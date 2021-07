Les DÉMOCRATES ont « peur » de la possibilité que Donald Trump puisse se présenter pour devenir le prochain président de la Chambre, Le représentant Matt Gaetz a affirmé.

Gaetz a fait ces remarques quelques jours seulement après que le démocrate de Pennsylvanie Brendan Boyle a présenté un nouveau projet de loi appelé MEMBERS Act qui, s’il était adopté, garantirait que seuls les membres élus de la Chambre pourraient assumer ce rôle.

Gaetz est photographié ci-dessus avec Trump. Il est un soutien indéfectible de l’ancien président Crédit : Facebook

Nancy Pelosi est l’actuelle présidente de la Chambre, mais un bouleversement du GOP à mi-parcours de 2022 pourrait l’évincer du rôle Crédit : AP

Le projet de loi vise à combler ce qui est essentiellement une lacune constitutionnelle.

La constitution n’exige actuellement pas que le président soit membre de la Chambre, ce qui signifie que quelqu’un qui n’est pas un législateur actuel du Congrès – comme Trump – pourrait être nommé à ce poste par le GOP s’il triomphe à mi-mandat de 2022.

Le projet de loi de Boyle, cependant, empêcherait Trump de prendre le marteau à moins qu’il ne remporte un siège au Congrès et rejoigne la Chambre.

« Le président de la Chambre des États-Unis est le deuxième dans la succession présidentielle des États-Unis », a déclaré Boyle dans un communiqué.

« Le fait que le nom de Donald Trump soit même lancé comme un orateur potentiel dans la maison du peuple, devrait servir de sonnette d’alarme que nos exigences actuelles doivent être modifiées au nom de la protection de notre nation et de notre démocratie. »

‘ILS ONT PEUR’

Réagissant au projet de loi sur Twitter dimanche soir, Gaetz a écrit « Ils ont peur ».

Tous les orateurs dans l’histoire des États-Unis ont été des membres titulaires de la Chambre.

Cependant, un législateur peut nommer qui il veut pour le rôle de chef de file de la chambre lors de l’appel nominal au début de chaque session du Congrès.

Et récemment, un certain nombre de législateurs et de commentateurs républicains ont suggéré que si Trump ne se présentait pas à nouveau à la présidence en 2024, il devrait alors envisager de devenir le président de la Chambre si les républicains reprenaient le contrôle de la chambre.

Gaetz a été un fervent partisan de l’idée – y compris même des appels à Trump pour qu’il devienne orateur dans ses courriels de collecte de fonds.

La théoricienne du complot Q-Anon devenue députée Marjorie Taylor Greene a en outre suggéré que Trump assume le rôle de président pour destituer le président Joe Biden.

Interrogé sur la proposition lors d’une interview avec l’animateur de radio d’extrême droite Wayne Allyn Root le mois dernier, Trump a qualifié l’idée de « si intéressante ».

« Oui, vous savez, c’est très intéressant », a ajouté Trump, affirmant que d’autres lui avaient suggéré de se présenter au Sénat. « Mais tu sais quoi, ton idée pourrait être meilleure. C’est très intéressant. »

‘ZÉRO DÉSIR’

Mais dans les semaines qui ont suivi, le porte-parole de Trump, Jason Miller, a déclaré que l’ancien président n’avait « aucune envie d’être président ».

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy réclamations Trump le soutient pour sa candidature inévitable à la présidence.

Pourtant, Boyle juge son projet de loi nécessaire, ajoutant dans sa déclaration : « Ce projet de loi établirait ce mandat dans un langage très clair et direct, et il servirait de contrôle contre ceux qui chercheraient à saper et à déroger à l’autorité et aux responsabilités du président Bureau. »

Alors que le président a toujours été un membre élu du Congrès, plusieurs non-membres ont déjà reçu des votes lors des élections des présidents.

Plus récemment, l’ancien représentant Anthony Brindisi, un démocrate de New York, a voté pour le président Joe Biden en 2019 en raison de son opposition à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Trump, quant à lui, a continué à vanter une autre offre de la Maison Blanche.

Interrogé par l’animatrice de Fox News Maria Bartiromo plus tôt ce mois-ci s’il se présenterait aux prochaines élections, Trump a déclaré: « Je connais absolument ma réponse, et nous allons très bien faire et les gens vont être très heureux. »

Le démocrate de Pennsylvanie Brendan Boyle a présenté un nouveau projet de loi appelé MEMBERS Act qui, s’il était adopté, empêcherait Trump d’assumer le rôle Crédit : Getty – Contributeur

Trump n’aurait « aucun désir » de devenir président de toute façon, selon des assistants Crédit : Getty Images – Getty