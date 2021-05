Les démocrates Murray et Pallone vont créer un projet de loi d’option publique

Le sénateur américain Patty Murray (R), démocrate de Washingto, prend la parole aux côtés du représentant américain Frank Pallone, Jr, démocrate du New Jersey, à propos des 100 jours de mandat du président américain Donald Trump et de ses politiques de santé, lors d’une conférence de presse sur Capitol Hill à Washington, DC, 26 avril 2017.

Deux démocrates clés prévoient de rédiger un projet de loi pour créer une option de soins de santé publique, une initiative qui, espèrent-ils, élargira la couverture d’assurance et réduira les coûts.

La présidente du comité sénatorial de la santé, du travail et des pensions du travail, Patty Murray, D-Wash., Et le président du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre, Frank Pallone, DN.J., ont demandé mercredi les commentaires du public sur la façon de créer «une option publique administrée par le gouvernement fédéral qui offre de la qualité , une couverture santé abordable dans tous les États-Unis. »

Les législateurs, qui supervisent les commissions compétentes en matière de politique de soins de santé, ont recherché des commentaires sur les personnes qui devraient être éligibles aux régimes, les avantages à offrir et le rôle que les États devraient jouer dans leur administration, entre autres questions.

Murray et Pallone ont entrepris de rédiger une loi sur les assurances alors que le président Joe Biden exclut une option publique de ses propositions de reprise économique. Biden s’est présenté à la présidence pour créer un plan de type Medicare auquel de nombreux Américains pourraient adhérer, mais a opté pour le moment pour améliorer l’accès aux plans proposés dans le cadre de la loi sur les soins abordables.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaires sur le plan Murray-Pallone.

Certains démocrates ont exhorté le président à inclure une option publique ou à abaisser l’âge d’admissibilité à Medicare dans le cadre de son plan américain pour les familles. Les démocrates devraient probablement adopter la proposition, le deuxième élément du programme de relance de Biden, sans les votes républicains utilisant des règles budgétaires spéciales.

Le GOP s’est battu contre l’expansion des assurances gérées par le gouvernement. Si les démocrates décident de poursuivre une option publique, ils pourraient faire face à une résistance supplémentaire de la part de l’industrie des soins de santé – ou de leur propre parti, selon la structure du projet de loi.