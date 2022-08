“Les démocrates livrent” est le cri de ralliement du parti lors des festivités de la State Fair – Shaw Local

SPRINGFIELD – – Lors de l’un des plus grands rassemblements annuels des démocrates de l’Illinois mercredi, le parti a adressé un message à ses fidèles qui ont assisté à deux événements de la semaine de la foire de l’État de l’Illinois: «Les démocrates livrent»

Le rassemblement de cette année de l’Illinois Democratic County Chairs Association comptait 19 orateurs, dont des candidats au Congrès et à l’échelle de l’État et les dirigeants démocrates de l’Assemblée générale, tandis que l’orateur principal était le représentant américain Joe Neguse, D-Colorado.

“Nous avons un sacré record, et nous devrions courir dessus”, a déclaré Neguse à la salle pleine de démocrates sur le sol de la Bank of Springfield Center qui servait autrefois de Chambre des représentants de l’Illinois pendant le COVID- 19 pandémie. « Je pense que le sénateur. [Dick] Durbin, D-Illinois, serait d’accord avec moi quand je dis que ce Congrès est sans doute le Congrès le plus productif depuis la Grande Société dans les années 1960. »

Il a cité un projet de loi fédéral bipartite sur les infrastructures, des réformes sur les armes à feu et la loi bipartite CHIPS and Science Act pour investir des dizaines de milliards de dollars dans des entreprises américaines afin de promouvoir la production de puces informatiques.

“Et je n’ai pas parlé de la loi sur la réduction de l’inflation, qui réduira les prix des médicaments sur ordonnance et, soit dit en passant, est la mesure climatique la plus importante jamais prise par le Congrès des États-Unis dans l’histoire de notre république”, a déclaré Neguse.

Du côté de l’État, le gouverneur JB Pritzker a vanté sa signature sur un projet de loi augmentant le salaire minimum à 15 $ d’ici 2025, une mesure prévoyant 1,8 milliard de dollars d’allégements fiscaux et le fait que l’État a pratiquement éliminé un arriéré de factures qui est passé à 16 milliards de dollars pendant L’administration du gouverneur Bruce Rauner.

Il a également mentionné les investissements de l’État dans la police de l’État de l’Illinois pour réduire les retards de la science médico-légale et augmenter le nombre de soldats sur les routes nationales. La loi sur le climat et l’emploi équitable et la réponse de l’État à la pandémie, les protections contre l’avortement et le plan d’infrastructure de capital de reconstruction de l’Illinois étaient également des points d’attention pour les démocrates.

Alors que « Democrats Deliver » ornait la signalisation distribuée aux participants, les orateurs ont également cherché à différencier le parti d’un GOP qu’ils ont décrit comme la « frange folle », « fou comme l’enfer » et un « culte de la peur ».

“Et si vous regardez qui gagne ces primaires du côté républicain, ils sont fous comme l’enfer et ils voient et font des trucs fous. … Et ma crainte est que si ces personnes sont élues, nous allons voir le 6 janvier sur une base hebdomadaire », a déclaré le secrétaire du candidat d’État Alexi Giannoulias.

L’ancien gouverneur Rauner, un républicain d’Evanston et l’ancien président Donald Trump ont été mentionnés aussi fréquemment que le challenger de Pritzker en 2022, le sénateur d’État Darren Bailey.

“Je ne me suis jamais inquiétée des finances de cet État, même pendant les jours les plus sombres de la pandémie”, a déclaré la contrôleure Susana Mendoza. “Quand mes collègues dans d’autres États demandaient, ‘Comment avez-vous l’air si calme?’ Je dirais: “Eh bien, c’est facile – le pire virus qui ait jamais frappé les finances de l’Illinois n’était pas [COVID-19], c’était Bruce Rauner. Et Dieu merci, nous avons maintenant JB Pritzker.

Mendoza, qui a pris ses fonctions à mi-parcours du mandat de Rauner en tant que gouverneur, s’est fréquemment disputé avec l’ex-gouverneur. Elle a repensé à cela, disant qu’elle se battrait tous les jours pour “sauver notre état” et “métaphoriquement parlant, lui donnerait un coup de pied dans l’aine avec beaucoup de joie et de plaisir”.

Une courte vidéo présentée lors du brunch montrait un montage de clips des quatre années de mandat de Rauner avant de passer à des images de Bailey avec le texte “il est pire”.

Le procureur général Kwame Raoul a critiqué Bailey et le candidat du GOP AG Thomas DeVore, qu’il a décrit comme un “[COVID-19] ambulance chaser »pour les plusieurs poursuites qu’il a intentées visant à lever les mesures d’atténuation du COVID-19 dans l’État.

Raoul a déclaré que le paysage politique actuel signifie que les gens élisent comme procureur général « importent plus que n’importe quel moment de l’histoire américaine ».

“Il est important de lutter contre des forces audacieuses qui ont menacé de diminuer nos droits, d’attaquer le Capitole de notre nation, d’attaquer les forces de l’ordre et d’attaquer notre démocratie”, a déclaré Raoul.

Pritzker a réutilisé une ligne d’un discours qu’il a prononcé devant les démocrates de Floride en juillet, affirmant que les républicains “essayent de nous distraire en leur faisant croire que l’égalité du mariage, l’histoire des Noirs, Disney World et les livres de bibliothèque sont plus une menace pour nos enfants que l’AR-15 .”

“Alors que les républicains essaient de convaincre les Américains que les mensonges de Q Anon sont réels, notre parti démocrate diversifié fait avancer les choses pour les familles de l’Illinois”, a-t-il déclaré.

Le sujet des droits à l’avortement et aux soins de santé a également été un sujet de discussion fréquent pour les orateurs, y compris le lieutenant-gouverneur Juliana Stratton.

« Darren Bailey, extrémiste de la MAGA soutenu par Trump, fera tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de faire reculer nos progrès », a-t-elle déclaré. “Et il a le culot absolu de penser que les femmes de l’Illinois vont simplement s’asseoir, s’asseoir et se taire.”

Alors que les foules au rassemblement des démocrates chantaient souvent à l’unisson pour soutenir les candidats, l’absence de l’ancienne présidente du parti lors des événements de mercredi a indiqué qu’il y a un certain ressentiment persistant concernant sa récente destitution.

Le représentant américain Robin Kelly, de Matteson, a été évincé de son poste de président du parti le mois dernier par la nouvelle présidente Elizabeth “Lisa” Hernandez, une représentante de l’État de Cicero qui avait Le soutien de Pritzker. Kelly n’a pas assisté au brunch ni à l’événement de la Journée du Gouverneur à la State Fair qui a suivi, mais a publié une déclaration disant qu’elle soutiendrait les démocrates de haut en bas dans le scrutin “que nous soyons unis ou non”.

“Les enjeux sont trop élevés, c’est l’élection la plus importante de notre vie”, a-t-elle déclaré dans un communiqué en réponse aux questions de Capitol News Illinois.

Hernandez a brièvement répondu à des questions lors de la foire mercredi et on lui a demandé comment elle réparerait les clôtures au sein du Parti démocrate.

“Je pense que nous avançons”, a-t-elle déclaré. «Nous sommes – le parti essaie de faire élire les démocrates en novembre. Et c’est vraiment l’objectif, c’est ce avec quoi nous sommes tous d’accord. Et la réparation des clôtures … il y a vraiment une réelle intention d’essayer de faire passer les démocrates en novembre et je ne vois pas de problème.

Capitol News Illinois est un service d’information à but non lucratif et non partisan couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.