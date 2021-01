Le révérend Jesse L. Jackson Sr. et David Daley

C’est un jeu d’enfant pour les Géorgiens des quartiers blancs de voter après le travail. La ligne moyenne après 19 heures ne prend que six minutes dans les circonscriptions à 90% de blanc. C’est un travail beaucoup plus long dans les bureaux de vote qui sont à 90% non blancs. L’attente moyenne après 19 heures? Cinquante et une minutes.

Dans les États de vote par correspondance comme Washington et l’Oregon, les électeurs peuvent facilement déposer leurs bulletins de vote dans l’une des milliers de boîtes de dépôt bien situées. Au Texas, les autorités ont autorisé une boîte par comté (certains de la taille de petits États), et maintenant certains législateurs ont proposé de les éliminer tous ensemble.

Des fonctionnaires de Ridgeland, Mississippi, une banlieue majoritairement blanche de Jackson, ont discrètement réintégré les bureaux de vote cet été. Plus de 2 500 résidents en grande partie noirs et hispaniques qui avaient longtemps voté au centre de loisirs local ont été transférés, la plupart sans notification, dans un quartier situé à environ 10 minutes. Un peu moins de 2500 électeurs, presque entièrement blancs, ont voté au centre de loisirs, somptueux avec plusieurs centaines de places de parking et huit à 10 machines à voter. Le nouveau quartier en grande partie noir, quant à lui, a desservi quelque 3 700 électeurs, avec seulement 25 places de stationnement et cinq machines.

Les démocrates doivent agir rapidement sur le vote

En 2019, pendant ce temps, près de 60 millions d’Américains vivaient dans des États si convaincus que l’une ou les deux chambres de leur législature d’État étaient contrôlées par des républicains après les élections de 2018, même si les candidats démocrates avaient remporté plus de votes dans tout l’État.Au Michigan, un gerrymandered La législature a annulé une initiative à l’échelle de l’État et a adopté une disposition de gestion des urgences qui a conduit à la crise de l’eau de Flint, à une épidémie de légionnaire et aux enfants atteints de saturnisme.

L’assemblée législative de Floride a éviscéré un amendement constitutionnel de 2018 qui a rétabli le droit de vote à 1,4 million de citoyens qui ont purgé leur peine et purgé une peine pour crime. Près des deux tiers des Floridiens ont voté pour dérouler ce cruel vestige du sud de Jim Crow. Le législateur a répondu avec un autre outil de répression raciste: une taxe de vote, exigeant le paiement de toutes les amendes et frais associés à une peine. Seuls 31 000 de ces 1,4 million de personnes ont regagné la franchise. En novembre, le président de l’époque, Donald Trump, a porté l’État par 370 000 voix.

Les foules violentes qui ont envahi le Capitole étaient un exemple particulièrement frappant et horrible de la mort des démocraties. Pourtant, chaque jour, si vous regardez, il y a eu des exemples plus calmes mais toujours inacceptables comme ceux-ci. Lorsque les fonctionnaires truquent les règles, suppriment les votes par des moyens racistes et permettent un accès très inégal aux urnes, la démocratie pourrit de l’intérieur.

Protégez l’Amérique:Joe Biden a besoin d’un tsar de la démocratie pour lancer des changements vitaux dans les élections et l’éducation

Il est temps d’agir. Les droits de vote sont des droits civils. Il est essentiel que la nouvelle majorité démocrate à Washington agisse rapidement pour garantir que le droit sacré de vote est protégé pour nous tous. La bonne nouvelle est que les démocrates semblent avoir compris le message. Le «For The People Act», le premier projet de loi présenté dans ce nouveau Congrès, offre des protections précieuses et radicales qui contribueraient grandement à mettre fin à toutes ces inégalités et à garantir que toutes les voix soient entendues de manière égale.

Mettre fin aux purges, protéger le vote anticipé

Cela interdirait le gerrymandering partisan et exigerait que des commissions indépendantes dessinent nos districts du Congrès, et non des politiciens intéressés. La privation des droits de Felon prendrait fin, partout, renforçant les communautés, redonnant une voix civique à des millions de personnes et offrant une seconde chance à HR 1 aux citoyens de retour. Chaque État devrait offrir deux semaines de vote anticipé et répartir équitablement les sites de vote anticipé dans tous les quartiers. Cela empêcherait les législatures des États d’éliminer les moments précis où les électeurs noirs ont tendance à voter tôt, comme la Caroline du Nord et d’autres États ont tenté de le faire.

Depuis que la Cour suprême a vidé les dispositions relatives au précontrôle de la loi sur les droits de vote, les États ont également utilisé des purges injustes et peu fiables des listes de vote qui ont éliminé 32 millions de personnes des listes entre 2014 et 2018, de manière disproportionnée des électeurs de couleur et avec des noms de famille latinos et asiatiques. Le For The People Act empêcherait que cela se reproduise.

Un autre monde:Les mains afro-américaines qui ont choisi les sénateurs en Géorgie ont mis du temps à venir

Tout aussi important, tout en se protégeant contre les mauvaises choses, cette législation rendrait activement le vote plus facile et plus sûr – garantissant l’inscription automatique des électeurs, l’inscription le jour même et l’inscription en ligne pour tous les Américains.

Le combat est le même depuis que la brutalité à Selma a aidé à gagner la loi sur les droits de vote de 1965: notre démocratie n’est égale que lorsque tous les Américains ont le même accès au scrutin. Le siège du Capitole nous rappelle, une fois de plus, que ces batailles sont à peine reléguées au passé, et que la décadence a commencé avant la présidence de Trump et ne disparaîtra pas maintenant qu’elle est clémente.

Les électeurs noirs en Géorgie ont aidé les démocrates à regagner le Sénat américain. Il est maintenant temps d’utiliser ce pouvoir que nous avons gagné, ensemble, pour garantir le droit de vote pour nous tous.

Le révérend Jesse Louis Jackson Sr. (@RevJJackson) est le fondateur et président de la Rainbow PUSH Coalition. David Daley (@ davedaley3) est l’auteur de «Unrigged: comment les Américains se battent pour sauver la démocratie» et «Ratf ** ked: pourquoi votre vote ne compte pas».