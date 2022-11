Les démocrates ont conservé le Sénat cette année, mais 2024 pourrait être plus difficile

NEW YORK (AP) – Les démocrates célébrant un effort réussi pour garder le contrôle du Sénat américain cette année seront bientôt confrontés à une campagne de 2024 qui pourrait s’avérer plus difficile.

Le parti entre dans le prochain cycle en défendant 23 sièges, dont deux détenus par des indépendants qui caucus avec des démocrates. C’est à comparer avec seulement 10 sièges que les républicains espèrent conserver dans leur colonne.

Ajoutant aux obstacles potentiels, certains concours de 2024 se déroulent dans des États qui sont devenus de plus en plus hostiles aux démocrates, notamment le Montana, l’Ohio et la Virginie-Occidentale. D’autres sièges détenus par les démocrates se trouvent dans certains des mêmes États très disputés qui étaient au centre des élections de mi-mandat de cette année, comme la Pennsylvanie, l’Arizona et le Nevada. Et tandis que les démocrates portaient chacune de ces races, ils l’ont fait à grands frais et avec des marges parfois étroites. Au Nevada, par exemple, la sénatrice sortante démocrate Catherine Cortez Masto a gagné par moins de 1 point de pourcentage, soit environ 9 000 voix.

Pour l’instant, les deux parties insistent sur le fait qu’elles se concentrent sur leur victoire lors du second tour du Sénat le 6 décembre en Géorgie. Mais les démocrates qui sont sur le bulletin de vote en 2024 savent qu’ils pourraient faire face à de violents vents contraires et étudient les résultats des élections de cette année, lorsque le parti a dépassé les attentes.

Pour la sénatrice du Nevada Jacky Rosen, une démocrate qui fait face à sa première campagne de réélection, cela signifie rester concentré sur les problèmes de table de cuisine et vanter des lois comme la loi sur les infrastructures et la législation sur la violence armée signée par le président Joe Biden.

“Nous savons que les courses sont toujours proches”, a déclaré Rosen dans une interview. “Nous ne tenons jamais rien pour acquis.”

La dynamique de la prochaine campagne sénatoriale pourrait être influencée par divers facteurs extérieurs, notamment l’élection présidentielle et l’attention qu’elle suscite. Biden, qui a eu 80 ans ce mois-ci, a déclaré que son “intention” était de se présenter aux élections et qu’il prendrait une décision finale au début de l’année prochaine. L’ancien président Donald Trump a déjà annoncé une troisième candidature à la Maison Blanche, et plusieurs autres républicains font la queue pour lancer des campagnes. Le candidat éventuel dans chaque parti pourrait avoir un impact profond sur les courses à la baisse, y compris celles pour le Sénat.

Mais peut-être que la plus grande question pour les démocrates du Sénat qui souhaitent être réélus sera de savoir qui les républicains désigneront comme leurs adversaires. Le GOP a perdu plusieurs élections au Sénat cette année, y compris celles en Arizona, en Pennsylvanie et au Nevada, après que les candidats soutenus par Trump aient eu du mal à collecter des fonds et à se connecter avec un éventail d’électeurs plus large et plus modéré lors des élections générales.

Au Nevada, le champ républicain pour défier Rosen n’a pas commencé à prendre forme mais devrait attirer plusieurs prétendants. Un nom qui retient l’attention est Sam Brown, un ancien capitaine de l’armée américaine qui a reçu un Purple Heart après avoir été grièvement blessé en Afghanistan. Brown s’est présenté au Sénat cette année et a relevé un défi de taille lors de la primaire républicaine avant de perdre contre Adam Laxalt, qui a perdu aux élections générales face à Cortez Masto.

Richard Hernandez, qui était le conseiller de campagne de Brown, a déclaré: “Il s’est engagé auprès de ses partisans à ne jamais cesser de se battre pour leurs problèmes, mais il n’a pris aucune décision quant à savoir si cela impliquerait une future candidature.”

Toujours dans le sud-ouest, la sénatrice d’Arizona Kyrsten Sinema, une démocrate centriste, sera réélue. La course, comme d’autres concours récents à l’échelle de l’État en Arizona, devrait être très compétitive. Mais Sinema devrait d’abord affronter un challenger principal bien financé après avoir irrité une grande partie de la base démocrate en bloquant ou en affaiblissant les priorités progressistes comme une augmentation du salaire minimum ou les grandes initiatives de dépenses sociales de Biden. Elle n’a pas dit si elle prévoyait de se présenter aux élections.

Le principal challenger potentiel le plus important de Sinema est le représentant américain Ruben Gallego, qui a une longue histoire de querelle avec Sinema. Gallego n’a pas annoncé ses plans pour 2024 mais n’a pas caché qu’il envisageait de défier Sinema. Il a même collecté des fonds dans la perspective de s’opposer à Sinema.

Un groupe de dépenses indépendant collecte également des fonds, affirmant qu’il soutiendra les organisations de base engagées à vaincre Sinema lors d’une primaire démocrate.

Les républicains espèrent qu’une primaire démocrate meurtrière pourrait leur donner une ouverture pour remporter le siège après avoir perdu les courses au Sénat en Arizona lors de trois élections consécutives.

