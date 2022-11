Les démocrates ont inauguré le shérif de Los Angeles. Maintenant, beaucoup veulent qu’il parte.

Questions du jour 1

Le 3 décembre 2018, le shérif Villanueva se trouvait dans une banlieue noire, en route pour sa cérémonie d’assermentation, sa femme, son fils et sa petite-fille à ses côtés. Dans la voiture se trouvait également Caren Carl Mandoyan, un adjoint licencié sous l’ancien shérif et avec qui M. Villanueva s’était récemment rapproché.

L’itinéraire comprenait un arrêt prévu : la gare d’East Los Angeles, le même endroit où il avait lancé sa campagne l’année précédente avec peu de fanfare. Lorsqu’il est sorti de la voiture cette fois, les députés l’ont accueilli avec empressement, lui demandant des photos. Beaucoup ont ensuite été vus lors de la cérémonie assis dans une section réservée à l’avant.

“Il me rappelle l’enfant qui a toujours été choisi en dernier pour l’équipe de baseball en grandissant”, a déclaré Bob Olmsted, un ancien administrateur supérieur qui a travaillé pour M. Villanueva. «Maintenant, il est le shérif, et il possède le stade de baseball, la batte et le gant, tout. Et il peut choisir qui il veut dans son équipe.

M. Olmsted faisait partie des personnes embauchées pour remplacer plus d’une douzaine d’administrateurs licenciés qui avaient travaillé pour le prédécesseur du shérif, Jim McDonnell. Optimiste à propos du shérif Villanueva, M. Olmsted l’a rapidement vu comme vindicatif et impressionnable et est parti au bout d’un an.

Il a rappelé comment lui et Ray Leyva, qui avait assumé le rôle de sous-shérif avant d’être licencié, se sont présentés pour leur première réunion officielle au domicile du shérif à La Habra. À leur grande surprise, l’ordre du jour comprenait des promotions de cadres pour des personnes qu’ils croyaient considérablement sous-qualifiées. « Il a dit : ‘Je leur dois parce qu’ils m’ont aidé à me faire élire’ », a déclaré M. Olmsted. “Ray et moi nous sommes regardés et nous nous sommes dit : ‘C’est ridicule.’ Et c’était le jour 1.