Les démocrates paniquent sans raison, selon les sondeurs – la course aux États-Unis est serrée

Moins de quinze jours avant le jour du scrutin, Kamala Harris et Donald Trump sont engagés dans une course très serrée à l’élection présidentielle américaine, suscitant le pessimisme des démocrates et la confiance des républicains – même si les sondages suggèrent que les deux candidats ont des chances presque égales d’accéder aux élections blanches. Maison.

La moyenne des sondages sur 10 jours du Guardian montre que Harris, la candidate démocrate et vice-présidente américaine, conserve l’avantage d’un point sur son rival républicain qu’elle avait une semaine plus tôt, de 47 % à 46 %.

Les enquêtes menées dans les sept États du champ de bataille sont tout aussi bouleversantes et fournissent peu d’indices évidents quant à savoir qui atteindra le seuil des 270 voix électorales indispensables à la victoire.

Selon les moyennes des sondages, Harris mène d’un seul point dans le Michigan et de moins de 1 % en Pennsylvanie, en Géorgie, au Wisconsin et au Nevada. Trump a deux points d’avance en Caroline du Nord et un point en Arizona.

Pris au pied de la lettre, ces chiffres ne sont pas un désastre pour Harris et ne représentent guère un triomphe pour Trump. S’ils obtiennent le résultat du 5 novembre, Harris remportera la majorité des voix au collège électoral.

Mais on ne s’en rendrait jamais compte compte tenu des humeurs très différentes qui règnent dans les deux camps.

Au milieu des avertissements de plus en plus apocalyptiques de Harris selon lesquels Trump représente le fascisme et la dictature en devenir, ses partisans démocrates ont émis un air de panique ces derniers jours.

« Un nombre croissant de hauts démocrates nous disent en privé qu’ils sentir La vice-présidente Kamala Harris perdra – même si les sondages montrent un tirage au sort se terminera dans 11 jours », ont écrit Mike Allen et Jim VandeHei dans Axios vendredi.

« Nos conversations privées avec des démocrates à l’intérieur et à l’extérieur de sa campagne révèlent une grande inquiétude quant au peu de choses qu’elle fait, dit – ou essaie – qui semble faire bouger les choses. Les démocrates commencent déjà à pointer du doigt qui serait le plus responsable d’une défaite de Harris – le président Biden pour avoir traîné les pieds, ou Harris elle-même. ‘Descente?’ » a envoyé un SMS à un haut responsable démocrate.

La campagne Trump, quant à elle, semble « incroyablement confiante », parlant de manière « détaillée » des publications de la Maison Blanche et des programmes politiques pour l’année prochaine.

Ce qui les renforce est la preuve que le niveau de soutien de l’ancien président ne semble pas affecté par sa rhétorique de campagne inquiétante dans laquelle il a menacé d’emprisonner ses opposants, ni par ce qui aurait dû être préjudiciable révélations de son ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, John Kelly, selon lequel il a répété à plusieurs reprises a fait l’éloge d’Hitler lorsqu’il était dans le Bureau Ovale.

Pourtant, ces humeurs contradictoires ne sont pas justifiées par les chiffres, affirment certains sondeurs.

Alors que de nouveaux sondages montrent que Trump réduit l’écart avec Harris et même en avance dans certains casles partisans de Harris ont encore des raisons d’être raisonnablement joyeux.

Le dernières données de l’organisme de sondage FiveThirtyEight a montré que la récente poussée de Trump – où ses chances de victoire ont dépassé celles de Harris – pourrait avoir atteint son apogée. Les dernières cotes du site en faveur d’une victoire de Trump, basées sur une collection de données à l’échelle nationale et étatique, était en panne de 53% le 21 octobre à 51% contre 49% pour Harris au soir du 24 octobre. Une prévision de l’Economist montre également une baisse des chances de Trump, passant d’un pic de 56 % mercredi à 53 % le lendemain.

L’expert en sondages de CNN, Harry Enten, a mis sans détour l’écart entre la perception et la réalité. segment en milieu de semaine sur le réseau.

« Kamala Harris, basée sur… les données d’un sondage… a une voie très claire à ce stade particulier, uniquement basée sur [battleground] États, à 270 voix électorales », a-t-il déclaré. « En fin de compte, je ne comprends pas la panique démocrate en ce moment, car la voie est claire. »

La clé de cette panique réside peut-être dans les facteurs de motivation des partisans de Harris, parmi lesquels la perspective d’une seconde présidence Trump suscite l’inquiétude.

Selon les données citées par Enten, environ 52 % des électeurs de Harris ont déclaré qu’ils seraient en colère si Trump gagnait, tandis que seulement 42 % des partisans du candidat républicain ont déclaré qu’ils ressentiraient la même chose en cas de victoire de Harris.

« Je pense que les démocrates ont l’impression qu’il y a beaucoup plus d’enjeux dans cette élection, et c’est pourquoi ils paniquent », a déclaré Enten.

UN sondage réalisé par Morning Consult de plus de 4 500 électeurs des sept États charnières tendaient à soutenir cette conclusion.

Même si cela concorde avec d’autres enquêtes selon lesquelles les deux candidats étaient au coude à coude, cela montre que les électeurs pro-Harris dans tous les États sont plus fermement opposés à Trump que les partisans de l’ancien président ne le sont contre elle.

Signe que la caractérisation de Trump par Harris comme étant « dérangé et instable » peut trouver un écho, le sondage a montré que 49 % des électeurs de l’État du champ de bataille pensaient que la candidate républicaine était « dangereuse » – contre 34 % qui disaient la même chose à son sujet. Harris a également largement devancé Trump dans les catégories « trop vieux », « mentalement apte », « honnête » et « se soucie de quelqu’un comme moi ».

Trump, qui a 78 ans, a été jugé « trop vieux » par plus de la moitié des électeurs, 51 %, contre seulement 5 % qui ont dit la même chose de Harris. La vice-présidente, qui a fêté ses 60 ans cette semaine, a été élevée au sommet de la liste démocrate suite à des inquiétudes concernant l’âge avancé et l’acuité mentale de Joe Biden, ce qui a incité le président à se retirer de sa candidature en juillet.