Les démocrates ont des options, mais pas encore de plan clair

Le Capitole américain se reflète dans une mare d’eau de pluie sur la colline du Capitole à Washington, DC, États-Unis, le lundi 23 mars 2020. Al Drago | Bloomberg | Getty Images

Un vote à venir au Congrès pour augmenter ou suspendre la limite d’emprunt fédérale est en train de devenir le dernier champ de mines politique pour les dirigeants démocrates, alors qu’ils font des heures supplémentaires pour élaborer des dépenses massives et des factures d’infrastructure dans les semaines à venir. Une suspension de deux ans du plafond de la dette qui a été adoptée en 2019 devrait expirer à la fin de ce mois, et les démocrates ne semblent pas encore avoir de stratégie en place pour élever la limite à de nouveaux sommets ou la suspendre à nouveau. « Nous examinons toutes les options », a récemment déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., à Bloomberg News, interrogée sur la stratégie des démocrates. Les républicains, quant à eux, semblent prêts à relancer les guerres de plafond de la dette qu’ils ont menées sous l’administration Obama après quatre ans de silence relatif sur les augmentations de la limite d’endettement adoptées sous le président du GOP, Donald Trump. Si un accord sur le relèvement de la limite d’endettement devient la proie de l’art de jouer et de la procrastination, les conséquences pourraient être désastreuses. Le non-renouvellement de la suspension actuelle de deux ans de la limite ou de passer une nouvelle limite plus élevée avant les vacances du Congrès en août pourrait constituer un risque pour la fragile reprise économique et avoir de graves répercussions pour les travailleurs et les entreprises. Alors que les États-Unis n’ont jamais fait défaut sur leur dette, l’histoire récente montre que s’en approcher de manière inconfortable peut créer le chaos. En 2011, le refus des républicains de la Chambre d’adopter une augmentation du plafond de la dette a conduit à une dégradation de la note de crédit souveraine américaine qui a bouleversé les marchés financiers. Pourtant, le calcul politique au Congrès sur les augmentations du plafond de la dette est extrêmement difficile, les membres des deux partis étant réticents à voter qui pourraient être considérés comme contribuant à l’énorme dette nationale. « Tout le monde sait qu’il doit être augmenté, à l’exception des fonctionnaires les plus démagogiques », a déclaré Tom Block, stratège politique de Fundstrat Global Advisors. Pourtant, « c’est l’un des votes les plus chargés politiquement de nombreux membres ». Pour les législateurs, le vote est souvent un équilibre délicat entre paraître fiscalement responsable lors des prochaines élections et éviter des bouleversements économiques universellement reconnus. Pour Pelosi, le risque, ce sont les élections générales de 2022. Elle doit non seulement rassembler suffisamment de voix pour adopter une suspension du plafond de la dette, mais également protéger sa majorité mince comme des rasoirs, car les démocrates de la Chambre dans les districts swing seront probablement confrontés à des défis intenses. Le parti du président perd généralement des sièges à la Chambre à mi-parcours. Pour les républicains, le risque, ce sont les primaires de 2022. Alors que le GOP s’empressera de marteler les dépenses des démocrates lors des élections générales, chaque républicain qui vote pour suspendre le plafond s’expose à une attaque de sa droite par un rival encore plus conservateur sur le plan fiscal.

CNBC Politique En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

En 2019, le Congrès a voté la suspension du plafond de la dette jusqu’en juillet 2021. Les votes de suspension de la limite de la dette sont généralement plus acceptables pour les membres du Congrès que les votes qui élèvent la limite à de nouveaux sommets, car les votes de suspension n’ont pas de numéro. Mais cette suspension de 2019 expire à la fin de ce mois, et après cela, à moins d’un nouveau vote, le département du Trésor ne sera pas en mesure de lever des liquidités supplémentaires en vendant des obligations. À moins que le plafond de la dette ne soit relevé, le Trésor devra commencer à puiser dans les comptes d’urgence pour payer la note du gouvernement. Et avec des dépenses sans précédent grâce à la relance de Covid-19, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a averti qu’elle pourrait ne pas être en mesure de maintenir cet élément vital d’urgence très longtemps avant d’atteindre la date très importante de « mort », lorsque le gouvernement déclencherait un défaut technique.

Inconnues connues

Le moment de cette date butoir, cependant, est une question de conjecture, car les économistes n’ont pas de mesures précises de la quantité d’argent dont dispose le Trésor et de ce qu’il distribue chaque jour pour payer les factures du pays. Bien que les États-Unis n’aient jamais fait défaut auparavant, les économistes voient ce résultat comme un scénario apocalyptique et une menace importante pour plusieurs secteurs de l’économie américaine. « Les États-Unis qui reviennent à George Washington n’ont jamais fait défaut sur leur dette. Cela créerait donc un précédent assez dangereux », a déclaré Michael Feroli, économiste en chef des États-Unis chez JPMorgan. Dans une situation extrême dans laquelle les législateurs ne peuvent pas parvenir à un accord après la date limite, les prêteurs du monde entier pourraient exiger des paiements d’intérêts plus élevés de l’Oncle Sam. Cela pourrait déclencher un effet domino forçant les taux d’intérêt dans l’ensemble de l’économie américaine – sur tout, des prêts hypothécaires et des prêts automobiles aux taux sur la dette des entreprises – à faire preuve de sympathie. Yellen et son personnel n’ont pas hésité à souligner l’urgence du vote de 2021 alors que les dépenses de l’ère pandémique se terminent. Elle a averti les sénateurs en juin que, compte tenu des dépenses historiques, le Trésor pourrait épuiser ses fonds d’urgence bien plus tôt que dans les années passées. « Il est possible que nous puissions atteindre ce point alors que le Congrès est absent en août », a-t-elle déclaré, se référant aux vacances d’été annuelles des législateurs. « Je pense qu’un défaut de paiement sur la dette nationale doit être considéré comme impensable. »

