’autres facteurs économiques et des événements d’actualité importants, et a révélé qu’une augmentation de 10 cents des prix de l’essence était corrélée à une diminution de 0,60 % de l’approbation présidentielle.

Un prix moyen élevé de l’essence en Pennsylvanie pourrait affecter l’esprit des électeurs à mesure que nous nous rapprochons du jour du scrutin. Même si les prix du gaz en Pennsylvanie sont en baisse par rapport à il y a un anils sont légèrement plus élevés qu’ils ne l’étaient le mois dernier.

Mais il existe de nombreuses autres inquiétudes et facteurs inconnus, par exemple si les Pennsylvaniens tiennent Harris pour responsable des prix du gaz ou si l’importante population portoricaine de l’État le fera. punir son adversaire pour les plaisanteries méchantes d’un comique d’insultes à propos de l’île lors du rassemblement de Trump dimanche. Comment tout cela se déroule est une autre question à laquelle nous ne pourrons pas répondre avant au moins une semaine de plus.

Correction (18 h 45 HAE le 29 octobre 2024) : Une version antérieure de cet article indiquait à tort que le sénateur Bob Casey briguait un troisième mandat au Sénat ; il cherche son quatrième.