Qu’il s’agisse d’une interview télévisée, d’un discours dans le Bureau Ovale ou même d’un voyage dans un pays déchiré par la guerre, les stratèges démocrates saluent la réponse du président Joe Biden à la guerre entre Israël et le Hamas comme étant « consciente » et « forte ».

La réponse initiale de Biden à l’attaque de l’organisation terroriste Hamas contre Israël a fait l’objet d’un examen minutieux de la part d’éminentes personnalités des médias conservateurs qui ont critiqué le président pour son incapacité à faire de fréquentes déclarations publiques alors que la guerre faisait rage au Moyen-Orient. Mais les stratèges démocrates ont déclaré au Daily Caller que le président avait bien géré la guerre entre Israël et le Hamas, donnant de nombreuses apparitions publiques et se présentant même comme un commandant en chef fort.

« Je pense que le président fait ça [press] interviews, et un sous-produit de cela, son équipe se félicite. Ce regard – que c’est un homme conscient. C’est un homme qui ne semble pas dément, ni atteint de démence d’aucune sorte. C’est un homme que nous voyons parler et répondre aux questions, et nous ne voyons qu’une version éditée de l’interview », a déclaré Leslie Marshall au Daily Caller, ajoutant que le président ne semble pas utiliser de notes ni trébucher très souvent. ses apparitions publiques.

« Vous ne voyez pas ce qui préoccupe les gens en fonction de l’âge », a poursuivi Marshall. « Je pense que c’est très important. »

BIDEN : « J’ai été profondément attristé et indigné par l’explosion à l’hôpital de Gaza hier et d’après ce que j’ai vu, il semble que cela ait été fait par l’autre équipe, pas vous, mais il y a beaucoup de monde là-bas. je ne suis pas sûr, donc nous devons surmonter beaucoup de choses » pic.twitter.com/rmSgPcCdAd – Recherche RNC (@RNCResearch) 18 octobre 2023

Biden a d’abord été confronté à des réactions négatives pour sa réponse à l’attaque contre Israël après avoir organisé un barbecue pour le personnel de la Maison Blanche et leurs familles un jour après le déclenchement de la guerre. Le lendemain, la Maison Blanche a mis le feu aux poudres avant midi, indiquant qu’il n’y aurait plus d’apparitions publiques ce jour-là. Alors que neuf Américains étaient déclarés morts à l’époque, l’animateur de télévision Mark Levin a qualifié le « couvercle » de « honte dégoûtante ».

La Maison Blanche a depuis tenté de renverser la perception de la réponse de Biden. Le président s’est arrêté à une table ronde avec des dirigeants de la communauté juive, où il a affirmé avoir vu « des images confirmées de terroristes décapitant des enfants ». La Maison Blanche est ensuite revenue sur les affirmations du président, affirmant qu’il n’avait pas vu de telles images.

Biden s’est ensuite assis avec « 60 Minutes » pour une interview, dans laquelle il a discuté de la réponse de son administration aux guerres en Israël et en Ukraine. Le président a ajouté lors de l’interview qu’il pensait que ce serait une « grave erreur » de la part d’Israël d’occuper Gaza tout en ripostant à l’attaque terroriste du Hamas contre le pays.

«Je pense que non seulement c’est important car il a été… plus visible, mais j’entends des conservateurs dire que lorsqu’il a pris la parole l’autre jour, c’était peut-être l’un des discours les plus forts qu’ils aient jamais entendus. Je pense qu’il y a beaucoup de choses quand vous voyez ces interviews, vous ne voyez pas un vieil homme sénile et fragile », a déclaré Marshall au Daily Caller, ajoutant qu’il est important de voir le président être fort en temps de crise.

« C’est pourquoi vous avez besoin que votre président vous assure que ‘nous sommes aux commandes’, répondant à une question de CBS sur ‘pouvons-nous gérer le soutien à l’Ukraine et à Israël' », a poursuivi Marshall.

Le président s’est rendu en Israël mercredi pour faire une déclaration et réaffirmer l’engagement des États-Unis envers ce pays déchiré par la guerre. Alors qu’il était en Israël, Biden a discuté d’une frappe de roquette près d’un hôpital de Gaza, dont l’auteur est toujours controversé car les forces israéliennes et du Hamas se rejettent mutuellement la responsabilité. Biden a déclaré que d’après ce qu’il avait vu, la frappe venait de « l’autre équipe ». (EN RELATION : « Tous pour un agenda politique » : les vétérans reprochent à la Maison Blanche de se vanter des visites de Biden dans les zones de guerre)

« Quand il y a une crise étrangère de cette ampleur, les Américains s’attendent à ce que le commandant en chef soit commandant en chef et parle moins de politique et parle davantage de la menace pour la paix mondiale qui bouillonne dans la saga », Brad Bannon a déclaré au Daily Caller. « Je pense que le président a très bien géré cette affaire. Et vous savez, comme le dit toujours le président : « Ne me comparez pas au Tout-Puissant, comparez-moi à l’alternative. » Et il prend des mesures fortes et décisives. Les Républicains ont l’air horribles.

Biden a annoncé une aide humanitaire de 100 millions de dollars à Gaza et en Cisjordanie alors qu’il était en Israël, malgré les informations selon lesquelles le Hamas aurait pris du carburant et des fournitures médicales destinées aux réfugiés palestiniens envoyés par les Nations Unies, selon au Times of Israel.

Après son voyage en Israël, Biden a prononcé un rare discours dans le Bureau Ovale pour discuter des conflits en cours dans l’État juif et en Ukraine. Au cours de son discours, le président a maintenu le soutien des États-Unis à Israël tout en vantant une demande budgétaire urgente pour financer le pays déchiré par la guerre, ainsi que l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. (EN RELATION : « La pire chose pour Israël » : les républicains de la Chambre des représentants rejettent rapidement le dernier programme d’aide de Biden pour Israël et l’Ukraine)

Après le discours de Biden, la Maison Blanche a demandé au Congrès d’adopter une demande budgétaire totalisant 105 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et à Israël. Le plan alloue 61,4 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et 14,3 milliards de dollars à Israël, un financement qui vise à tenir les promesses précédentes de Biden de soutenir les deux pays pendant le conflit en cours.

« Je pense que cette crise a mis Biden dans sa zone de confort car il entretient des relations avec tous ces dirigeants du Moyen-Orient ainsi que [former] vice-président et en tant que [former] sénateur », a déclaré Bannon au Daily Caller. « À court terme, je pense que cela aura un très bon impact sur le président, car il a pris des mesures fortes et décisives, pendant que Trump divague et que le Parti républicain à la Chambre reste assis sur ses fesses – et à long terme, cela dépend de tant de personnes. facteurs. »