Les démocrates locaux ont généralement dépassé les républicains ce printemps – Shaw Local

Les républicains anticipent une «marée rouge» aux urnes en novembre, mais pour les courses locales, les fonds de campagne collectés ce printemps avaient plutôt une teinte bleue.

Les démocrates dans les courses contestées ont signalé un avantage en espèces beaucoup plus important au cours de la période de rapport sur le financement de la campagne se terminant le 30 juin. Une explication est que les démocrates bénéficient de leur mandat : la juge Christina Cantlin et le représentant de l’État Lance Yednock étaient assis bien avant le début de la campagne, donnant aux deux une longueur d’avance. .

13e circuit judiciaire

Cantlin, une juge de circuit du comté de La Salle cherchant à occuper son siège, a déclaré avoir en caisse près de 116 000 $ jusqu’au 30 juin. La démocrate d’Ottawa a recueilli environ 8 000 $ au deuxième trimestre, mais avait auparavant amassé un gros trésor de guerre peu après sa nomination.

Cantlin a dépensé environ 7 000 $ au cours du dernier trimestre pour la signalisation et les événements de rencontre à August Hill Winery à Utica et au Monte’s Riverside Inn à Ottawa. Le trésorier Don Harris a déclaré que Cantlin était très bien noté par l’Association du barreau de l’État de l’Illinois et qu’elle essaie de le communiquer aux électeurs.

“Les campagnes peuvent coûter cher”, a déclaré Harris. “Cette équipe et les donateurs de soutien ont travaillé pour collecter une bonne somme d’argent afin de pouvoir informer les électeurs de sa capacité, de sa passion et de sa connaissance de la loi.”

Son adversaire républicain, le procureur de l’État du comté de Grundy, Jason Helland, a rapporté 8 800 $ de contributions au cours du dernier trimestre, grâce à un transfert de 7 500 $ de Kinzinger pour le Congrès, le fonds géré par le représentant américain Adam Kinzinger.

Helland, qui n’a pas répondu aux demandes de commentaires, en a dépensé la majeure partie en impression et a déclaré un encaisse d’environ 675 $ à la fin de la période de référence.

76e quartier de la maison

Yednock, D-Ottawa, bénéficie d’un gros avantage en espèces sur son adversaire républicain. Jusqu’au 30 juin, Yednock a déclaré des liquidités totalisant plus de 700 000 $, dont environ 110 000 $ ont été collectés au cours de la période de dépôt qui vient de se terminer.

“Le mien vient du fait que je suis là depuis deux mandats maintenant”, a déclaré Yednock. «Certes, différentes organisations ont pensé que j’avais la tête froide et m’ont soutenu. Donc, je pense que cela a à voir avec la longévité.

Le républicain Jason Haskell du Pérou a rapporté environ 1 500 dollars en espèces après avoir dépensé moins de 500 dollars en impression et publicité sur Facebook.

“Mon adversaire a reçu bien plus d’un demi-million de dollars de groupes d’intérêts spéciaux de l’extérieur du 76e district”, a déclaré Haskell. “Alors que le soutien à ma campagne pour une baisse du coût de la vie et le soutien indéfectible de nos premiers intervenants grandissent, je suis convaincu que j’aurai les ressources nécessaires pour gagner.”

105e quartier de la maison

Un républicain qui a collecté des fonds de manière agressive était Dennis Tipsword, qui a remporté le mois dernier la nomination pour le 105e district nouvellement créé, qui comprend des parties des comtés de La Salle, Bureau et Putnam. Il est actuellement sans opposition en novembre.

Tipsword, un adjoint du shérif du comté de Woodford, a levé près de 47 000 $ au dernier trimestre et dépensé environ 61 000 $ pour repousser trois adversaires républicains lors de la primaire de juin.

“Mon sentiment est que la somme d’argent dépensée pour une course comme la mienne est ridicule”, a déclaré Tipsword. “Je n’ai pas de réponse claire sur la façon de résoudre ce problème à ce stade, mais je pense qu’une discussion est clairement nécessaire.”

Parmi ses challengers, Tipsword n’a pas relancé et a dépensé le plus au dernier trimestre. Cette distinction appartient à Kyle Ham, ancien directeur exécutif du Bloomington-Normal Economic Development Council, qui a recueilli 65 000 $ et dépensé environ 110 000 $.

Mike Kirkton, membre du conseil d’administration du comté de Livingston, de Gridley, a recueilli près de 40 000 $ et dépensé environ 52 000 $. L’ancien candidat au Congrès Don Rients de Benson a collecté et dépensé environ 9 000 $.

Les totaux principaux semblaient refléter le volume des dépenses de campagne. Ham a terminé deuxième avec 23,1% des voix, Kirkton a obtenu 22,5% et Rients a obtenu 15,1%, selon les tableaux du Peoria Journal Star.