Sinema fait partie d’un trio de démocrates modérés du Sénat qui ont parfois utilisé leur influence dans une chambre également divisée pour bloquer ou émousser certains des plans et des candidats de Biden. Ils seront également parmi les titulaires les plus vulnérables du parti en 2024.

Les deux autres sénateurs, Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Jon Tester du Montana, se présenteront en tant que démocrates dans des États que Trump a facilement portés en 2020.

Manchin a déjà attiré un challenger du GOP dans le représentant américain Alex Mooney, qui a déclaré une semaine après avoir été réélu qu’il visait une fonction plus élevée. Manchin n’a pas encore dit s’il se présenterait pour une réélection.

Les républicains considèrent Tester, un sénateur pour trois mandats, comme vulnérable, et la possibilité de se présenter pour le siège pourrait entraîner une féroce compétition primaire entre l’ancien secrétaire à l’Intérieur Ryan Zinke et le représentant Matt Rosendale. Zinke, qui a remporté un siège à la Chambre lors des élections de mi-mandat de cette année, a déclaré qu’il déciderait de se présenter ou non l’année prochaine, et Rosendale a refusé de répondre.

Le testeur n’a pas annoncé s’il cherchera un autre mandat, mais il a déclaré qu’il prévoyait que 2024 serait tout aussi difficile que sa dernière course en 2018, lorsqu’il avait battu Rosendale lors d’une compétition serrée.

En Pennsylvanie, le sénateur démocrate américain Bob Casey n’a pas dit s’il avait l’intention de briguer un quatrième mandat. Casey a facilement été réélu en 2018, mais la Pennsylvanie a été compétitive pour les républicains, y compris lors de la course au Sénat de cette année remportée par le démocrate John Fetterman.

Un challenger républicain potentiel dont le nom a été lancé en Pennsylvanie est l’ancien PDG de fonds spéculatifs David McCormick, qui a perdu de peu la primaire républicaine dans la course de cette année contre le célèbre chirurgien cardiaque Dr Mehmet Oz. Les conseillers de McCormick ont ​​refusé de commenter cette perspective. L’activiste conservatrice Kathy Barnette, qui a terminé troisième de près à la primaire républicaine, n’a pas répondu aux messages indiquant si elle envisageait une campagne en 2024.

Le Wisconsin, qui a vu le sénateur républicain Ron Johnson être réélu de justesse cette année, devrait également organiser une autre course compétitive au Sénat dans deux ans.

La sénatrice démocrate Tammy Baldwin devrait briguer un troisième mandat mais n’a pas officiellement annoncé. Il n’y a pas de candidats républicains officiels, mais le représentant américain Mike Gallagher a été évoqué comme une possibilité.

Gallagher a balayé la question de savoir s’il envisageait de défier Baldwin, affirmant dans un communiqué qu’il se concentrait sur la résolution de problèmes tels que l’inflation et la frontière au cours des deux prochaines années après avoir été réélu.

“Toute discussion sur les prochaines élections, surtout depuis que nous venons d’avoir des élections, détourne l’attention du travail sérieux que nous devons faire”, a-t-il déclaré.

Un certain nombre de sénateurs républicains de haut niveau seront également réélus en 2024, notamment Ted Cruz du Texas, Josh Hawley du Missouri et Rick Scott de Floride.

Du côté démocrate, un certain nombre d’anciens candidats à la présidence du parti seront confrontés aux électeurs. La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar et la sénatrice de New York Kirsten Gillibrand ont toutes déclaré qu’elles prévoyaient de briguer un autre mandat.

Le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders, qui caucus avec les démocrates et est l’un des progressistes les plus influents du Congrès, n’a pas dit s’il avait l’intention de se présenter à la réélection.

Dans l’Utah, l’ancien candidat à la présidentielle Mitt Romney devra faire face à sa première candidature à la réélection du Sénat – s’il choisit de se présenter. Romney reste populaire auprès de nombreux habitants de l’Utah, mais a fait face à des réactions négatives de la part de son propre parti pour avoir été le seul républicain à avoir voté deux fois pour destituer Trump de ses fonctions après ses deux destitutions par la Chambre.

Lorsqu’on lui a demandé si Romney prévoyait de se présenter à la réélection, sa porte-parole Arielle Mueller n’a fourni aucun détail sur ses plans, affirmant à la place que le sénateur se concentrait sur la résolution des « défis importants auxquels le pays est confronté ».

Le procureur général de l’Utah, Sean Reyes, un républicain qui a été un allié de Trump, est l’une des personnalités du GOP qui a été considérée comme un candidat potentiel au Sénat de 2024 dans l’État. Le consultant politique de longue date de Reyes, Alan Crooks, n’a pas dit si le procureur général lancerait une campagne, mais a fait valoir qu’il subissait des pressions de l’intérieur de l’Utah et de l’extérieur de l’État pour qu’il se présente.

“Il est certainement prêt à courir, mais cela ne veut pas dire qu’il l’envisage”, a déclaré Crooks.

les rédacteurs d’Associated Press Scott Bauer à Madison, Wisconsin; Marc Levy à Harrisburg, Pennsylvanie ; Jonathan J. Cooper à Phoenix ; Sam Metz à Salt Lake City ; et Kevin Freking à Washington ont contribué à ce rapport.

