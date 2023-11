Les démocrates musulmans « horrifiés » par le projet de loi de Ryan Zinke visant à expulser les Palestiniens, le qualifient de « pure bigoterie »

WASHINGTON — Les trois membres musulmans du Congrès ont déclaré mardi dans une déclaration commune qu’ils étaient « horrifiés » par une proposition républicaine visant à expulser les Palestiniens des États-Unis.

Faisant écho à la tristement célèbre « interdiction des musulmans » de l’ancien Donald Trump, le représentant Ryan Zinke (Républicain du Mont) a présenté la semaine dernière un projet de loi qui interdirait aux Palestiniens de voyager aux États-Unis et révoquerait tout visa délivré aux Palestiniens aux États-Unis depuis octobre. 1. Zinke a été secrétaire de l’Intérieur de Trump avant de rejoindre le Congrès cette année.

“Soyons clairs : utiliser tout le pouvoir de l’État pour cibler et persécuter un groupe ethnique ou une nationalité particulière est du fascisme et du pur sectarisme”, ont déclaré les représentants André Carson (Démocrate-Ind.), Ilhan Omar (Démocrate-Minn.) et Rashida. Tlaib (Démocrate du Michigan), a déclaré mardi.

« Cette législation – émanant d’un ancien responsable du cabinet – viole directement la Constitution américaine et détruirait illégalement la vie de centaines de milliers d’immigrants palestiniens qui vivent et contribuent à la société américaine », ont déclaré Carson, Omar et Tlaib.

La législation de Zinke et la réponse des démocrates interviennent dans un contexte de menaces croissantes contre les Américains juifs et musulmans à la suite de l’attaque terroriste du 7 octobre contre Israël par le Hamas et du siège ultérieur de la bande de Gaza par Israël.

“Je n’ai aucune méchanceté envers les Palestiniens en soi”, a déclaré Zinke au HuffPost mardi, avant que les législateurs musulmans ne publient leur déclaration. “Je ne suis pas convaincu que cette administration examinera ou sélectionnera qui que ce soit.”

Dans un communiqué de presse jeudi, Zinke a décrit sa législation comme étant nécessaire pour empêcher les terroristes de profiter du système d’asile pour entrer aux États-Unis, citant des informations faisant état de réfugiés syriens commettant des crimes aux Etats-Unis et à l’étranger. Il a également souligné un Mémo des douanes et de la patrouille frontalière avertissant que des terroristes potentiels « inspirés par le conflit actuel entre Israël et le Hamas, ou en réaction à celui-ci, pourraient tenter de voyager vers ou depuis la zone d’hostilités au Moyen-Orient via un transit détourné à travers la frontière sud-ouest ».

Le ministère de la Sécurité intérieure dit en septembre cette patrouille frontalière avait appréhendé cette année 160 personnes dont les noms figuraient sur une liste de surveillance terroriste, contre 100 l’année dernière.

Zinke a reconnu que son projet de loi était symbolique et n’avait aucune chance de devenir une loi.

« Est-ce que je pense que le président va le signer ? Aucune chance », a déclaré Zinke, ajoutant que la législation visait à mettre en évidence les faiblesses du droit de l’immigration. « Je n’ai aucune méchanceté envers les Palestiniens. J’ai des amis musulmans, croyez-moi.

Les discours anti-musulmans et anti-arabes se sont multipliés depuis le début du conflit du 7 octobre.

La maison Blanche annoncé Mercredi dernier, une nouvelle initiative pour lutter contre l’islamophobie croissante, parallèlement à une stratégie nationale parallèle visant à lutter contre l’antisémitisme. L’annonce, en préparation depuis des mois, a été accélérée avant la récente flambée de discours anti-musulmans dans tout le pays.

Le mois dernier, dans l’Illinois, un Garçon musulman palestinien de 6 ans a été tué dans un crime de haine anti-musulman présumé après que son propriétaire l’ait poignardé, lui et sa mère, dans leur maison.

En Californie, un étudiant arabe musulman de l’université de Stanford a été hospitalisé après avoir été frappé la semaine dernière lors d’un délit de fuite que les autorités estiment enquêter comme un crime de haine. Un homme de Floride est aussi fait face à des accusations de crime de haine après qu’il aurait agressé une postière musulmane le mois dernier, lui déchirant son hijab et la frappant au visage. Dans le Michigan, un homme a été arrêté après avoir prétendument violence menaçante contre les Américains palestiniens à Dearborn sur les réseaux sociaux.

Carson, Omar et Tlaib ont déclaré que le genre de rhétorique politique dangereuse de la part des républicains, dont Zinke, avait conduit à la mort de l’enfant de 6 ans qui a été tué dans l’Illinois.

« Ce ciblage ne met pas seulement en danger la vie des Palestiniens-Américains, mais aussi celle de tous les Américains musulmans, Arabes-Américains, Sikhs et autres personnes de couleur qui partagent notre identité », ont déclaré les démocrates.