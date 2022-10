Les démocrates libéraux sont “très optimistes” quant au renversement des conservateurs du mur bleu lors d’élections anticipées

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a déclaré aujourd’hui qu’il était “très optimiste” quant au renversement des députés conservateurs si des élections générales anticipées étaient déclenchées.

Le refus de Rishi Sunak de convoquer un scrutin immédiat après être devenu le troisième Premier ministre conservateur en moins de deux mois était une indication qu’il “ne fera pas confiance au peuple britannique”, a déclaré Davey.

Parler à La maison magazinele chef de la Lib Dem a déclaré: “Ils peuvent nommer leur heure et leur lieu, je démonterai n’importe quel conservateur.”

Ses commentaires sont venus sous forme de chiffres signant L’indépendantLa pétition de appelant à une élection immédiate a dépassé 460 000.

Sir Ed a clairement indiqué que l’objectif principal de son parti lors d’élections anticipées serait de ravir les sièges aux conservateurs dans les bastions conservateurs qu’il a surnommés le « mur bleu ».

Il a nié que cela était dû à un accord secret avec Sir Keir Starmer du Labour, disant La maison: « La vérité, c’est que là où nous sommes en deuxième position, c’est là où il y a actuellement des députés conservateurs ; c’est du simple calcul mental ».

Réitérant son appel à une élection immédiate, Sir Ed a déclaré: “Sur les marches de Downing Street, Rishi Sunak a déclaré qu’il voulait que les gens lui fassent confiance, mais il ne fera pas confiance au peuple britannique.”

Il a ajouté : « La question fondamentale concerne le Parti conservateur. Ils sont à court d’idées et ils ne font que saccager notre économie.

« Au sein ou hors du gouvernement, nous dirons la même chose et c’est, tout d’abord, nous devons renverser le gâchis économique. Les gens souffrent vraiment là-bas. Les gens de ma circonscription parlent déjà de l’augmentation de leurs versements hypothécaires. Ils ont absolument peur de ce qui va arriver.

Confirmant que les députés conservateurs des zones de Blue Wall comme les ceintures de banlieue autour de Londres et de Manchester et du sud-ouest sont sa cible principale, Davey a déclaré: «Nous nous battons pour battre les députés conservateurs.

« Quand je suis devenu chef, j’ai dit très clairement quelle était ma priorité : battre les députés conservateurs.

«Et je vais être concentré au laser jusqu’à 22 heures le jour du scrutin afin de le faire, afin que nous puissions être extrêmement influents au prochain parlement. Je ne pense tout simplement pas que nous nous débarrasserons des conservateurs à moins d’atteindre cet objectif, donc je ne vais pas être distrait.

