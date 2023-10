Les démocrates mettent en garde Biden sur l’accord saoudo-israélien

Le président américain ne devrait pas se précipiter dans un accord de paix aux dépens des Palestiniens, a prévenu un groupe de 20 sénateurs

Un groupe de 20 sénateurs démocrates a exhorté le président américain Joe Biden à réfléchir à deux fois avant de conclure un pacte de sécurité avec l’Arabie saoudite afin d’amener Riyad à reconnaître Israël. Biden devrait également faire pression sur Israël pour qu’il fasse des concessions aux Palestiniens, ont soutenu les législateurs.

La Maison Blanche négocie actuellement un accord entre l’Arabie saoudite et Israël, en vertu duquel le royaume sunnite et l’État juif établiraient des relations diplomatiques, en échange d’un certain nombre de concessions américaines qui n’ont pas encore été conclues.

Parmi les concessions envisagées figurent un pacte de sécurité formel entre les États-Unis et l’Arabie saoudite, ainsi que la vente d’armes plus avancées à Riyad et une aide à l’établissement d’un programme nucléaire civil saoudien.

« Un degré élevé de preuves serait nécessaire pour démontrer qu’un traité de défense contraignant avec l’Arabie saoudite est conforme aux intérêts américains. » ont écrit les sénateurs dans une lettre mercredi, appelant l’Arabie saoudite « un régime autoritaire qui porte régulièrement atteinte aux intérêts américains dans la région » et a « un bilan profondément préoccupant en matière de droits de l’homme ».

Parmi les signataires de la lettre figurent Chris Van Hollen et Chris Murphy, qui siègent à la commission sénatoriale des relations étrangères, ainsi que le whip démocrate du Sénat, Dick Durbin. Ensemble, les 20 signataires représentent les deux cinquièmes du caucus démocrate au Sénat, et obtenir leur soutien sera vital si Biden veut adopter un accord avant le début de la saison électorale de 2024.

Les sénateurs ont également insisté sur le fait que « La fourniture d’armes plus avancées à l’Arabie saoudite doit être effectuée après mûre réflexion », afin de ne pas encourager une nouvelle escalade dans la guerre entre l’Arabie saoudite et le Yémen ni provoquer « une course aux armements régionale. » De même, ils ont insisté sur le fait qu’il fallait interdire à Riyad d’enrichir de l’uranium au-delà de son usage civil et qu’il devait s’engager à se soumettre aux inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane n’exclut pas d’acquérir des armes nucléaires. S’adressant à Fox News le mois dernier, il a déclaré que si l’Iran développe une arme nucléaire, « nous devons en obtenir un. »

Tout accord doit également préserver l’option d’une solution à deux États entre Israël et la Palestine, ont poursuivi les législateurs. Un accord potentiel devrait inclure « un engagement d’Israël à ne pas annexer une partie ou la totalité de la Cisjordanie ; arrêter la construction et l’expansion des colonies ; démanteler les avant-postes illégaux et permettre la croissance naturelle des villes et des centres de population palestiniens », ils ont écrit.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’est pas partisan d’un État palestinien, et l’annexion de la Cisjordanie par Israël à travers la construction de colonies et d’avant-postes juifs s’est considérablement étendue depuis son retour au pouvoir l’année dernière. Les responsables saoudiens ne feront pas pression sur Netanyahu pour qu’il offre des concessions majeures aux Palestiniens, a rapporté mercredi Reuters, laissant à la partie américaine le soin de négocier en leur nom.

« Il y a encore beaucoup de travail à faire » sur l’accord, a déclaré mardi le porte-parole du Département d’État américain, Vedant Patel, soulignant que les termes formels du plan n’avaient pas encore été convenus.