CHICAGO — Un Parti démocrate rafraîchi se présente à nouveau à une nation divisée cette semaine, après avoir été transformé par l’argent, l’élan, le soulagement et même la joie qui ont suivi l’élection du vice-président Kamala Harris « se hisser au sommet de son palmarès.

Le coup de fouet du mois dernier culmine avec un congrès qui débute lundi à Chicago. Ce rassemblement de quatre jours, qui rassemble des milliers de militants et de dirigeants de partis de tout le pays, a surtout pour but de célébrer et de renforcer Harris en tant que président. Joe Biden remplacement et renforcer sa campagne pour vaincre les républicains Donald Trump en novembre.

Sous la surface, de véritables questions se posent quant à la profondeur du nouveau soutien dont bénéficie Harris, à l’ampleur de sa coalition et à la force de son mouvement. Il n’y a pas encore un mois, les démocrates étaient profondément divisés sur la politique étrangère et la stratégie politique. et Biden lui-mêmequi était tenir le coup après son débat désastreux en suggérant qu’il avait plus de chances que n’importe quel démocrate – y compris Harris – de battre Trump.

Loin de la formalité que sont devenues de nombreuses conventions de partis politiques modernes, l’événement de cette semaine offrira à de nombreux Américains un premier aperçu approfondi de Harris et de son nouveau colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz. La manière dont les démocrates présenteront Harris et Walz sera cruciale, en particulier alors que Trump a lancé une semaine d’efforts pour réduire leur message.

Une distraction potentielle sera des milliers de manifestants progressistes Les partisans de Biden et Harris devraient se rendre à Chicago pour dénoncer le soutien de l’administration Biden-Harris à la guerre d’Israël contre le Hamas à Gaza. Les alliés de Harris espèrent que les manifestants pro-palestiniens ne feront pas de l’ombre au programme officiel, qui met en vedette une brochette de stars démocrates actuelles et anciennes.

« Les démocrates se dirigent vers cette convention enthousiastes, excités et unis », a déclaré l’une de ces stars, le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro, qui était finaliste « Il est extrêmement important que nous poursuivions l’affaire contre Donald Trump et le chaos qu’il provoquerait – et que nous laissions cette convention encore plus unie, encore plus enthousiaste, encore plus enthousiaste pour les 75 derniers jours de cette campagne. »

Shapiro a déclaré qu’il accueillait favorablement les manifestants pendant la convention, « à condition que la manifestation soit pacifique et qu’elle respecte les règles de la communauté ».

Une partie de la présentation de Harris et Walz consistera d’abord à offrir une sortie gracieuse au président sortant de 81 ans, qui est prévu pour prononcer le discours d’ouverture Lundi.

Le Parti démocrate aurait probablement été dans une situation bien pire si Biden avait continué à s’accrocher à la nomination. des inquiétudes croissantes concernant son acuité mentale et physique après avoir eu du mal à terminer des phrases lors du débat.

En décidant de se retirer et de soutenir Harris, le président de 81 ans recevra plutôt un accueil de héros lors de son dernier passage sous les projecteurs, 52 ans après avoir été élu au Sénat du Delaware.

Biden prévoit de soutenir longuement Harris et de critiquer vivement Trump avant de quitter Chicago et de laisser la place au programme pour se concentrer sur le vice-président qu’il a choisi il y a quatre ans.

Trump a tenté d’attiser les tensions autour du départ de Biden. Il a qualifié le discours de Biden lundi de « vallée de la mort de la convention », suggérant que le président obtiendrait des audiences inférieures à celles des autres intervenants. Et comme il le fait depuis des semaines maintenant, Trump a décrit la convention elle-même comme « truquée » car c’est Biden, et non Harris, qui a remporté 14 millions de votes aux primaires et a rassemblé des délégués État par État.

« Elle n’a obtenu aucun vote », a déclaré Trump.

La convention s’appuiera sur la Le potentiel du parti à marquer l’histoireHarris ambitionne de devenir la première femme, la première femme noire et la première personne d’origine sud-asiatique à accéder au Bureau ovale.

« Je n’étais pas sûre de voir ce moment particulier de mon vivant, de voir une femme noire qui est maintenant sur le point de devenir notre prochaine présidente », a déclaré la lieutenante-gouverneure de l’Illinois Juliana Stratton, l’une des femmes noires élues les plus haut placées du pays.