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, témoigne devant le sous-comité sénatorial des crédits sur les services financiers au sujet de la demande de budget du Trésor pour l’exercice 22 à Capitol Hill, à Washington, DC, le 23 juin 2021. Shawn Thew | Piscine | Reuters

« Je pense que cela précipiterait une crise financière : cela menacerait les emplois et l’épargne des Américains à un moment où nous nous remettons encore de la pandémie de Covid », a-t-elle ajouté. « Je plaiderais auprès du Congrès simplement pour protéger la pleine confiance et le crédit des États-Unis en agissant pour augmenter ou suspendre la limite de la dette dès que possible. » Le simple spectre d’un défaut du gouvernement peut avoir un impact important sur les marchés. En 2011, les républicains bloqués à la Chambre et la Maison Blanche d’Obama sont arrivés à quelques jours d’un défaut de paiement. Le S&P 500 a chuté pendant cinq jours consécutifs avant le week-end où les législateurs ont finalement conclu un accord. Cette liquidation a effacé 4% de l’indice du marché et a représenté sa pire semaine en plus de 12 mois. Pour la première fois dans l’histoire du pays, l’agence de notation Standard & Poor’s a abaissé la note du crédit américain de AAA à AA+. Un défaut « pourrait créer toutes sortes de chaos sur les marchés financiers », a déclaré Feroli. « Une partie de ce chaos est connaissable, mais ce sont les inconnues qui inquiètent beaucoup les gens au sujet du défaut technique. » L’économiste de JPMorgan a ajouté que les contrats commerciaux exigent souvent que les parties fournissent des garanties d’entités non défaillantes, ce qui à ce jour comprenait des obligations du Trésor. « Si les garanties du Trésor ne sont plus éligibles, cela coupera vraiment l’herbe sous le pied du système financier », a-t-il déclaré.

Péril politique éternel

Cependant, Feroli et d’autres ne s’inquiètent pas de la capacité de Washington à payer ce qu’il doit. Le risque réel est que les aspirations politiques pour le cycle électoral de 2022 empêchent Yellen de payer les factures du gouvernement à temps. Et c’est parce que très peu de politiciens, démocrates ou républicains, aiment être présentés comme endossant une dette fédérale en constante augmentation, même si les dépenses du gouvernement sont par ailleurs populaires. Les républicains, par exemple, ont historiquement fait pression pour des milliards de dollars pour l’armée et les industries agricoles qu’ils représentent. Les démocrates, quant à eux, cherchent actuellement à soutenir les familles, étendre les congés familiaux payés programmes et rendre le collège plus abordable. Pour compliquer les choses cette année, les membres du Congrès des deux partis sont impatients de trouver un compromis sur un accord sur les infrastructures de mille milliards de dollars, et les démocrates tentent d’équilibrer plusieurs intérêts concurrents au sein de leur caucus.

Un accord d’infrastructure réussi signifierait que les législateurs pourraient rentrer chez eux pour les vacances plus tard cette année et montrer à leurs électeurs combien de financement fédéral ils ont obtenu pour les routes, les ponts et le haut débit du district. Le plafond de la dette, en revanche, est à l’opposé : un vote sans aucun avantage tangible à montrer aux électeurs, mais beaucoup d’inconvénients lorsque leurs opposants les accuseront l’année prochaine de faire gonfler la dette nationale.

Trois options

Dans les semaines à venir, le président de la Chambre Pelosi sera confronté à trois options, chacune comportant des risques. La première option serait d’intégrer une augmentation du plafond de la dette dans le projet de loi de réconciliation massif que les démocrates prévoient d’adopter plus tard cette année. L’avantage de cette stratégie serait que le reste du contenu du projet de loi détournerait probablement l’attention des électeurs du vote impopulaire sur le plafond de la dette enfoui dans les milliers de pages de législation. Le risque, cependant, est que les négociations sur ce projet de loi réservé aux démocrates devraient s’étendre jusqu’en septembre, voire en octobre. Compte tenu des avertissements sévères de Yellen sur la capacité limitée du Trésor à puiser dans le financement d’urgence du gouvernement, lier le plafond de la dette au projet de loi de réconciliation pourrait équivaloir à jouer à la roulette avec la cote de crédit des États-Unis. La deuxième option serait de mettre en place un vote autonome pour suspendre ou augmenter le plafond de la dette. L’avantage de cette stratégie serait d’éviter de lier la limite d’emprunt à une facture de réconciliation délicate. Mais les votes autonomes pour relever le plafond de la dette sont profondément impopulaires auprès des membres de la base, et Pelosi serait probablement repoussée par son caucus si elle cherchait à programmer un tel vote.

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi (D-CA), se tient aux côtés des membres du Democratic Women’s Caucus (DWC) lors d’une conférence de presse sur l’économie des soins au Capitole des États-Unis à Washington, le 1er juillet 2021. Jonathan Ernst | Reuters