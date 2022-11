Les démocrates modérés de la Chambre sont en danger, mettant la majorité à la merci

Ils font partie d’une classe de modérés – dont beaucoup sont des femmes ayant des références en matière de sécurité nationale qui se sont présentées au Congrès pour contrer la menace qu’elles ont vue de M. Trump – qui ont renversé les districts républicains lors des élections de 2018, donnant aux démocrates la majorité à la Chambre. Maintenant, ils centrent leur plaidoyer de clôture de campagne sur la protection de la démocratie.

Pendant deux cycles électoraux, ces démocrates ont largement réussi à contrecarrer les tentatives républicaines de les qualifier de marionnettes libérales de la présidente Nancy Pelosi, mais le défi s’est accentué en 2022.

La popularité du président Biden a faibli. Le redécoupage des États a déplacé certains de leurs districts, y compris celui de Mme Luria sur la côte est de la Virginie, pour inclure des pourcentages plus élevés de conservateurs. Et les sondages indiquent que les questions qui préoccupent le plus les électeurs de tous les horizons politiques sont l’inflation et l’économie, même s’ils croient massivement que la démocratie américaine est menacée.

“C’est la première fois qu’ils ont dû se présenter dans un environnement politique hostile”, a déclaré David Wasserman, rédacteur en chef à la Chambre du rapport politique non partisan Cook, à propos du groupe. “La classe de 2018 – nous allons voir des pertes cette année. Mais il est remarquable que beaucoup d’entre eux s’en sortent aussi bien qu’ils reçoivent la cote d’approbation du président.

Une douzaine de camarades de classe de Mme Luria en 2018 ont perdu leur candidature à la réélection en 2020, et jusqu’à une douzaine d’autres risquent d’être balayées la semaine prochaine. Deux d’entre eux – les représentants Cindy Axne de l’Iowa et Tom Malinowski du New Jersey – sont en retard dans les sondages, et les analystes pensent que d’autres se dirigent vers la défaite.