Stratton a rappelé la défaite d’Hillary Clinton face à Trump il y a huit ans, une défaite au cours de laquelle elle avait perdu des champs de bataille clés alors même qu’elle était en tête du vote populaire national.

« Je me souviens qu’en 2016, nous avons touché le plafond de verre et que la réaction des républicains a été de commencer à détruire les droits qui nous y avaient conduits », a déclaré Stratton. « C’est une nouvelle chance. »

Harris compte profiter de la convention pour s’attribuer une part du mérite de ce qu’elle et Biden ont accompli tout en essayant de montrer qu’elle reconnaît que les électeurs veulent plus. En route vers Chicago, elle a dévoilé les premières lignes de son programme politique L’accent a été mis sur la lutte contre l’inflation et sur les coûts de l’alimentation, du logement et de la garde d’enfants.

Les démocrates resteront L’accès à l’avortement au premier plan pour les électeurs, qui parient que cette question les propulsera vers le succès, comme cela a été le cas dans d’autres élections clés depuis que la Cour suprême a annulé l’arrêt Roe v. Wade il y a deux ans.

Tous les présidents démocrates et premières dames encore en vie seront présents cette semaine, à l’exception de Jimmy Carter, malade, ainsi qu’une longue liste de responsables et d’activistes fédéraux, étatiques et locaux.

Cela devrait contraster avec la convention républicaine du mois dernier à Milwaukee, où l’ancien président George W. Bush et l’ancien vice-président Mike Pence, parmi d’autres républicains bien connus, sont restés à l’écart de l’événement en raison de l’antipathie de Trump à leur égard.

L’ancien représentant Adam Kinzinger, un républicain qui a enquêté sur les actions de Trump autour de l’insurrection du Capitole du 6 janvier et qui a soutenu Harris, devrait s’exprimer cette semaine.

Alors qu’il reste quelques jours avant le début du vote anticipé dans certaines régions en septembre, les sondages récents montrent une course serrée à l’échelle nationale et dans des États clés comme la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Et les sondages montrent que Trump a toujours l’avantage sur la façon dont les Américains perçoivent les deux candidats sur des questions essentielles comme l’économie et l’immigration.

Terry McAuliffe, ancien gouverneur de Virginie et militant de longue date qui assistera à sa 13e convention démocrate cette semaine, a averti que l’euphorie ressentie par les démocrates à propos de l’ascension de Harris pourrait occulter le véritable état de la campagne.

Il a souligné que la convention républicaine de Milwaukee avait été un véritable couronnement de Trump, les démocrates étant rongés par l’anxiété et l’incertitude. Aujourd’hui, c’est Trump qui semble être sous le choc, alors qu’il cherche le bon message pour stopper l’ascension de Harris.

La leçon, a déclaré McAuliffe, est de ne jamais supposer qu’une campagne est réglée et de toujours se rappeler que le résultat repose sur l’obtention de 270 votes du Collège électoral en remportant les bons États clés.

L’ancien président ne cède pas cette semaine aux démocrates. Il se rendra chaque jour dans un État clé différent, en commençant par la Pennsylvanie, suivie du Michigan, de la Caroline du Nord, de l’Arizona et du Nevada d’ici la fin de la semaine.

L’équipe de campagne de Trump a également dépêché des personnalités de premier plan à Chicago pour animer des conférences de presse quotidiennes. Parmi elles figurent le sénateur de Floride Rick Scott, le sénateur du Wisconsin Ron Johnson et le représentant de Floride Byron Donalds.

« Nous avons quatre jours pour faire savoir au pays qu’il va devoir s’intéresser à Kamala Harris et à Tim Walz. Nous allons examiner leur programme, ce qu’ils représentent, qui nous sommes », a déclaré McAuliffe. « Ce sera une élection serrée. C’est exactement la situation actuelle de notre pays. »

Quoi qu’il arrive cette semaine, les deux camps observeront avec impatience Harris écrire un nouveau chapitre dans ce qui a déjà été une campagne sans précédent.

___

Barrow a réalisé ce reportage depuis Atlanta. Michelle L. Price, journaliste à l’AP à New York, a contribué à ce reportage.